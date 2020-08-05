«Байер» — «Рейнджерс». Прогноз: Хаверц, Фолланд и Бендер выкинут Джеррарда из Лиги Европы

6 августа «Байер» примет «Рейнджерс» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Начало игры — в 19:55 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Байера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех «Рейнджерс» оценён букмекерами коэффициентом 5.65. Поставить на ничью предлагают за 4.33.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Байер» — «Рейнджерс»

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Байер» — «Рейнджерс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43.

Анализ и прогноз матча Лиги Европы «Байер» — «Рейнджерс» (06.08.2020)

Ведущие европейские федерации последовали рекомендациям УЕФА и доиграли национальные чемпионаты до наступления августа. Первым управились в Германии, затем примеру Бундеслиги последовали Примера, английская Премьер-лига и Серия А. Французская Лига 1 единственная из топ-5 ведущих лиг досрочно завершила сезон.

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Настало время еврокубков! Сперва в строй вернётся Лига Европы. На 6 августа запланированы ещё четыре ответных матча 1/8 финала турнира. Два из них стартуют в 20:55 мск. В Леверкузене на стадионе «Бай Арена» местный «Байер» сразится с шотландским клубом «Рейнджерс».

Найти интригу в этом противостоянии необычайно сложно, поскольку в Глазго «фармацевты» победили со счётом 3:1. Они владели инициативой и открыли счёт под занавес первого тайма с пенальти. Долгое время хозяева оставались в седле: не поплыли после второго мяча, смогли размочить счёт.

Но гол вышедшего на замену Леона Бэйли на 88-й минуте фактически поставил точку. Теперь подопечным Стивена Джеррарда нужно забивать как минимум три гола, что само по себе крайне сложно. При счёте 2:0 дальше пройдут немцы, ведь правило гостевого мяча ещё никто не отменял.

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«Байер» — романтичная команда, которая ставит на контроль мяча и высокий прессинг. Разница в уровне исполнителей солидная, неудивительно, что букмекеры дают на проход хозяев в четвертьфинал коэффициент 1.01. Наверное, гости могли бы рассчитывать на расслабленность оппонента, но только не в этом случае.

Дело в том, что леверкузенцы слабо провели заключительную часть сезона и финишировали на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, то есть остались за бортом Лиги чемпионов на будущий год. А потом ещё и получили 2:4 от «Баварии» в финале Кубка Германии. Было это ещё 4 июля.

Соответственно подопечные Петера Боша не имели полноценной игровой практики больше месяца. Контрольные матчи, разумеется, проводили, но это далеко не одно и то же. Удастся ли поддерживать высокий темп на протяжении 90 минут — вопрос, проблема рискует привести к провалам на отдельных отрезках.

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В то же время преимущество в классе, большой запас после первой игры и огромная мотивация — это слишком много. Лига Европы — последний шанс «Байера» пробиться в Лигу чемпионов на будущий год и получить солидные деньги. Достойных конкурентов много, но выбирать не приходиться.

В Шотландии сезон уже стартовал, 1 августа «Рейнджерс» на выезде одолели «Абердин» (1:0). В принципе, это единственное преимущество гостей. Вариантов у них нет — нужно переть вперёд и надеяться, что соперник дрогнет, пусть даже шансы близки к нулевым. Ко второму тайму игра может быть сделана, а вот дебют должен получиться событийным.

Мы бы выбирали между голом в стартовые 24 минуты за 1.91 и тоталом больше 1.5 мяча в первом тайме за 2.33. Также можно проверить тотал больше 5.5 углового в первом тайме за 2.35. Вряд ли мяч станет подолгу застревать в центре поля: хозяева всегда играют в атаку, а гости просто не могут сидеть в обороне и ждать.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Байер» — «Рейнджерс» 6 августа 2020 года

В Шотландии «Байер» победил со счётом 3:1, то есть интрига в этом противостоянии минимальна. Разница в классе вопросов не вызывает, но у «Рейнджерс» просто нет вариантов: нужно переть вперёд и надеяться, что противник дрогнет. Всё это обещает бодрый первый тайм. Ждём голов и минимум перекатов мяча в центре поля.

Ставка №1: тотал больше 1.5 гола в первом тайме за 2.33.

Ставка №2: тотал больше 5.5 углового в первом тайме за 2.35.

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