«Чикаго» — «Эдмонтон». Прогноз: Макдэвид, Драйзайтль, Кейн и Тэйвз снова зажгут в дебюте

Пока первые периоды в этом противостоянии получаются особенно захватывающими.

6 августа в третьем матче раунда плей-ин НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» встретится с «Эдмонтон Ойлерс». Начало игры — в 5:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Эдмонтона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16, успех «Чикаго» идёт у букмекеров за 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» — «Эдмонтон Ойлерс»

Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» — «Эдмонтон Ойлерс» 6 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.71, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.32. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50.

Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» — «Эдмонтон Ойлерс» (06.08.2020)

Дождались! НХЛ всё же вернулась в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта, и вот спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явила себя болельщикам. 1 августа стартовал раунд плей-ин.

«Байер» — «Рейнджерс». Прогноз: Хаверц, Фолланд и Бендер выкинут Джеррарда из Лиги Европы В Глазго немецкий клуб победил со счётом 3:1, ответный матч превращается в формальность.

Все участники успели провести тренировочные лагери, а также сыграли по одному контрольному матчу. Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев до конца сезона будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.

По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который будет играться до трёх побед в серии. 6 августа в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» в 5:30 мск выяснять отношения продолжат «Чикаго» и «Эдмонтон».

После двух матчей в серии равенство, клубы обменялись победами. Обе игры получились необычайно результативными: в первой было забито 10 шайб, во второй — 9. В дебютной реальной борьбы не получилось — 4:0 в пользу «ястребов» после 20 минут, 6:1 после 40. Хозяева отыграли три шайбы, но соперник не посыпался.

«Бостон» — «Тампа». Прогноз: Кучеров, Василевский и Сергачёв разберутся с Харой и Раском В пяти из шести предыдущих очных встреч «молнии» оказались сильнее.

Спустя сутки было интереснее. «Блэкхоукс» вновь показали умение держать удар. Они пропустили два гола к исходу 245 секунд, но остались в седле. Даже смогли сравнять счёт, а потом сыграл фактор спецбригад. У «Ойлерс» лучшее большинство в НХЛ, что они ещё раз показали: Конор Макдэвид вывел хозяев вперёд.

В третьем периоде «нефтяники» наконец-то получили помощь от хоккеистов второго плана — забили Джеймс Нил и Алекс Чиассон (6:3). Пока подопечные Джереми Коллитона могут быть полностью довольны собой — они действительно дают фавориту бой, вынуждая молодых Макдэвида и Драйзайтля проходить тест на зрелость.

При прочих равных огромное значение имеют спецбригады. В первом поединке «Чикаго» настрогал в большинстве три шайбы с шести удалений, а вот во втором остался с пустыми руками, хотя имел четыре шанса. Если «ястребы» хотят цепляться, им нужно не уступать в неравных составах. Задача, следует признать, невероятно трудная.

«Даллас» — «Колорадо». Прогноз: Худобин, Радулов и Гурьянов тормознут Маккиннона Все четыре очные встречи в нынешнем сезоне остались за «шерифами».

В равных составах они держатся здорово. Не считая провала в дебюте накануне, лидеры соперника здорово ограничены в формате «5 на 5». Есть ещё второй путь — просто обходиться минимальным количеством удалений, поскольку в большинстве Макдэвид и Драйзайтль неудержимы. Вот только не фолить на таком сопернике сложно — эти ребята могут обыграть и убежать даже на метре свободного пространства.

Линия на исход кажется ровной: «Эдмонтон» не поплыл после чувствительного поражения в первой встрече и по делу забрал вторую, теперь ему будет проще. Любопытно, что оба раза стартовые периоды получались крайне событийными и результативными. От этого и будем отталкиваться.

Тотал больше 1.5 шайбы в первом периоде идёт в букмекерских конторах за симпатичный коэффициент 1.78, вариант посмелее — ТБ 2 шайбы в первом периоде, на него дают прекрасные 2.55. Также можно рассмотреть тотал больше 1.5 шайбы в большинстве за 2.05, пока удалений достаточно, а реализовывать лишнего канадский клуб умеет.

Прогноз и ставки на матч «Чикаго Блэкхоукс» — «Эдмонтон Ойлерс» 6 августа 2020 года

После двух матчей серии счёт равен, линия на исход логична: состав у «Эдмонтона» крепче, плюс он играет на домашней арене. Пока «Чикаго» даёт достойный бой фавориту, вот только большое количество удалений выходит боком. Оба раза случался быстрый гол, а первый период получался ярким. Поверим в продолжение тенденции.

Ставка: тотал больше 1.5 шайбы в первом периоде за 1.78.