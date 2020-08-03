«Тампа» — «Вашингтон», насыщенный день в НБА и другие матчи: на что ставить 3 августа

Пауза, вызванная пандемией коронавируса, осталась в прошлом, большинство европейских футбольных чемпионатов уже подошли к концу, а НХЛ с НБА успешно вернулись в строй. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 3 августа.
На что ставить в футболе 3 августа
Чемпионаты Германии, Испании, России, Англии и Италии завершены. Считаное количество дней осталось до возобновления плей-офф Лиги Европы и Лиги чемпионов. А пока — небольшое затишье.
Понедельник отдан на откуп нерейтинговым чемпионатам. Раньше всех начнут в Австралии, там в рамках 26-го тура А-лиги сойдутся «Мельбурн Виктори» и «Сентрал Кост Маринерс». Начало запланировано на 12:30 мск. Начиная с 17:00 стартует первая лига Украины, там пройдёт восемь матчей 28-го тура.
В 18:00 мск придёт время чемпионата Латвии, там будут играть 12-й тур Высшей лиги. В понедельник состоятся пять матчей. В самом позднем из них «Рига» под руководством экс-главного тренера «Краснодара» и «Спартака» Олега Кононова на выезде сразится с «Лиепаей» (20:00). Пока столичный клуб единолично возглавляет таблицу.
В 18:30 прозвучит стартовый свисток для игры «Лахти» — «Хонка», это седьмой тур чемпионата Финляндии. В 20:00 стартуют два матча 12-го тура чемпионата Швеции: «Норрчёпинг» померяется силами с «Мьельбю», а «Эльфсборг» — с «Сириусом».
В 21:30 начнутся пять поединков в чемпионате Швейцарии, остался заключительный 36-й тур. Чемпион уже известен, им стал «Янг Бойз». А второе место занял «Санкт-Галлен». Эти клубы сразятся между собой в центральном матче тура, хоть он и не будет нести турнирной мотивации.
В 21:45 на поле выйдут «Сент-Патрикс» и «Дерри Сити» (третий тур чемпионата Ирландии). В то же время стартует матч «Росс Каунти» — «Мазервелл» в первом туре чемпионата Шотландии.
Матчи по хоккею для ставок 3 августа
Для любителей НХЛ наступает раздолье, матчи идут ежедневно. На понедельник запланированы сразу три ранних матча. В 19:00 начнут «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», в 21:30 — «Калгари Флэймз» и «Виннипег Джетс». Это вторые матчи серий раунда плей-ин.
Российским любителям хоккея особенно интересна будет битва «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз», она стартует в 23:00 мск. Андрей Василевский и Никита Кучеров против Александр Овечкина, Евгения Кузнецова, Ильи Ковальчука и Дмитрия Орлова. Красота! Тут на кону посев для первого раунда Кубка Стэнли.
Кроме того, в 1:30 мск придёт время «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз» (круговой турнир для определения посева). Закроют программу «Питтсбург» и «Монреаль» (3:00, плей-ин), а также «Эдмонтон» и «Чикаго» (5:30, плей-ин).
Кроме того, в 11:00 стартует контрольный матч «Салавата Юлаева» и «Автомобилиста».
На что ещё ставить 3 августа
Огромное количество матчей в НБА, где команды доигрывают сезон в преддверии плей-офф. Сразу три игры начнутся до полуночи: в 20:30 мск на паркет выйдут «Майами Хит» и «Торонто Рэпторс», в 23:00 стартуют матчи «Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс» и «Вашингтон Уизардс» — «Индиана Пэйсерс».
Ещё две встречи пройдут в чемпионате Китая по баскетболу. Множество любительских и выставочных турниров запланированы в теннисе, пинг-понге и волейболе. Также доступны ставки на бадминтон, бильярд и бейсбол.
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