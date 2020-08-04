«Шахтёр» — «Вольфсбург». Прогноз: чемпион Украины не станет форсировать события

5 августа донецкий «Шахтёр» сыграет с «Вольфсбургом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Начало игры — в 19:55 мск. Эксперты отдают небольшое предпочтение украинскому клубу: поставить на его победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех немецкой команды оценён букмекерами коэффициентом 3.14.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Шахтёр Донецк» — «Вольфсбург»

Букмекеры считают, что ответный матч плей-офф Лиги Европы «Шахтёр Д» — «Вольфсбурга» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьёт украинский клуб, сыграет коэффициент 1.21. Гол немецкой команды оценён букмекерами коэффициентом 1.30.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги Европы «Шахтёр» — «Вольфсбург» (05.08.2020)

Еврокубки возвращаются! Долгожданный камбэк запланирован на 5 августа, а последние матчи состоялись ещё 12 марта, то есть практически четыре месяца назад. Первыми после длительной паузы нас порадуют встречи в Лиге Европы, а затем подключится и Лига чемпионов.

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В связи с нестабильными условиями из-за пандемии коронавируса принято решение несколько видоизменить формат турнира. Полуфиналы, четвёртьфиналы и 1/8 финала в парах, где первый матч был перенесен («Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома»), пройдут в виде одноматчевых противостояний на четырёх стадионах в Германии.

Шесть оставшихся игр в парах, которые уже провели первые встречи, будут сыграны на полях номинальных хозяев. Все поединки будут проходить без болельщиков на трибунах до дальнейших указаний УЕФА. А участницы-команды смогут сделать по пять замен.



Одной из пар, которым выпала честь сыграть первы после вынужденного перерыва матчи, станут украинский «Шахтёр» и «Вольфсбург» из Германии. Соперники успели провести первую игру. В Вольфсбурге, несмотря на небольшое преимущество хозяев и незабитые пенальти с каждой стороны, победили гости со счётом 2:1, подстелив себе подушку перед ответным поединком.

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В плей-офф Лиги Европы «горняки» попали с третьего места группы Лиги чмпионов. В 1/16 финала турнира им досталась португальская «Бенфика». Оранжево-чёрные в целом смотрелись несколько предпочтительнее и прошли в следующую стадию заслуженно. С тех пор много воды утекло.



В большой же футбол дончане вернулись 31 мая. С тех пор они успели провести девять матчей в плей-офф УПЛ и выиграть тринадцатый титул чемпиона Украины с 23-очковым отрывом от ближайшего преследователя. При этом, надо сказать, на данном отрезке им удалось отпраздновать семь побед и скатать две ничьи. Костяк сохранён, команда в полном порядке.



«Вольфсбург», как и вся немецкая Бундеслига, официально вышел на поле в середине мая. Собственно, клубу из одноимённого города до конца сезона оставалось также провести девять туров. За это время он успел одержать четыре победы, скатать одну ничью и потерпеть целых четыре поражения. Впрочем, неоднозначный результат не помешал ему занять седьмое место и обеспечить себя еврокубками на следующий сезон.

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В текущем розыгрыше Лиги Европы «волки» стартовали с группового этапа, из которого вышли со второго места. В 1/16 финала им достался скромный «Мальмё», шведский клуб не доставил особых хлопот. Общий счёт двух встреч получился 5:1 в их пользу.

Последняя официальная игра «Вольфсбурга» состоялась ещё 27 июня, то есть более месяца назад. Конечно, не так давно была, например, товарищеская встреча с «РБ Лейпцигом», которая завершилась вничью (1:1). Однако можно утверждать, что простой был действительно большим, чтобы успеть несколько потерять былые кондиции.



«Шахтёр» закончился гораздо позже, 19 июля. На момент ответного поединка с «волками» пауза составит всего две с половиной недели. Пожалуй, проблем с тонусом у хозяев не возникнет, однако после комфортной гостевой победы лезть вперёд они вряд ли станут.

«Кьево» — «Эмполи». Прогноз: потенциальные новички Серии А сыграют от обороны За 12 очных встреч «Кьево» и «Эмполи» скатали девять ничьих.

При таких раскладах есть все основания полагать, что соперники попытаются плавно войти в игру. Для немцев ещё не всё потеряно, оголтело лететь в атаку с первых минут не стоит. Второй тайм рискует получиться огненным, но сумасшедшего дебюта не ждём. Так что мы бы проверили ставку время первого гола в интервале с 28 по 90 минуту за коэффициент 2.17. Альтернатива — второй тайм результативнее первого за 2.00.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Шахтёр Донецк» — «Вольфсбург»

У обеих команд после национальных чемпионатов имелся простой. У хозяев он оказался не таким большим, а вот гости не выходили на официальные игры пять недель. Мы бы не ждали от них резвого старта. «Шахтёр» победил в первом матче, так что форсировать события на своём поле ему не нужно, а у «Вольфсбурга» ещё не всё потеряно, поэтому нестись в атаку с первых минут опасно. Скорее всего, соперники постараются плавно войти в игру.



Ставка: время первого гола с 28-й по 90-ю минуту за коэффициент 2.17.