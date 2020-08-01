«Крылья Советов» — «Балтика». Прогноз: Гацкан и Комбаров познают прелести лучшей лиги мира

У «Балтики» крепкая оборона, так что самарцам придётся потрудиться.

2 августа «Крылья Советов» и «Балтика» сыграют в матче первого тура ФНЛ. Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Крыльев» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04. Успех «Балтики» оценён букмекерами коэффициентом 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Крылья Советов» — «Балтика» 2 августа

Букмекеры уверены, что матч ФНЛ «Крылья Советов» — «Балтика» 2 августа не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.25, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.28.

Анализ и прогноз матча ФНЛ «Крылья Советов» — «Балтика» (02.08.2020)

Предыдущий розыгрыш ФНЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса: первенство остановили в первой половине марта и решили не доигрывать. Результаты зафиксировали по 27 турам, которые были сыграны на тот момент. «Ротор» попал в РПЛ, «Химки» после мхатовской паузы последовали его примеру.

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По старой традиции вылететь из ФНЛ оказалось практически невозможно, а стыковые матчи с клубами элитного дивизиона отменили. И вот 1 августа лучшая лига мира наконец-то возвращается. Программа первого тура завершится в воскресенье двумя матчами, самый поздний из которых стартует в 18:00.

В Самаре местные «Крылья Советов» сразятся с «Балтикой». Должно быть интересно. Хозяева в прошлом сезоне затянули с увольнением Миодрага Божовича, в результате чего спастись уже не успели. Хотя не хватило совсем чуть-чуть, в первую очередь — везения. Клуб вполне может считать себя жертвой обстоятельств.

Под руководством Андрея Талалаева удалось встрепенуться и выдать несколько хороших матчей. Вот только в поединке с «Краснодаром» (0:0) судьи не засчитали гол из-за весьма сомнительного офсайда, а затем «Тамбов» получил три очка без борьбы, поскольку в «Сочи» произошла вспышка коронавируса.

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«Крылья» остались на 15-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а Талалаев тут же перебрался в «Ахмат». Правда, замена на первый взгляд кажется достойной. Это Игорь Осинькин, справедливо считающийся одним из лучших тренеров страны по работе с молодёжью. Прежде он возглавлял «Чертаново». Получалось здорово.

Разумеется, состав заметно изменился за короткий период. Вслед за Осинькиным из «Чертаново» перебралась целая группа молодых футболистов. Причём речь не о представителях ротации, а о натуральных лидерах, которые стабильно выступали в основе и хорошо знают друг друга. В принципе, особых проблем с сыгранностью на таком фоне возникнуть не должно.

Кроме того, Самару решили не покидать несколько опытных футболистов, выступавших в минувшем сезоне: Александр Гацкан, Евгений Фролов, Дмитрий Комбаров. Неудивительно, что на таком фоне перед командой поставлена задача сразу вернуться в элитный дивизион. Букмекеры логично считают «Крылья» фаворитом.

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В то же время недооценивать «Балтику» ни в коем случае нельзя. Её возглавляет Евгений Калешин — один из самых интересных и идейных молодых специалистов страны. В прошлом сезоне калининградцы напрочь завалили старт (пять поражений в шести турах), зато потом работа Калешина начала давать плоды.

В результате удалось быстро выправить положение и переместиться в верхнюю половину турнирной таблицы. На момент приостановки сезона «балтийцы» занимали шестую строчку, а это о многом говорит. Амбиции скромнее не стали, поскольку костяк в межсезонье сохранился.

На наш взгляд, хозяев ждёт серьёзное испытание. Меньше «Балтики» в минувшем сезоне ФНЛ пропускали только три клуба — исключительно представители итоговой топ-3. А если вынести за скобки неудачный дебют, статистика получится особенно крепкой. Шансы «Крыльев», конечно, повыше, но лёгкой прогулки тут точно не будет.

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Брать ли Х2 за 1.81 — дело вкуса. Альтернативные варианты — ИТМ 1.5 мяча «Крыльев Советов» за 1.65 и ничья в первом тайме за 2.03. Судя по результатам контрольных матчей, гости находятся в хорошем физическом состоянии и готовы удивлять.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Крылья Советов» — «Балтика» 2 августа

В прошлом сезоне меньше «Балтики» пропускали только представители топ-3 ФНЛ. Евгений Калешин ставит симпатичный футбол, а костяк в межсезонье удалось сохранить. «Крылья» имеют преимущество по уровню исполнителей, но хватит ли этого для победы после заметных кадровых изменений — большой вопрос. На наш взгляд, гостям по силам зацепиться.

Ставка: «Балтика» не проиграет за 1.81.