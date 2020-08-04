«Рейнджерс» — «Каролина». Прогноз: Шестёркин усадит Лундквиста, Панарин расправит плечи

Российский голкипер пропустил два матча из-за травмы, а его команда оказалась на краю пропасти.

5 августа в третьем матче раунда плей-ин НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится с «Каролиной Харрикейнз». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Каролины» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.21, успех «Рейнджерс» идёт у букмекеров за 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз»

Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз» 5 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.92, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.44.

Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Каролина» (05.08.2020)

Наконец-то! НХЛ всё же вернулась в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта, и вот спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явила себя болельщикам. 1 августа стартовал раунд плей-ин.

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Все участники успели провести тренировочные лагери, а также сыграли на днях по одному контрольному матчу. Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев до конца сезона будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.

По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который будет играться до трёх побед в серии. В Торонто начнутся третьи матчи: 5 августа в 3:00 мск на лёд «Скотиабанк-Арены» вновь выйдут «Рейнджерс» и «Каролина».

Пока интриги в этой серии не наблюдается. «Харрикейнз» забрали оба матча, причём сделали это по делу. Теперь для попадания в первый раунд Кубка Стэнли им достаточно выиграть ещё один раз, а вот задача «Нью-Йорка» кажется невероятно сложной. Травма Игоря Шестёркина стала слишком серьёзным фактором.

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Молодой российский голкипер остался вне заявки в обоих случаях. Тренерский штаб рискнул довериться Хенрику Лундквисту, который прежде великолепно играл против клуба из Роли. И, похоже, просчитался. Сваливать всю вину на опытного шведа никак нельзя, к полевым тоже хватает вопросов. Но в нужный момент голкипер не тащил.

В первой игре «синерубашечники» проспали дебют, пропустили уже на 61-й секунде. Шансы спастись имели, но вообще смотрелись хуже. В первом периоде второго матча расклад получился иным — Панарин с партнёрами ничем не уступали подопечным Роба Бриндамура. Правда, пришлось снова начать с 0:1.

На этот раз Лундквист зевнул бросок Свечникова с острого угла. Вскоре Артёмий Панарин сравнял счёт, вот только к середине 23-й минуты игра оказалась сделана. Удаление на ровном месте, реализация лишнего. Дальше «ураганы» включили прессинг и спустя 71 секунду забросили третью шайбу, пока соперник приходил в себя.

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Пока оборона «Каролины» доминирует и очень симпатично играет по счёту. Моменты у ворот Петра Мразека практически не возникают, поскольку выбраться на ударную позицию Панарину с партнёрами никак не удаётся. Брака многовато, а позиционных ошибок противник не допускает.

Похоже, следующую игру с первых минут начнёт вовсе не Лундквист. Шестёркин уже вернулся к тренировкам, но в любом случае Дэвиду Куинну нужно что-то менять. Вполне возможны изменения в составах, поскольку в нынешнем формате «Рейнджерс» могут создавать трудности «Харрикейнз» только на ограниченных отрезках.

Лезть в исход не рискнём, линия кажется логичной. Проверим П1 в первом периоде с нулевой форой за 2.10. Отступать номинальным хозяевам больше некуда, права на ошибку нет. Нехватка кубкового опыта сказывается, провалы на отдельных интервалах дорого обходятся. Если команда хочет зацепиться, нужно перестать пропускать в дебюте. Понадеемся, что возвращение Шестёркина придаст партнёрам импульс.

Прогноз и ставки на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз» 5 августа

Без Игоря Шестёркина у «Рейнджерс» не получается зацепиться: «Каролина» великолепно обороняется, Андрей Свечников невероятно хорош, а Хенрик Лундквист не подтащил в первом матче и зевнул бросок с острого угла в дебюте второго. Похоже, опытный швед усядется на скамейку. Будем надеяться, что этот шаг придаст «синерубашечникам» импульс и серия затянется.

Ставка: победа «Рейнджерс» в первом периоде с нулевой форой за 2.10.