«Тампа» — «Вашингтон», насыщенный день в НБА и другие матчи: на что ставить 3 августа

Пауза, вызванная пандемией коронавируса, осталась в прошлом, большинство европейских футбольных чемпионатов уже подошли к концу, а НХЛ с НБА успешно вернулись в строй. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 3 августа.

На что ставить в футболе 3 августа

Чемпионаты Германии, Испании, России, Англии и Италии завершены. Считаное количество дней осталось до возобновления плей-офф Лиги Европы и Лиги чемпионов. А пока — небольшое затишье.

«Тампа» — «Вашингтон». Прогноз: Овечкин, Ковальчук и Кузнецов быстро пробьют Василевского Четыре предыдущие очные встречи остались за «столичными».

Понедельник отдан на откуп нерейтинговым чемпионатам. Раньше всех начнут в Австралии, там в рамках 26-го тура А-лиги сойдутся «Мельбурн Виктори» и «Сентрал Кост Маринерс». Начало запланировано на 12:30 мск. Начиная с 17:00 стартует первая лига Украины, там пройдёт восемь матчей 28-го тура.



В 18:00 мск придёт время чемпионата Латвии, там будут играть 12-й тур Высшей лиги. В понедельник состоятся пять матчей. В самом позднем из них «Рига» под руководством экс-главного тренера «Краснодара» и «Спартака» Олега Кононова на выезде сразится с «Лиепаей» (20:00). Пока столичный клуб единолично возглавляет таблицу.



В 18:30 прозвучит стартовый свисток для игры «Лахти» — «Хонка», это седьмой тур чемпионата Финляндии. В 20:00 стартуют два матча 12-го тура чемпионата Швеции: «Норрчёпинг» померяется силами с «Мьельбю», а «Эльфсборг» — с «Сириусом».

«Вегас» — «Даллас». Прогноз: Радулов и Гурьянов не смогут разобраться с Марком-Андре Флёри В пяти предыдущих очных встречах «шерифы» добыли всего одну победу.

В 21:30 начнутся пять поединков в чемпионате Швейцарии, остался заключительный 36-й тур. Чемпион уже известен, им стал «Янг Бойз». А второе место занял «Санкт-Галлен». Эти клубы сразятся между собой в центральном матче тура, хоть он и не будет нести турнирной мотивации.



В 21:45 на поле выйдут «Сент-Патрикс» и «Дерри Сити» (третий тур чемпионата Ирландии). В то же время стартует матч «Росс Каунти» — «Мазервелл» в первом туре чемпионата Шотландии.

Матчи по хоккею для ставок 3 августа

Для любителей НХЛ наступает раздолье, матчи идут ежедневно. На понедельник запланированы сразу три ранних матча. В 19:00 начнут «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», в 21:30 — «Калгари Флэймз» и «Виннипег Джетс». Это вторые матчи серий раунда плей-ин.

Российским любителям хоккея особенно интересна будет битва «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз», она стартует в 23:00 мск. Андрей Василевский и Никита Кучеров против Александр Овечкина, Евгения Кузнецова, Ильи Ковальчука и Дмитрия Орлова. Красота! Тут на кону посев для первого раунда Кубка Стэнли.



Кроме того, в 1:30 мск придёт время «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз» (круговой турнир для определения посева). Закроют программу «Питтсбург» и «Монреаль» (3:00, плей-ин), а также «Эдмонтон» и «Чикаго» (5:30, плей-ин).



Кроме того, в 11:00 стартует контрольный матч «Салавата Юлаева» и «Автомобилиста».

На что ещё ставить 3 августа

Огромное количество матчей в НБА, где команды доигрывают сезон в преддверии плей-офф. Сразу три игры начнутся до полуночи: в 20:30 мск на паркет выйдут «Майами Хит» и «Торонто Рэпторс», в 23:00 стартуют матчи «Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс» и «Вашингтон Уизардс» — «Индиана Пэйсерс».

«Калгари» — «Виннипег». Прогноз: разъярённый Куликов устроит охоту на подлого Ткачука В первом матче Мэттью Ткачук нанёс тяжелую травму лучшему бомбардиру «Джетс».

Ещё две встречи пройдут в чемпионате Китая по баскетболу. Множество любительских и выставочных турниров запланированы в теннисе, пинг-понге и волейболе. Также доступны ставки на бадминтон, бильярд и бейсбол.