Букмекеры оценили шансы Кокорина забить в дерби, напомнить о себе «Зениту» и «Сочи», а также уйти в аренду в «Химки».

Кокорин может забить «Зениту» и ЦСКА или уйти в «Химки»: ставки на форварда «Спартака»

2 августа «Спартак» объявил о подписании контракта с Александром Кокориным. 29-летний форвард перешёл в стан красно-белых в статусе свободного агента и будет выступать под девятым номером. Букмекеры подготовили специальные ставки на новичка команды Доменико Тедеско в предстоящем сезоне.

Статистика Кокорина за «Спартак»

Аналитики БК выставили шесть предложений на статистические показатели Кокорина в РПЛ сезона-2020/2021.

Тотал голов 12.5: больше за коэффициент 2.20, меньше за 1.60. Забьёт в свои ворота: да за 5.00, нет за 1.14. Тотал дублей 2.5: больше за 3.00, меньше за 1.33. Сделает хет-трик: да за 2.80, нет за 1.39. Тотал жёлтых карточек 3.5: больше за 1.85, меньше за 1.85. Получит красную карточку: да за 3.30, нет за 1.29.

Интересно выглядит ставка на тотал голов меньше 12.5 за коэффициент 1.60. Для Кокорина новый сезон станет уже 13-м в РПЛ. За это время Александр трижды забил по десять мячей, а в остальных случаях не добрался и до этой планки.

Букмекеры не верят в «Спартак», а зря. Красно-белые готовы снова править в Москве «Локомотив» — Лига чемпионов, ЦСКА и «Динамо» — Лига Европы, а «Спартак» — Москва. Зато команда Тедеско может стать лучшей в столице.

В «Сочи» Кокорин настрелял семь голов: три ростовской молодёжи, два с пенальти и ещё два с игры. Если вынести за скобки поединок с детьми, выйдет четыре мяча за девять встреч.

Даже с такой статистикой Александр может претендовать на 12 голов за 27 матчей. Это при условии, что Кокорин будет бить в «Спартаке» пенальти (если их хоть когда-то начнут ставить в чужие ворота), обойдётся без тяжёлых травм, выиграет конкуренцию за место в составе, а сами красно-белые прибавят в атаке.

Голы «Зениту», «Сочи» и москвичам

Также у букмекеров есть линия на результативность Александра в принципиальных матчах для него самого и для «Спартака. Кому забьёт Кокорин в РПЛ в сезоне-2020/2021:

«Сочи»: да за коэффициент 1.60, нет за 2.20;

«Зениту»: да за 2.50, нет за 1.47;

ЦСКА, «Локомотиву» и «Динамо»: да за 6.00, нет за 1.09.

«Спартак» сыграет с «Сочи» уже в первом туре. Гол Кокорина в ворота «барсов» вероятнее, чем в противостоянии с «Зенитом» или московскими грандами.

В это трудно поверить, но Кокорин – новый плеймейкер «Спартака». А кто ещё, если не он? Страйкером он точно никогда не был – ни разу не забил больше 10 мячей за чемпионат.

С другой стороны, в прошлом сезоне «Сочи» получили от «Спартака» лишь один гол за две встречи, и тот вызвал много вопросов к судейству. «Зениту» красно-белые забили в трёх очных матчах всего однажды.

В московских дерби дела у команды Тедеско идут куда лучше. Ведь именно «Спартак» выиграл в условной таблице среди столичных клубов. Ставка на гол Кокорина ЦСКА, «Локомотиву» и «Динамо» рискованная, но за неё предлагают коэффициент 6.00. С учётом проблем «армейцев» в обороне и проклятья бело-голубых во встречах бывшими игроками у Александра есть шансы.

Аренда в «Химки» или лучший бомбардир

Для болельщиков, которые бросаются в крайности, есть две любопытные ставки на девятого номера «Спартака» в сезоне-2020/2021:

Кокорина отправят в аренду в «Химки» за коэффициент 10.00; Александр станет лучшим бомбардиром РПЛ за 5.00.

В ближайшем будущем Кокорину в «Спартаке» ничего не угрожает. Но, если в стане красно-белых возникнут проблемы и перемены на руководящих постах, а сам форвард вляпается в очередную историю, появятся варианты.

Пока Месси дарят «Золотые мячи», Роналду переписывает историю. Ставим на рекорды Криштиану Роналду приближается к космическим показателям: 500 голов в топ-5 лигах, 150 — в ЛЧ и 110 — за сборную. На каждый рекорд принимают ставки.

Хочется верить, что Александр сосредоточится на спорте, а один из самых популярных клубов страны обретёт стабильность. Кокорина долгие годы называют огромным талантом, но полностью раскрыть потенциал форварду пока так и не удалось. При удачном раскладе «девятка» красно-белых может побороться за «золотую бутсу» РПЛ, а Черчесов получит прекрасное усиление для сборной России.