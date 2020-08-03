«Кьево» — «Эмполи». Прогноз: потенциальные новички Серии А сыграют от обороны

4 августа «Кьево» примет «Эмполи» в первом матче 1/4 финала плей-офф Серии В, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.38.

Букмекерские коэффициенты на матч плей-офф Серии В «Кьево» — «Эмполи»

Букмекеры не уверены, что матч плей-офф Серии В «Кьево» — «Эмполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49.

Анализ и прогноз матча «Кьево» — «Эмполи» (04.08.2020)

В итальянской Серии В, как и в английском Чемпионшипе, настало время плей-офф. На кону повышение в классе. Участники, занявшие третье и четвёртое места, стартуют сразу с полуфиналов, к ним по итогам 1/4 финала присоединятся ещё две команды. Первая из двух четвертьфинальных пар «Кьево» — «Эмполи».

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«Кьево» за 38 туров во втором по силе дивизионе Италии набрал 56 баллов и финишировал на чистом шестом месте. До второй строчки, напрямую выводящей в Серию А, клубу из Вероны не хватило 12 баллов. А вот сократить количество стадий в плей-офф шансы имелись — от четвёртой позиции отделили два жалких пункта.



Однако не помогла даже серия из трёх побед на финишной прямой. «Летающие ослы» в последних трёх играх сезона сделали мощный скачок. Они добыли волевые три очка в матче с крепкой «Читтаделлой» (4:1), обыграли ставшего чемпионом «Беневенто» (1:0) и задушили одного из аутсайдеров Серии В «Пескару» (1:0).



«Эмполи» закончил сезон на седьмой строчке всего в двух очках от «Кьево». Только, надо сказать, всё получилось на тоненького. Удалось опередить «Фрозиноне» и «Пизу» лишь по дополнительным показателям. По сути команда придумала себе проблемы на ровном месте.

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На финишной прямой синие показали себя не самым лучшим образом. В последних пяти турах они сумели набрать только шесть очков. Победы пришлись на середняка «Салернитану» (4:2) и худший клуб по итогам розыгрыша «Ливорно» (2:0).



В остальных же трёх поединках коллектив из одноимённого города, собственно, потерпел три поражения, общий счёт которых составил 3:10. Причём в соперниках были скромные «Асколи» (0:1), «Виртус Энтелла» (2:4) и «Козенца» (1:5). Впрочем, это не помешало «Эмполи» сохранить право на участие в плей-офф Серии В. Уже неплохо.



Со своим соперником «Кьево» успел повидаться 12 раз, девять из которых были в Серии А. Любопытно здесь то, что за всё это время случилось девять ничейных исходов. Ещё в двух случаях побеждали «летающие ослы», и только один остался за синими.

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Также стоит отметить сдержанность противников. К слову, за эти 12 встреч было забито только 25 голов, то есть в среднем в игру получается около двух штук. В розыгрыше Серии В ни те, ни другие также не отличаются высокой результативностью. И «Кьево», и «Эмполи» в среднем за матч успевали забивать даже меньше полутора мяча.

При таких расклад мы бы проверили комбинированную ставку 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.08. Всё же синим не хватает стабильности, а «летающие ослы» будут играть дома. Да и форма у последних довольно неплохая.

Прогноз и ставка на матч «Кьево» — «Эмполи»

Как правило, матчи между «Кьево» и «Эмполи» получаются напряжёнными и даже нервными, с небольшим количеством забитых голов. Однако на стороне «летающих ослов» домашний стадион и неплохая форма. Так что, на наш взгляд, у них больше шансов на выход в следующую стадию. Голов вряд ли будет много, одна ошибка рискует оставить без надежд на повышение в классе.



Ставка: «Кьево» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.08.