«Шинник» — «Торпедо». Прогноз: Лебеденко, Низамутдинов и Рязанцев начнут без раскачки

2 августа «Шинник» и «Торпедо» сыграют в матче первого тура ФНЛ. Начало встречи — в 16:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Торпедо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех «Шинника» оценён букмекерами коэффициентом 3.58.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Шинник» — «Торпедо» 2 августа

Букмекеры уверены, что матч ФНЛ «Шинник» — «Торпедо» 2 августа не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.14, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.78. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.32.

Анализ и прогноз матча ФНЛ «Шинник» — «Торпедо» (02.08.2020)

Предыдущий розыгрыш ФНЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса: первенство остановили в первой половине марта и решили не доигрывать. Результаты зафиксировали по 27 турам, которые были сыграны на тот момент. «Ротор» попал в РПЛ, «Химки» после мхатовской паузы последовали его примеру.

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По старой традиции вылететь из ФНЛ оказалось практически невозможно, а стыковые матчи с клубами элитного дивизиона отменили. И вот 1 августа лучшая лига мира наконец-то возвращается. Программа первого тура завершится в воскресенье двумя матчами, самый ранний из которых стартует в 16:30.

В Ярославле на стадионе «Шинник» местный одноимённый клуб сразится с «Торпедо». Это, пожалуй, центральная игра всего первого тура ФНЛ, способная вызвать приступ ностальгии у любителей лампового чемпионата России середины нулевых. В прошлом сезоне соперники вошли в топ-8.

И в этом году амбиции у них никак не ниже. Собственно, чёрно-белые — одни из главных проигравших (наряду с «Чертаново») от досрочного завершения первенства в ФНЛ. На момент приостановки чемпионата они занимали четвёртое место в турнирной таблице, отставая от идущих вторыми «Химок» всего на одно очко.

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В результате напрямую в РПЛ они не вышли, а шанса сыграть стыки лишились по решению РФС. Справедливости ради, разговоры о том, что «автозаводцы» не стремятся попадать в элитный дивизион, ходили довольно давно. Теперь клуб начал реконструкцию стадиона, которую планирует завершить в 2024 году.

В остальном всё в порядке. Сергей Игнашевич остался, состав по-прежнему выглядит достойно. Много молодых футболистов с определённым опытом выступлений в РПЛ, несколько опытных игроков (Игорь Лебеденко, Александр Рязанцев, Андрей Лях). Накануне удалось заполучить бывшего вратаря «Крыльев Советов» Евгения Конюхова.

«Шинник» в прошлом году традиционно находился в верхней части турнирной таблицы, но на повышение в классе не претендовал. Александр Побегалов построил играющий коллектив, больше которого забили только «Химки». 43 гола за 27 туров, то есть больше чем полторы штуки за 90 минут. Для ФНЛ это мощный показатель.

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Состав у ярославцев скромнее, зато есть преимущество своего поля. Лезть в исход не рискнём, поскольку уровень физического состояния соперников оценить сложно. Рискнём поставить на голы. Обе команды в прошлом сезоне вошли в топ-5 ФНЛ по результативности, 43 и 39 мячей соответственно.

«Шинник» принципиально не любит парковать автобус, тем более в родных стенах. Потому ждём от хозяев довольно активного футбола. А у «Торпедо» достаточно ресурсов, чтобы играть и забивать. Мы бы выбирали между классическими ставками «обе забьют» за 1.87 и тотал больше 2.5 мяча за 2.14.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Шинник» — «Торпедо» 2 августа 2020 года

В прошлом сезоне соперники вошли в топ-5 ФНЛ по числу забитых голов: ярославцы забили 43 раза, «автозаводцы» — 39. «Шинник» не склонен уходить в глухую оборону, а на своём поле и подавно старается играть в атаку. У «Торпедо» с составом всё в порядке, интересных футболистов тут достаточно. Ждём довольного весёлого футбола и голов.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.14.