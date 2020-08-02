«Колорадо» — «Сент-Луис». Прогноз: Тарасенко, Ничушкин и Задоров быстро откроют счёт

3 августа в матче кругового турнира НХЛ «Колорадо» встретится с «Сент-Луис Блюз». Начало игры — в 1:30 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: поставить на победу «Колорадо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.56, успех «Сент-Луиса» идёт у букмекеров за 2.66.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз»

Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз» 3 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.05, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30.

Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз» (03.08.2020)

Дождались! НХЛ всё же возвращается в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта. И вот спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явит себя болельщикам. 1 августа стартовал раунд плей-ин.

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Все участники успели провести тренировочные лагери, а также сыграли на днях по одному контрольному матчу. Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев до конца сезона будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.

По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который будет играться до трёх побед в серии. 3 августа в 1:30 мск в Эдмонтоне на лёд арены «Роджерс Плэйс» выйдут «Колорадо Эвеланш» и «Сент-Луис Блюз».

Эти команды напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, поскольку финишировали в топ-4 Западной конференции. Соответственно, график в ближайшие дни более чем приятный: три игры в круговом турнире, по итогам которых определится посев и имя соперника. Четвертьфиналы конференций стартуют только 12-13 августа, времени полно.

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Собственно, речь идёт о двух лучших клубах Запада по итогам регулярного чемпионата, которые заметно оторвались от остальных и с огромной долей вероятности разыграли бы первую строчку, не случись пандемия коронавируса. «Лавины» набрали 92 очка в 70 матчах, «музыканты» — 94 в 71 игре.

Статистика очных встреч тут никак не поможет, команды достойны друг друга. Сезонная серия завершилась вничью — по две победы на брата. Что интересно, выигрывал всякий раз хозяин льда. Причём строго в основное время и с разницей как минимум в две шайбы. Но теперь играть придётся на нейтральной территории.

Обе стороны не впечатлили в контрольной игре. «Сент-Луис» разгромно проиграл «Чикаго» — 0:4. Такого счёта он определённо не заслуживал, но вообще выглядел тяжеловато. А «Колорадо» кое-как дожал скромную «Миннесоту» (3:2). Та игра превратилась в тренировку спецбригад, удалений оказалось огромное количество. Символично, что решающая шайба состоялась в формате «5-на-3».

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Теперь команды будут постепенно добавлять и набирать физическую форму. Лезть в исход опасно, неслучайно букмекеры выставляют практически равные котировки. Делать выводы по одному поединку явно не стоит, да и мотивация оставляет желать лучшего. Высокий посев — дело хорошее, но важнее обойтись без повреждений и почувствовать лёд.

А вот ставки на голы выглядят интереснее. Три предыдущие очные встречи выдались верховыми — 5:2, 3:7 и 3:5. Однако в контрольных играх прослеживался тренд — высокая результативность в первой половине, минимальное количество голов ближе к концовке. Виноваты как не лучшая физическая форма, так и качество льда.

Потому лезть в общий тотал не рискнём, обойдёмся первым периодом. Мы бы выбирали между тоталом больше 1.5 шайбы в первом периоде за 1.91 и голом в стартовые 10 минут за 1.73. Цена ошибки невысока, устраивать долгую разведку особого смысла нет. Ждём бодрого дебюта.

Прогноз и ставки на матч «Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз» 3 августа 2020 года

Лезть в исход слишком опасно: позади лишь одна контрольная игра, значимость предстоящего матча не самая высокая, а физическое состояние оставляет желать лучшего. Возьмём гол в первые 10 минут за 1.73. В Торонто и Эдмонтоне прослеживается тренд с большим количеством голов в первой половине игр. В принципе, цена поражения не так высока, потому долгой разведки не ждём.

Ставка: гол в первые 10 минут за 1.73.