«Севилья» — «Рома». Прогноз: Джеко, Мхитарян и Коларов накажут недоверчивых букмекеров

6 августа «Севилья» сыграет с «Ромой» в матче 1/8 финала Лиги Европы. Начало игры — в 19:55 мск. Эксперты считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Севильи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех «Ромы» оценён букмекерами коэффициентом 3.66. Поставить на ничью предлагают за 4.33.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Севилья» — «Рома» 6 августа

Букмекеры не считают, что матч Лиги Европы «Севилья» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43.

Анализ и прогноз матча Лиги Европы «Севилья» — «Рома» (06.08.2020)

Ведущие европейские федерации последовали рекомендациям УЕФА и доиграли национальные чемпионаты до наступления августа. Первым управились в Германии, затем примеру Бундеслиги последовали Примера, английская Премьер-лига и Серия А. Французская Лига 1 единственная из топ-5 ведущих лиг досрочно завершила сезон.

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Настало время еврокубков. Сперва в строй вернётся Лига Европы. На 6 августа запланированы ещё четыре матча 1/8 финала турнира. Два из них стартуют в 20:55 мск. В Дуйсбурге (Германия) на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена» сразятся «Севилья» и «Рома». Это однозначно центральная игра четверга.

Необычное место проведения игры объясняется максимально просто: из-за пандемии коронавируса соперники не успели сыграть первый матч. Чтобы ни одна из сторон не получила дополнительного преимущества за счёт родного стадиона, встреча состоится на нейтральной территории, в Германии. Начиная с четвертьфинала турнир будет доигрываться именно в этой стране.

Вроде бы на бумаге испанский клуб выглядит интереснее. В первую очередь по результатам: он обошёлся без поражений в 11 турах Примеры после возобновления первенства, хотя среди прочих сражался с «Бетисом» (2:0), «Барселоной» (0:0), «Вильярреалом» (2:2), «Валенсией» (1:0), а также с «Атлетиком» в Бильбао (2:1).

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Неудивительно, что при таких показателях подопечные Хулена Лопетеги без особых проблем гарантировали себе попадание в Лигу чемпионов на будущий год, причём досрочно. В результате они заняли четвёртое место в Ла Лиге, отстав от мадридского «Атлетико» только по дополнительным показателям. Ближайший преследователь остался аж в десяти очках.

У андалусийцев традиционно хватает ярких исполнителей в атаке, способных придумать момент на ровном месте. Но фишка в другом — наконец-то здесь полный порядок в центре обороны, а вратарь получает достойную поддержку. Всего 34 пропущенных мяча — даже у «Барселоны» 38.

Основной козырь «Ромы» — дьявольская мотивация. Дело в том, что пробиться в Лигу чемпионов через национальное первенство не вышло, причём это стало понятно задолго до финиша. Слишком уж многое было потеряно в первой части сезона, соперники получили огромную фору и своего не упустили.

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Римляне заняли пятую строчку, набрав те же 70 очков в 38 поединках. Теперь у них остался только один способ попасть в ЛЧ на будущий год — выиграть Лигу Европы. Конкуренция, конечно, крайне солидная, но других путей нет. Надо извлекать из себя максимум и цепляться до последнего.

Пожалуй, шансы у итальянцев имеются. Под финиш они набрали невероятный ход, добыв в семи заключительных турах 19 очков из 21 возможного. Что интересно, меньше двух голов ни разу не забили, а единственная осечка случилась с крепким «Интером» (2:2). Да и там нерадзурри спаслись на 88-й минуте благодаря пенальти.

То есть с атакой у «волков» полнейший порядок. Второй момент — предыдущий матч они провели 1 августа, на выезде одолев «Ювентус» (3:1). Состав в лучшем случае оказался полуторным, целый ряд футболистов основы на поле не появился. То есть тонус должен быть, а вот особой усталости взяться неоткуда — время на отдых имелось.

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У «Севильи» ситуация иная, ведь Примера закончилась ещё 19 июля. То есть прошло 2,5 недели, а это уже серьёзный простой, который может выйти боком. Наконец, третий аргумент — в 1/16 финала красно-белые с жутким скрипом прошли скромный ЧФР «Клуж» — 1:1 в Румынии, 0:0 в Испании.

Не обошлось даже без разговоров о судействе, при доле везения аутсайдер спокойно мог пройти дальше. А тут — всего лишь один матч, высочайшая цена ошибки и жутко мотивированный соперник. Шансы «Севильи», пожалуй, чуть выше, но 2.25 на лобовую победу кажутся перебором.

Рискнём сыграть против линии. Выбирать есть из чего. Любители аккуратных ставок могут взять классический Х2 за крепкий коэффициент 1.77. Варианты посмелее — П2 с нулевой форой за 2.63 и проход «Ромы» за 2.36. Также неплохо смотрится ИТБ 1 гола римлян за 1.98. В последнее время они исправно находят путь к воротам соперников.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Севилья» — «Рома» 6 августа 2020 года

«Севилья» хороша, да только предыдущий матч провела аж 19 июля. А в 1/16 финала с огромным скрипом прошла скромный ЧФР «Клуж» благодаря голу на чужом поле. «Рома» в семи заключительных турах Серии А набрала 19 очков и будет необычайно мотивирована: Лига Европы — последний шанс попасть в Лигу чемпионов на будущий год. Сыграем против линии.

Ставка: «Рома» не проиграет за 1.77.

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