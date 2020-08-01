«Бостон» — «Филадельфия». Прогноз: Проворов с Жиру пробьют Раска и Хару

2 августа в матче кругового турнира «Бостон Брюинз» встретится с «Филадельфией Флайерз». Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Бостона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.31, успех «Филадельфии» идёт у букмекеров за 2.97.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Бостон Брюинз» — «Филадельфия Флайерз»

Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Бостон Брюинз» — «Филадельфия Флайерз» 2 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.15, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.86. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30.

Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Бостон» — «Филадельфия» (02.08.2020)

Дождались! НХЛ всё же возвращается в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта. И вот спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явит себя болельщикам. 1 августа стартует раунд плей-ин.

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Все участники успели провести тренировочные лагери, а также сыграли на днях по одному контрольному матчу. Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев до конца сезона будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.

По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который будет играться до трёх побед в серии. 2 августа в 22:00 мск в Торонто на лёд «Стотиабанк-Арены» выйдут «Бостон Брюинз» и «Филадельфия Флайерз».

Торопиться соперникам некуда: впереди три матча, которые помогут распределить посев в первом раунде Кубка Стэнли. Четвертьфиналы конференций стартуют только 12-13 августа, имена соперников определятся позже. Основная задача — несмешно войти в колею и избежать ненужных повреждений, а не показывать максимум.

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«Мишки», например, в контрольном матче 31 августа по всем статьям проиграли колючему, но ограниченному «Коламбусу» (1:4). Напрочь отдали дебют, получили 0:3 к 19-й минуте, отыграться уже не смогли. Движения не хватало, зато брака оказалось предостаточно, да и Туука Раск в нужный момент не подтащил.

Имеет ли это хоть какое-то значение? Разумеется, нет. Гораздо важнее, что отличиться сумел Давид Пастрняк, который находился на карантине и пропустил тренировочный лагерь. От состояния чеха в плей-офф будет зависеть многое. Теперь «Брюинз» будут постепенно добирать кондиции и восстанавливать взаимопонимание.

«Филадельфия» единственный контрольный матч выиграла, в напряжённой борьбе дожав «Питтсбург» (3:2 ОТ). Разумеется, игровое время лидеров было строго лимитировано. Достаточно сказать, что никто из нападающих в итоге не провёл на льду даже 20 минут. И это несмотря на овертайм.

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Букмекеры считают фаворитом «Бостон», что вызывает некоторые сомнения. Естественно, в полноценной серии плей-офф шансы действующего финалиста Кубка Стэнли были бы выше. Но вообще статистика очных встреч полностью на стороне «лётчиков» — четыре победы в пяти последних случаях.

Судя по контрольной игре, «Филадельфия» хорошо готова физически. Не подсесть к концу третьего периода против «Питтсбурга» (два элитных центра, глубокий состав) довольно непросто. А вот «мишки» пару дней назад выглядели вяло и никуда не торопились. Состав у номинальных гостей моложе, на фоне нагрузок они должны иметь преимущество.

Потому рискнём сыграть против линии. Вариантов предостаточно. Лобовую победу «Флайерз» за 2.97 проверять не рискнём, а вот Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.37 выглядит интересно. Вариант попроще — Х2, на него дают нестыдный коэффициент 1.74.

Прогноз и ставки на матч «Бостон Брюинз» — «Филадельфия Флайерз» 2 августа 2020 года

Букмекеры считают хозяев фаворитом, хотя «Филадельфия» в контрольной игре понравилась больше. Состав у «лётчиков» моложе, на фоне нагрузок они должны чувствовать себя комфортнее. Статистика очных встреч тоже говорит в пользу аутсайдера — четыре пяти в пяти последних случаях. Сыграем против линии.

Ставка: «Филадельфия» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.37.