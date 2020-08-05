Возвращение Лиги Европы и другие матчи для прогнозов. На что ставить 5 августа

Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 5 августа.

На что ставить в футболе 5 августа

Практически все лиги сейчас на короткой паузе, но зато вернулись еврокубки! В среду нас ждут 4 матча 1/8 финала Лиги Европы. В 19:55 начнутся встречи «Копенгаген» — «Истанбул» и «Шахтёр» — «Вольфбург», а двумя часами позже стартуют игры «Интер» — «Хетафе» и «МЮ» — ЛАСК. Интриги нет только в игре манкунианцев – первая встреча завершилась со счётом 5:0. А матч «Интера» с «Хетафе» и вовсе первый и единственный – команды не успели сыграть до паузы, вызванной коронавирусом.



Кроме того, можно сделать ставки на матчи чемпионатов Китая, Сербии, Финляндии и Швеции. Ну а если реальный футбол вас не устраивает, сделайте ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 5 августа

НХЛ набирает обороты после рестарта. В среду в 19:00 «Флорида» начнёт играть против «Айлендерс», начиная с 21:30 «Аризона» сразится с «Нэшвиллом», а в 23:00 стартует поединок «Бостона» и «Тампа-Бэй». Уже после полуночи можно сделать ставки на игры «Даллас» — «Колорадо», «Монреаль» — «Питтсбург» и «Чикаго» — «Эдмонтон».

На что ещё ставить 5 августа

Всё ближе плей-офф в НБА. В среду можно следить за играми начиная с 21:30 мск. «Юта» сыграет с «Мемфисом», «Вашингтон» — с «Филадельфией», а «Сан-Антонио» — с «Денвером». Уже в четверг мск можно следить за играми «Лейкерс» — «Оклахома», «Орландо» — «Торонто» и «Бостон» — «Бруклин».



Вернулся и теннис. Мужчины пока тренируются, играют показательные турниры, а вот девушки уже собрались в Палермо. В среду будем следить за играми 2-го круга.

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!

Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

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