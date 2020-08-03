«Брентфорд» — «Фулхэм». Прогноз: битва за место в АПЛ — огромный вызов для судей

4 августа «Брентфорд» сыграет с «Фулхэмом» в финале плей-офф Чемпионшипа. Начало игры — в 21:45 мск. Эксперты отдают предпочтение «пчёлам»: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех «дачников» оценён букмекерами коэффициентом 3.74.

Букмекерские коэффициенты на матч Чемпионшипа «Брентфорд» — «Фулхэм»

Букмекеры не уверены, что матч финала плей-офф Чемпионшипа «Брентфорд» — «Фулхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.26, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.71. Если забьют «пчёлы», сыграет коэффициент 1.28. Гол «дачников» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54.

Анализ и прогноз матча плей-офф Чемпионшипа «Брентфорд» — «Фулхэм» (04.08.2020)

Чемпионшип, несмотря на пандемию коронавируса, вернулся в строй сразу после АПЛ. Календарь был невероятно плотный, за полтора месяца завершился регулярный чемпионат. Две команды по итогам розыгрыша попали напрямую, а третьей предстоит определиться в ходе плей-офф.

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Полуфинальная стадия осталась позади. «Брентфорд» по сумме двух матчей сумел пройти «Суонси Сити», а «Фулхэм» оставил в Чемпионшипе «Кардифф Сити». «Дачники» в первом поединке победили «лазурных птиц» в гостях со счётом 2:0, обеспечив себе тем самым солидную подушку перед ответной домашней встречей.



Несмотря на заметное преимущество хозяев, домашний матч выдался для них куда валидольнее выездного. Уже на восьмой минуте встречи гости открыли счёт и заставили понервничать принимающую сторону. Однако уже через минуту счёт стал равным, и всё, на что сумел наиграть «Кардифф», это победа со счётом 2:1. Этого не хватило.



Задача у «пчёл» была куда тяжелее. Первую встречу в гостях у «Суонси» они проиграли с минимальным счётом. Так что им необходимо было много забивать, при этом не пропустив. Справиться с ответственной миссией вполне получилось. «Брентфорд» уже на 15-й минуте вёл со счётом 2:0, а по итогу на табло горели 3:1.

«Эдмонтон» — «Чикаго». Прогноз: Макдэвид, Драйзайтль и Нил замучают Кори Кроуфорда Накануне «нефтяники» пропустили четыре шайбы в первом периоде и потерпели поражение.

Впрочем, тут надо бы отметить, что количество владения мячом «пчёл» как в первом полуфинальном поединке, так и во втором не превысил и 43%. Хотя во время регулярного розыгрыша Чемпионшипа они нередко оказывались в роли доминирующей стороны. И это по меньшей мере интересно. Тут, впрочем, нужно сделать скидку на удаление в середине второго тайма в первой игре.



У «Фулхэма» же в среднем за игру процент владения мячом нередко переваливает за 60. И на наш взгляд, он и в этот раз вынудит играть своего оппонента вторым номером, а это должно породить достаточно корнеров. Так что вполне можно проверить тотал больше 9.5 углового за сносный коэффициент 1.66.



«Брентфорд» и сам нередко разыгрывает мяч с угла поля, и даёт своим противникам это делать. «Дачники», к слову, подают около шести угловых в среднем за игру, а в двух прошлых встречах исполнили 11 штук. Мяч вряд ли станет надолго застревать в центре поля: цена ошибки высока, но обе команды не склонны катать вату.

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Интересным вариантом для ставки также выглядит и ТБ 4.5 жёлтой карточки за коэффициент 1.83. Ответственность поединка слишком велика, поскольку на кону выход в АПЛ, так что убирать ноги никто не станет. Путёвка в элитный дивизион — это ещё и колоссальные деньги!

Надо сказать, только за четыре полуфинальных матча плей-офф Чемпионшипа было показано 22 «горчичника» и одна красная карточка. Ждём бойкий футбол с обилием единоборств и эмоций, который заставит арбитра часто лезть в карман.

Прогноз и ставки на матч «Брентфорд» — «Фулхэм»

Игра «Фулхэма» построена на контроле мяча: в среднем за игру процент владения нередко переваливает за 60. «Брентфорд» же в обоих полуфинальных матчах играл, по большей части, на контратаках. «Дачники» наверняка попробуют осадить ворота своего соперника, что должно вызвать массу корнеров. Также мы бы ожидали достаточно жёсткой игры в исполнении команд. На кону выход в АПЛ, жалеть здесь нельзя никого.



Ставка 1: тотал больше 9.5 углового за 1.66.



Ставка 2: тотал больше 4.5 жёлтой карточки за 1.83.