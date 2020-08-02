«Калгари» — «Виннипег». Прогноз: разъярённый Куликов устроит охоту на подлого Ткачука

3 августа во втором матче раунда плей-ин НХЛ «Калгари Флэймз» встретится с «Виннипег Джетс». Начало игры — в 21:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Калгари» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30, успех «Виннипега» идёт у букмекеров за 2.79.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Калгари Флэймз» — «Виннипег Джетс»

Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Калгари Флэймз» — «Виннипег Джетс» 3 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.94, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.96. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40.

Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Калгари Флэймз» — «Виннипег Джетс» (03.08.2020)

Наконец-то! НХЛ всё же вернулась в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта. И вот спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явила себя болельщикам. 1 августа стартовал раунд плей-ин.

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Все участники успели провести тренировочные лагери, а также сыграли на днях по одному контрольному матчу. Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев до конца сезона будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.

По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который будет играться до трёх побед в серии. В Эдмонтоне тоже пришёл черёд вторых матчей: в 21:30 мск на лёд арены «Роджерс Плэйс» вновь выйдут «Калгари» и «Виннипег».

В первой игре «Флэймз» оказались сильнее (4:1). Вообще результат справедлив, номинальные хозяева выглядели активнее и интереснее. Но всё же разгромного поражения «Джетс» никак не заслуживали. Они быстро открыли счёт, после чего инициатива окончательно перешла к подопечным Джеффа Уорда.

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Ключевым фактором оказались спецбригады. Удалений было невероятно много — 32 минуты штрафа, 11 малых удалений, а также жуткое нарушение Мэттью Ткачука на Марке Шайфли в дебюте. Два гола из трёх «огоньки» забили в численном большинстве, а четвёртая шайба влетела уже в пустые ворота.

Собственно, травма Шайфли наверняка повлияла на результат, ведь речь идёт о молодом нападающем, набравшим 74 очка в 71 матче регулярного чемпионата. Понятно, что без лучшего бомбардира «Виннипегу» пришлось туго. Отчасти блеклые действия в атаке в первом поединке стоит списать на это.

Вдобавок ко всему в третьем периоде с игры сняли Патрика Лайне, который повредил кисть. Без двух ключевых нападающих шансы гостей, ясное дело, резко падают. Неудивительно, что букмекеры во втором матче отдают заметное предпочтение «Калгари». Перетасовка звеньев и затыкание дыр по ходу плей-офф — это всегда крайне неприятно.

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Тем не менее мы бы не торопились списывать «Джетс» со счетов. Грубая игра Ткачука — серьёзный источник для мотивации, который на короткой дистанции может помочь прыгнуть выше головы. В принципе, даже без двух важных форвардов состав у «воздушной армии» довольно крепкий. Нужно только внимательнее сыграть в обороне.

Рискнём заиграть тотал больше 1.5 шайбы в большинстве за 2.55. Логика простая — после случившегося в первой игры «Виннипег» поднимет планку жесткости и, вполне возможно, устроит охоту на Ткачука. Удалений должно быть много, а потому шансов реализовать лишнего появится предостаточно. Вариант попроще — тотал больше 7.5 малых штрафов за 1.70.

Прогноз и ставки на матч «Калгари Флэймз» — «Виннипег Джетс» 3 августа 2020 года

Первый матч забрал «Калгари», а «Виннипег» потерял двух ключевых нападающих. Одного из них грязным приёмом выбил Мэттью Ткачак. Скорее всего, «Джетс» поднимут планку жесткости, а потому вторая игра рискует обернуться огромным количеством удалений и фолов. В теории это способно привести к паре-тройке голов в неравных составах.

Ставка №1: тотал больше 1.5 шайбы в большинстве за 2.55.

Ставка №2: тотал больше 7.5 малых штрафов за 1.70.