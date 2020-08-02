«Вегас» — «Даллас». Прогноз: Радулов и Гурьянов не смогут разобраться с Марком-Андре Флёри

4 августа в матче кругового турнира НХЛ «Вегас Голден Найтс» встретится с «Даллас Старз». Начало игры — в 1:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Вегаса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз» 4 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.19, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.83. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20.

Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз» (04.08.2020)

Наконец-то! НХЛ всё же вернулась в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта. И вот спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явила себя болельщикам. 1 августа стартовал раунд плей-ин.

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Все участники успели провести тренировочные лагери, а также сыграли на днях по одному контрольному матчу. Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев до конца сезона будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.

По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который будет играться до трёх побед в серии. 4 августа в 1:30 мск на лёд арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне выйдут «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз».

Соперники попали в топ-4 Западной конференции по итогам укороченного регулярного чемпионата, а потому напрямую оказались в первом раунде Кубка Стэнли. В ближайшие полторы недели график будет приятным: предстоит провести три матча, которые, конечно, имеют кое-какое значение, но всё же не станут определяющими.

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На кону посев в четвертьфиналах конференций, а они стартуют только 12-13 августа. Торопиться с выходом на пик формы смысла нет. Впрочем, в последнее время «Даллас» испытывает серьёзные проблемы с «рыцарями». Достаточно сказать, что в шести предыдущих поединках «шерифы» оказались сильнее лишь однажды.

По потерянным очкам команды показали в регулярном первенстве одинаковый результат, а вот по проценту побед «Вегас» оказался выше. У него 86 очков в 71 игре, у «Далласа» — 82 за 69 игр. Перевес в котировках в сторону «Голден Найтс» прежде всего обусловлен личными встречами и последними результатами.

Дело в том, что подопечные Питера Дебура в 13 заключительных поединках перед паузой добыли 11 побед. А вот «Старз», напротив, находились на спаде. Они потерпели шесть поражений подряд, а главное — категорически не могли разобраться с атакой. Каждая шайба давалась с гигантским трудом.

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Собственно, клуб из Техаса — самый низовой в НХЛ, в среднем за матч с его участием забрасывается всего 5,17 шайбы. «Вегас» играет гораздо веселее — атака у него глубокая, большинство крепкое. В контрольной встрече удалось без особых проблем укатать «Аризону Койотс» (4:1).

Марк-Андре Флери обошёлся без замен, выменянный Робин Ленер на лёд так и не вышел. Основной вратарь «рыцарей» в полном порядке, а «Даллас» по умолчанию никуда не торопится, традиционно действуя от обороны. Пара голкиперов Бен Бишоп — Антон Худобин по праву считается одной из сильнейших в лиге.

Потому предпосылок для высокой результативности не видим. Здорово выглядит комбинированная ставка 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.04. Надо сказать, она проходила в четырёх из пяти предыдущих очных встреч.

Прогноз и ставки на матч «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз» 4 августа 2020 года

«Даллас» кошмарно выглядел перед приостановкой сезона, да и контрольный матч проиграл. «Вегас», напротив, выглядел бодро и лихо поднялся в таблице. Кроме того, в шести предыдущих очных встречах «рыцари» добыли пять побед. Клуб из Техаса, конечно, много не пропустит, но выиграть ему будет сложно.

Ставка: «Вегас» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.04.