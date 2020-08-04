«Копенгаген» — «Истанбул». Прогноз: Демба Ба, Робиньо, Н’Дойе и Шкртел не станут спешить

5 августа «Копенгаген» примет «Истанбул Башакшехир» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Начало игры — в 19:55 мск. Эксперты не видят фаворита: поставить на победу «Копенгагена» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.81. Успех «Истанбула» оценён букмекерами коэффициентом 2.84. Поставить на ничью предлагают за 3.40.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Копенгаген» — «Истанбул Башакшехир»

Букмекеры не считают, что матч Лиги Европы «Копенгаген» — «Истанбул Башакшехир» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43.

Анализ и прогноз матча Лиги Европы «Копенгаген» — «Истанбул ББ» (05.08.2020)

Ведущие европейские федерации последовали рекомендациям УЕФА и доиграли национальные чемпионаты до наступления августа. Первыми управились в Германии, затем примеру Бундеслиги последовали Примера, английская Премьер-лига и Серия А. Французская Лига 1 единственная из топ-5 ведущих лиг досрочно завершила сезон.

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Настало время еврокубков! Сперва в строй вернётся Лига Европы. На 5 августа запланированы четыре ответных матча 1/8 финала турнира. Два из них стартуют в 20:55 мск. В Копенгагене местный одноимённый клуб на стадионе «Паркен» постарается отыграться у «Истанбула Башакшехир».

В Турции хозяева оказались сильнее. Сама игра получилась равной и закрытой. За 90 минут было нанесено лишь четыре удара в створ ворот. Дело катилось к унылой нулевой ничьей, но на исходе основного времени подопечные Окана Бурука получили право на исполнение пенальти. Эдин Вишча не промахнулся.

Было это аж 12 марта, то есть почти пять месяцев подряд. С тех пор многое изменилось. «Истанбул Башакшехир» впервые в истории клуба выиграл чемпионат Турции. Он долгое время шёл вровень с «Трабзонспором», однако после рестарта первенства допустил меньше осечек и за тур до конца обеспечил себе титул.

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Заключительный тур в турецкой Суперлиге сыграли 26 июля — идеальный расклад. На подготовку имелось около 10 суток. Достаточно, чтобы хорошенько отдохнуть и перезарядить батарейки. Но в то же время выйти из игрового ритма за полторы недели футболисты вряд ли успели. А с составом тут всё в порядке.

«Копенгаген», напротив, наломал дров на финише сезона. В июне-июле, например, выдал жуткую серию из шести матчей без побед, в которых зацепил всего два очка. С горем пополам всё же удалось собраться с силами и вернуться на второе место, которое вывело в Лигу Европы на будущий год.

В двух заключительных турах «львы» одержали трудовые победы с разницей в один мяч, которые позволили вырвать серебро. Последний матч также состоялся 26 июля. Ситуация запутанная. С одной стороны, состояние хозяев логично вызывает вопросы, а ведь им придётся идти вперёд и забивать.

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С другой — турецкие клубы традиционно не впечатляют на выезде. В 1/16 финала Лиги Европы «Истанбул» без шансов проиграл «Спортингу» со счётом 1:3. Уйти от разгрома удалось только в концовке, всё тот же Эдин Вишча реализовал пенальти. Потому лезть в исход слишком опасно, попробуем зайти с другой стороны.

Разница в счёте минимальна, рисковать и идти вперёд большими силами хозяева вряд ли станут. В случае пропущенного мяча им придётся забивать трижды. В то же время турецкому клубу торопиться абсолютно некуда. Логично предположить, что дебют получиться осторожным. «Гол в первые 29 минут — нет» за 2.43 или тотал меньше 1 гола в первом тайме за 1.69 смотрятся нормально.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Копенгаген» — «Истанбул» 5 августа 2020 года

В Турции «Истанбул» победил со счётом 1:0. Преимущество есть, но скользкое. «Львы» вряд ли станут раскрываться в дебюте, поскольку при голе соперника им придётся забивать как минимум трижды. А гостям торопиться в принципе некуда — преимущество на их стороне, можно отдать территорию и караулить контратаки. Скорее всего, первый гол заставит себя ждать.

Ставка: гол в первые 29 минут — нет за 2.43.

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