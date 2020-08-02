«Тампа» — «Вашингтон». Прогноз: Овечкин, Ковальчук и Кузнецов быстро пробьют Василевского

3 августа в матче кругового турнира НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.19, успех «Вашингтона» идёт у букмекеров за 3.08.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз» 3 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.71, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.39. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50.

Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз» (03.08.2020)

Наконец-то! НХЛ всё же вернулась в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта. И вот спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явила себя болельщикам. 1 августа стартовал раунд плей-ин.

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Все участники успели провести тренировочные лагери, а также сыграли на днях по одному контрольному матчу. Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев до конца сезона будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.

По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который будет играться до трёх побед в серии. В 23:00 мск в Торонто на лёд «Скотиабанк-Арены» выйдут «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз». Вывеска чудесная.

Соперники попали в топ-4 Восточной конференции по итогам укороченного регулярного чемпионата, а потому напрямую оказались в первом раунде Кубка Стэнли. В ближайшие полторы недели график у них будет приятным: предстоит провести три матча, которые, конечно, имеют значение, но не станут определяющими.

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На кону посев в четвертьфиналах конференций, а они стартуют только 12-13 августа. Соответственно, обе команды могут не торопиться с выходом на пик и спокойно набирать форму через матчи. Всё это путает расклады и затрудняет прогнозы. Тем не менее несколько важных деталей стоит отметить.

Во-первых, контрольные встречи прошли успешно. «Лайтнинг» разнесли «Флориду» — 5:0. Игра была сделана уже в первой половине. Никита Кучеров оформил дубль, добавив к нему результативную передачу. Андрей Василевский в нескольких эпизодах доказал, что по-прежнему в порядке. Похоже, «молнии» готовы идти за Кубком Стэнли.

«Вашингтон» тем временем одолел колючую «Каролину» (3:2), от рук которой вылетели в прошлом году. Здесь всё тоже на месте: Александр Овечкин сделал 2+1, Дмитрий Орлов отдал две результативные передачи, а Евгений Кузнецов ограничился одной. Вратари также оставили приятное впечатление.

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Букмекеры считают «Тампу» фаворитом, что вызывает соблазн сыграть против линии. Дело в том, что четыре предыдущие очные встречи остались за «столичными». Причём в трёх случаях победа далась Овечкину с партнёрами довольно уверенно — 3:1, 5:2, 4:3 ОТ и 6:3. Судя по контрольному поединку, подопечные Тодда Рирдена готовы неплохо.

На наш взгляд, на итоговый успех «Кэпс» должны давать не 2.32, а около 2.10. В принципе, этот вариант вполне можно проверить. И вторая ставка — обе забьют в первом периоде за 2.52. Посткарантинные игры отличаются бодрыми дебютами, львиная доля шайб забрасывается в стартовые 20 минут. Проверим этот тренд.

Прогноз и ставки на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз» 3 августа

Букмекеры отдают предпочтение «Тампе», которая накануне разнесла «Флориду». Но «Вашингтон» пару дней назад тоже оставил неплохое впечатление, а главное — он забрал у «молний» четыре предыдущие очные встречи. Статус у игры промежуточный — не контрольная, но и не кубковая. Потому можно сыграть по коэффициенту и взять итоговую победу «Кэпс» за 2.32.

Ставка №1: итоговая победа «Вашингтона» за 2.32.

Ставка №2: обе забьют в первом периоде за 2.52.