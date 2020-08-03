«Айлендерс» — «Флорида». Прогноз: Бобровский и Варламов снова станут главными героями

В первом матче соперники забросили на двоих всего три шайбы.

4 августа во втором матче раунда плей-ин НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» встретится с «Флоридой Пантерз». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Айлендерс» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43, успех «Флориды» идёт у букмекеров за 2.81.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз»

Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз» 4 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.23, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.70. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20.

Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз» (04.08.2020)

Дождались! НХЛ всё же вернулась в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта. И вот спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явила себя болельщикам. 1 августа стартовал раунд плей-ин.

«Шэньчжэнь» — «Гуанчжоу». Прогноз: Каннаваро, Паулиньо и Талиска разнесут аутсайдера Действующий чемпион Китая стартовал с двух побед, общий счёт — 7:0.

Все участники успели провести тренировочные лагери, а также сыграли на днях по одному контрольному матчу. Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев до конца сезона будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.

По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который будет играться до трёх побед в серии. 4 августа в 19:00 мск в Торонто на лёд «Стотиабанк-Арены» выйдут «Нью-Йорк Айлендерс» и «Флорида Пантерз».

Эти команды не попали в топ-4 Восточной конференции, а потому вынуждены преодолевать квалификационный раунд. Первый матч получился нервным и близким, на первый план вышли российские вратари. Семён Варламов и Сергей Бобровский много выручали, пропустив на двоих всего три шайбы.

«Цзянсу Сунин» — «Далянь Ифан». Прогноз: Гамшик, Тейшейра и Рондон не пожалеют вратарей В трёх предыдущих очных встречах голы забивались в обе стороны

Бобровский справился с критикой и не поплыл под давлением, хотя оборона «Пантерз» вновь оставляла желать лучшего. Даже «Айлендерс», которые пляшут от печки и традиционно испытывают проблемы с позиционным атаками, исправно выходили на убойные позиции. Сергей пропустил две шайбы, одну из которых — в меньшинстве.

Обычно этого хватает, поскольку нападение у «Флориды» мощное. Вот только оборона Барри Тротца ломала и не такое. Похоже, долгая пауза пошла «островитянам» на пользу. Перед приостановкой сезона они выдали крайне неудачную серию, зато накануне выглядели здорово. Варламов, конечно, в нужный момент подтащил, но вообще ничего особенного соперник ему не предложил.

Похоже, эта серия действительно станет одной из самых любопытных в раунде плей-ин. Любопытно, что обе команды действовали дисциплинированно и обошлись всего 12 минутами штрафа. А главное — последнее удаление состоялось в дебюте второго периода. И оказалось реализовано (тот гол стал победным). Затем скамейки штрафников пустовали.

«Эдмонтон» — «Чикаго». Прогноз: Макдэвид, Драйзайтль и Нил замучают Кори Кроуфорда Накануне «нефтяники» пропустили четыре шайбы в первом периоде и потерпели поражение.

«Айлендерс» ограничились всего двумя малыми штрафами, один из которых — обоюдный. То есть у большинства «пантер» фактически не имелось возможности проявить себя. Если номинальные хозяева смогут и дальше обходиться без лишних фолов, именно они кажутся фаворитом противостояния.

Проверим тотал меньше 3.5 малого штрафа «Айлендерс» за 1.75. Коэффициент не самый высокий, зато ставка выглядит надёжно. Подопечные Барри Тротца прекрасно понимают, что их шанс пробиться в первый раунд Кубка Стэнли тесно связан с дисциплиной. Первый матч прошёл корректно, да и судьи старались не вмешиваться.

Также возьмём комбинированную ставку 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.00. Всё просто — этот вариант доезжал в пяти предыдущих очных встречах, а коэффициент крайне хорош.

Прогноз и ставки на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз» 4 августа 2020 года

Первый матч по делу остался за «Айлендерс»: надёжная оборона, минимум удалений, отсутствие обрезов и невынужденных ошибок. «Флорида» ничего не смогла придумать в атаке, а в большинстве отыграла всего один раз. Если «островитяне» вновь продемонстрируют такую дисциплину, вариантов у гостей будет немного. Ждём вязкого хоккея с нервной концовкой.

Ставка №1: ИТМ 3.5 малых штрафа «Айлендерс» за 1.75.

Ставка №2: «Айлендерс» не проиграют + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.00.