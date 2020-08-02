«Шинник» — «Торпедо», последний день Серии А и другие матчи: на что ставить 2 августа

Пандемия коронавируса осталась в прошлом, большинство европейских футбольных чемпионатов уже подошли к концу, а НХЛ с НБА готовы вернуться в строй. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 2 августа.
На что ставить в футболе 2 августа
Чемпионаты Германии, Испании и России уже завершены, заключительный 38-й тур английской Премьер-лиги шумно отгулял в воскресенье, да и итальянская Серия А вышла на финишную прямую. Не за горами Лига чемпионов и Лига Европы, но к ним дело подойдёт чуть позже.
Собственно, именно к чемпионату Италии и будет приковано основное внимание. Здесь пятью матчами завершится программа заключительного тура. Самые громкие афиши пришлись на субботу, в воскресенье играют сплошь середняки для аутсайдеры. Потому нейтральным болельщикам вряд ли будет весело.
В 19:00 мск на поле выйдут СПАЛ и «Фиорентина». В 21:45 прозвучит стартовый свисток ещё в четырёх поединках: «Дженоа» сразится с «Вероной», «Лечче» — с «Пармой», «Болонья» — с «Торино», а «Сассуоло» — с «Удинезе». Дальше команды уйдут на заслуженный отдых, пусть и небольшой.
А вот в ФНЛ к концу подойдёт только первый тур. В лучшей лиге мира на воскресенье запланировано две встречи. В 16:30 мск в Ярославле местный «Шинник» начнёт выяснять отношения с московским «Торпедо». В 18:00 придёт время самарских «Крыльев Советов» и «Балтики» из Калининграда.
Три матча пройдут в чемпионате Беларуси. Наибольший интерес вызывает битва «Торпедо-БелАЗ» с БАТЭ, она начнётся раньше остальных (16:00 мск). Дальше с паузой в два часа сразятся «Минск» с «Рухом», а также «Городея» с «Энергетиком-БГУ».
Кроме того, два поединка состоятся в чемпионате Китая. Там играется второй тур. «Шанхай СИПГ» с Халком, Оскаром, Одилом Ахмедовым и Марко Арнаутовичем померяется силами с «Хэбей Чайна Форчун» (13:00), «Чунцин Лифань» сразится с «Тяньцзинь Тэда» (15:00).
Любители футбольного артхауса могут поставить на матчи MLS, чемпионата Австралии, Грузии, Ирландии, Литвы, Мексики, Норвегии, Румынии, Тайваня, Фарерских островов, Швеции, Эстонии, Южной Кореи и Японии.
Матчи по хоккею для ставок 2 августа: календарь плей-офф НХЛ
Для любителей НХЛ наступает раздолье, матчи идут ежедневно. В 21:00 мск «Нэшвилл» начнёт играть с «Аризоной», в 22:00 стартует встреча «Бостон» — «Филадельфии», в полночь — «Коламбус» — «Торонто». В 01:30 сойдутся «Колорадо» и «Сент-Луис», а в 5:30 — «Миннесота» и «Ванкувер».
Кроме того, товарищеский матч проведут «Салават Юлаев» и «Автомобилист» (14:00).
На что ещё ставить 2 августа
Огромное количество матчей в НБА, где ведущие команды доигрывают регулярный чемпионат в преддверии плей-офф. Любители автоспорта могут поставить четвёртый этап Формулы-1 (Гран-при Великобритании, 16:10 мск). Четырьмя часами ранее там же пройдёт четвёртый этап Формулы-2.
Кроме того, доступны ставки на плей-офф чемпионата России по футзалу, мировой тур по пляжному волейболу в Словении, регби (Австралия и Англия), а также NASCAR, нетбол, бильярд. Отличный выбор!
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