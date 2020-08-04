«Интер» — «Хетафе». Прогноз: Конте, Лукаку, Санчес и Эриксен не оставят испанцам шансов

5 августа «Интер» сыграет с «Хетафе» в матче 1/8 финала Лиги Европы. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты отдают предпочтение итальянцам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех испанцев оценён букмекерами коэффициентом 5.75.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Интер» — «Хетафе»

Букмекеры считают, что матч плей-офф Лиги Европы «Интер» — «Хетафе» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьёт итальянский клуб, сыграет коэффициент 1.19. Гол команды из Испании доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги Европы «Интер» — «Хетафе» (05.08.2020)

Еврокубки возвращаются! Долгожданный камбэк запланирован на 5 августа, а последние матчи состоялись ещё 12 марта, то есть практически четыре месяца назад. Первыми после длительной паузы нас порадуют встречи в Лиге Европы, а затем подключится и Лига чемпионов.

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В связи с нестабильными условиями из-за пандемии коронавируса было принято решение несколько видоизменить формат турнира. Полуфиналы, четвёртьфиналы и 1/8 финала в парах, где первый матч был перенесён («Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома»), пройдут в виде одноматчевых противостояний на четырёх стадионах в Германии.

Шесть оставшихся игр в парах, которые уже провели первые встречи, будут сыграны на полях номинальных хозяев. Также все поединки будут проходить без болельщиков на трибунах до дальнейших указаний УЕФА. А участницы-команды смогут сделать по пять замен.



Пара «Интер» и «Хетафе» не успела провести первый поединок и теперь будет играть только один раз. Победитель забирает всё. Встреча состоится на нейтральной территории в немецком городе Гельзенкирхене, что тоже стоит учесть при выборе ставки.

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В Лигу Европы миланский «Интер» попал с третьего места группового этапа Лиги чемпионов. Тогда в соперниках у него были мощные «Барселона» и дортмундская «Боруссия», а также бойкая «Славия» из Праги. На стадии же 1/16 финала второго по значимости европейского турнира чёрно-синие без особых проблем выбили болгарский «Лудогорец» с общим счётом 4:1.



В родном итальянском чемпионате подопечные Антонио Конте практически до самого конца обозначали борьбу за чемпионство. В итоге, правда, пришлось довольствоваться лишь вторым местом, но тут стоит отметить мощную серию, которую они выдали на финишной прямой. В последних восьми турах розыгрыша получилось добыть 18 из 24 возможных очков. Если бы не пара неоправданных ничьих, могло бы быть ещё веселее.



Испанский «Хетафе» в Лиге Европы стартовал с группового этапа, попав в один квартет с российским «Краснодаром». Там он одержал четыре победы, потерпел два поражения и вышел со второго места. В предыдущей же стадии получилось уверенно пройти мощный голландский «Аякс», который в этот раз не впечатлил.

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Однако в Примере после паузы «городские» выступили крайне плохо, если не сказать кошмарно. За 11 туров они одержали только одну победу. Набрав всего восемь очков клуб из претендента на топ-4 и путёвку в Лигу чемпионов превратился в середняка и финишировал на восьмом месте.

Помимо собственной неутешительной серии против «Хетафе» играет также и отличная форма «Интера». К слову, в шести последних матчах в Серии А миланский клуб сумел забить 13 голов, а пропустил только два. Да и те от мощной «Ромы», приободрившейся ближе к концу.



Любопытно и то, что испанцы за 11 последних матчей в родном чемпионате умудрились забить каких-то шесть мячей, а пропустили при этом 12. Так что вполне можно подумать над лобовой победой миланцев за коэффициент 2.00. Трудно спорить с тем, что на данный момент они смотрятся предпочтительнее.

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Интересным вариантом для ставки выглядит также ИТБ1 1.5 мяча за коэффициент 1.99. Атака чёрно-синих стала действительно мощной, а испанская команда после паузы всё же совсем не радует.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Интер» — «Хетафе» 5 августа 2020 года

«Интер» обладает мощнейшей атакой и находится в отличном тонусе. «Хетафе» же после возвращения в большой футбол совсем расклеился, одержал всего одну победу в 11 турах Примеры и сейчас выглядит явным аутсайдером пары. На наш взгляд, подопечные Антонио Конте сумеют пройти дальше.



Ставка 1: победа «Интера» за 2.00.



Ставка 2: индивидуальный тотал «Интера» больше 1.5 мяча за 1.99.