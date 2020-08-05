«Вулверхэмптон» — «Олимпиакос». Прогноз: Хименес, Адама Траоре и Вальбуэна забудут о голах

6 августа «Вулверхэмптон» примет «Олимпиакос» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.90.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос»

Букмекеры считают, что матч плей-офф Лиги Европы «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за — за 2.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75.

Анализ и прогноз матча Лиги Европы «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос» (06.08.2020)

Еврокубки возвращаются! Долгожданный камбэк запланирован на 5 августа, а последние матчи состоялись ещё 12 марта, то есть практически четыре месяца назад. Первыми после длительной паузы нас порадуют встречи в Лиге Европы, а затем подключится и Лига чемпионов.

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В связи с нестабильными условиями из-за пандемии коронавируса было решено несколько видоизменить формат турнира. Полуфиналы, четвёртьфиналы и 1/8 финала в парах, где первый матч был перенесён («Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома»), пройдут в виде одноматчевых противостояний на четырёх стадионах в Германии.



Шесть оставшихся игр в парах, которые уже провели первые встречи, будут сыграны на полях номинальных хозяев. Все поединки будут проходить без болельщиков на трибунах до дальнейших указаний УЕФА. А участницы-команды смогут сделать по пять замен.



Паре «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос» предстоит завершить программу 1/8 финала Лиги Европы 6 августа. До этого соперники успели провести первый поединок стадии, который завершился вничью — 1:1. Тогда, в Греции, хозяева остались в меньшинстве уже на 28-й минуте, но умудрились даже открыть счёт в первой десятиминутке второго тайма. Английский клуб имел видное преимущество, но сил хватило лишь отыграться.

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Своё шествие во втором по значимости турнире англичане начали аж со второго квалификационного раунда. В общей сложности получилось провести целых 15 поединков, в которых случились только два поражения и две ничьи. В остальных же 11 случаях команда праздновала победу.



Впрочем, с тех пор много воды утекло, а потому стоит взглянуть на последние выступления «волков» в АПЛ. За девять туров после паузы они добыли пять побед, скатали одну ничью и проиграли только три раза. Однако даже при таком солидном результате удержать еврокубковое место не удалось, а потому теперь единственный шанс на участие в еврокубках в следующем сезоне — это победа в текущем розыгрыше Лиги Европы.



«Олимпиакос» по итогам группового этапа Лиги чемпионов в группе с мощнейшими «Баварией» и «Тоттенхэмом» занял третье место. На стадии 1/16 финала Лиги Европы получилось пройти лондонский «Арсенал». Победный гол был забит уже на 119-й минуте второго дополнительного тайма.

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В родном чемпионате красно-белые лидировали до разделения на две группы и не дали повода усомниться в своем превосходстве после. Они выиграли 8 из 10 матчей финального раунда и обогнали занявший второе место ПАОК на 18 очков, став чемпионами Греции.



Только вот лёгкой прогулки в британском город Вулверхэмптон ждать грекам точно не стоит. Дело в том, что на своём поле в текущем сезоне «волки» выступают крайне достойно. За 19 туров АПЛ они потерпели только четыре поражения при восьми победах и семи ничейных исходах.



Стоит отметить также и то, что за 14 последних матчей в АПЛ «Вулверхэмптон» пропустил лишь восемь мячей. С результативностью у клуба проблем, конечно, тоже нет, в среднем за игру он стабильно забивает свой гол, но не более. Так что ждать россыпи забитых мячей в предстоящем поединке мы бы не стали.

«Монреаль» — «Питтсбург». Прогноз: Малкин, Кросби и Летанг захватят лидерство в серии В двух стартовых матчах соперники обменялись победами.

Классический тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.70 смотрится вполне неплохо. Цифры на нашей стороне. За девять игр «волков» в АПЛ верх пробивался лишь однажды.

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос» 6 августа

В первой встрече «Олимпиакосу» повезло, но теперь дома у «Вулверхэмптона» им придётся попотеть. «Волки» хоть и не забивают очень много, зато грамотно играют в обороне. Так что мы бы не стали ждать от команд результативного футбола. Действовать по счёту англичане умеют, а при 0:0 они пройдут дальше по правилу гола на чужом поле.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.70.