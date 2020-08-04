«Ванкувер» — «Миннесота». Прогноз: Гальченюк, Паризе, Койву и Стаал сбавят обороты

В первом матче «Ванкувер» схватил семь малых штрафов и даже не смог забить.

5 августа во втором матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ «Ванкувер Кэнакс» встретится с «Миннесотой Уайлд». Начало игры — в 5:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Ванкувера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.66, успех «Миннесоты» идёт у букмекеров за 2.44.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Ванкувер Кэнакс» — «Миннесота Уайлд»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Ванкувер Кэнакс» — «Миннесота Уайлд» 5 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.22, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.77. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.14.

Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Ванкувер Кэнакс» — «Миннесота Уайлд» (05.08.2020)

Дождались! НХЛ всё же вернулась в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта, и вот спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явила себя болельщикам. 1 августа стартовал раунд плей-ин.

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Все участники успели провести тренировочные лагери, а также сыграли на днях по одному контрольному матчу. Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев до конца сезона будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.

По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который будет играться до трёх побед в серии. 5 августа в 5:45 мск в Эдмонтоне на лёд арены «Роджерс Плэйс» выйдут «Ванкувер Кэнакс» и «Миннесота Уайлд».

Эти команды не попали напрямую в первый раунд Кубка Стэнли, а потому вынуждены сражаться в квалификационном раунде. В первом матче «Миннесота» добилась довольно удивительной победы. Дело тут даже не в самом факте успеха, поскольку по общему уровню соперники сопоставимы.

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А в том, что «Кэнакс» не забили ни разу, хотя с атакой у них дела обстоят неплохо, да и в восьми предыдущих очных встречах они оформляли как минимум две шайбы. А вот в понедельник не получилось ничего — «Уайлд» забросили три гола, а сами не пропустили ни разу. Букмекеры считают фаворитом второго матча «Миннесоту», хотя в первой игре оценивали шансы канадцев выше.

Это вызывает определённые сомнения. Тот результат кажется скорее стечением обстоятельств. Строго говоря, подопечные Дина Эвасона ни разу не отличились в равных составах. Две шайбы они забросили в большинстве, а третью закатили в пустые ворота. В этом и заключалась основная проблема номинальных хозяев.

Дисциплина хромала на обе ноги. Достаточно сказать, что они получили целых семь малых штрафов, тогда как соперник ограничился двумя. Уже на третьей минуте гости реализовали лишнего, причём сделали это аж за три секунды. Постоянные удаления никак не позволяли нащупать ритм, давая «дикарям» передышки.

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Думается, тренерский штаб после случившегося проведёт с хоккеистами серьёзную беседу и попросит избегать неоправданных удалений. В равных составах атаке «Уайлд» будет сложно, всё же уровень исполнителей тут довольно скромный. Есть несколько заслуженных ветеранов, но не более того.

Линия позволяет не мудрить и проверить итоговую победу «Ванкувера» за крепкий коэффициент 2.01. Вариант посмелее — лобовая победа «Кэнакс», на неё вообще предлагают 2.66. Если хозяева обойдутся без фокусов, то имеют все шансы сравнять счёт в серии.

Прогноз и ставки на матч «Ванкувер Кэнакс» — «Миннесота Уайлд» 5 августа 2020 года

После 0:3 в первом матче букмекеры перестали верить в хозяев, считая их аутсайдером. Хотя по факту они привезли себе проблемы сами: семь малых штрафов, две пропущенные шайбы меньшинстве, а ещё одна — в пустые ворота. Тренерский штаб наверняка обсудит с хоккеистами важность дисциплины, так что ждём от «Кэнакс» прогресса. Состав-то у них поинтереснее.

Ставка: итоговая победа «Ванкувера» за 2.01.