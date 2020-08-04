«МЮ» — ЛАСК. Прогноз: Рашфорд, де Хеа и Погба подарят Сульшеру четвертьфинал Лиги Европы

5 августа «Манчестер Юнайтед» примет ЛАСК в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 13.25.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Ман Юнайтед» — ЛАСК 5 августа

Букмекеры уверены, что матч плей-офф Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — ЛАСК получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.01.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — ЛАСК (05.08.2020)

Еврокубки возвращаются! Долгожданный камбэк запланирован на 5 августа, а последние матчи состоялись ещё 12 марта, то есть практически четыре месяца назад. Первыми после длительной паузы нас порадуют встречи в Лиге Европы, а затем подключится и Лига чемпионов.

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В связи с нестабильными условиями из-за пандемии коронавируса было решено несколько видоизменить формат турнира. Полуфиналы, четвёртьфиналы и 1/8 финала в парах, где первый матч был перенесен («Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома»), пройдут в виде одноматчевых противостояний на четырёх стадионах в Германии.



Шесть оставшихся игр в парах, которые уже провели первые встречи, будут сыграны на полях номинальных хозяев. Все поединки будут проходить без болельщиков на трибунах до дальнейших указаний УЕФА. А участницы-команды смогут сделать по пять замен.



Одной из пар, которым выпала честь сыграть первые после вынужденного перерыва матчи, станут английский «Манчестер Юнайтед» и австрийский ЛАСК. Соперники успели провести один из двух матчей стадии. В австрийском городе Линце англичане отгрузили хозяевам пять безответных мячей, напрочь похоронив какую-либо дальнейшую интригу.

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Свой путь в Лиге Европы «красные дьяволы» начали с группового этапа и вышли с первого места. Хотя тут надо бы сказать, что соперники оказались достаточно простыми. На стадии 1/16 финала им достался отчаянный «Брюгге». В первом гостевом матче команда из Манчестера даже отыгрывалась и сыграла вничью 1:1, зато потом на родном «Олд Траффорд» смяла бельгийцев со счётом 5:0.



Стоит заметить, что после вынужденной паузы подопечные Уле-Гуннара Сульшера не забыли, как добывать уверенные победы. К слову, в АПЛ они провели девять туров, в которых добыли шесть побед и скатали три ничьи. Именно этот мощный отрезок и победа в заключительном туре над главным конкурентом «Лестером» позволила команде занять третье место и гарантировать себе выход в Лигу чемпионов.



ЛАСК в текущем розыгрыше Лиги Европы выглядит крайне достойно. Из группы он вышел на первом месте, обыграв и оставив позади таких именитых соперников, как португальский «Спортинг» и голландский ПСВ. А на предыдущей стадии получилось уверенно выбить ещё один клуб из Нидерландов — «АЗ Алкмар».

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Впрочем, после паузы австрийцы смотрятся, мягко говоря, не очень. На момент возобновления сезона они шли вторыми в Австрии, вот только по завершению родного чемпионата заняли четвёртое место, отстав от взявшего титул «Ред Булл Зальцбург» на 17 очков.

Шесть поражений в последних десяти турах привели к расставанию с Валерьеном Исмаэлем. Новым тренером стал Доминик Тальхаммер — бывший рулевой женской сборной Австрии, официальный дебют которого состоится на «Олд Траффорд».



Добиться первого успеха и расположить к себе австрийских болельщиков у нового специалиста едва ли получится. Дело в том, что в этом сезоне «Манчестер Юнайтед» на своём поле показывает первоклассный футбол. К слову, за 19 туров в английской Премьер-лиге в родных стенах он потерпел лишь два поражения при 10 победах и семи ничьих. Крайне солидный результат.

«Торонто» — «Коламбус». Прогноз: Илья Михеев выручит Мэттьюса, Тавареса и Нюландера В первом матче хвалёная атака «листьев» так и не смогла забить.

Тут надо бы ещё добавить, что беспроигрышная серия манкунианцев в чемпионате Англии составила 14 матчей. При этом красные не испытывают никаких проблем в атаке. Удачно пришедший в клуб Бруну Фернандеш и набравший форму Поль Погба преобразили «МЮ», а трио форвардов знают свое дело.



Маркус Рашфорд, Антони Марсьяль и Мэйсон Гринвуд на троих сообразили 14 из 22 голов своей команды в девяти турах после паузы. При таких раскладах П1 с форой (-1.5) за коэффициент 1.78 смотрится великолепно.

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — ЛАСК

После паузы «Манчестер Юнайтед» выглядит очень хорошо: за девять туров он ни разу не проиграл и сумел войти в топ-3 АПЛ. При этом стоит отметить мощнейшую атаку манкунианцев, которая много забивает. ЛАСК же, напротив, после паузы заметно сдал и сменил тренера. Так что в предстоящем поединке мы бы ожидали схожести с первым матчем в Австрии.



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) за коэффициент 1.78.