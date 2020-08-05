«Базель» — «Айнтрахт». Прогноз: море веселья в ответном матче в 1/8 финала Лиги Европы

6 августа «Базель» примет «Айнтрахт» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты не могут выделить явного фаворита среди соперников: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.87. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.45.

Букмекерские коэффициенты на матч 1/8 финала Лиги Европы «Базель» — «Айнтрахт»

Букмекеры считают, что матч плей-офф Лиги Европы «Базель» — «Айнтрахт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги Европы «Базель» — «Айнтрахт» (06.08.2020)

Еврокубки возвращаются! Долгожданный камбэк запланирован на 5 августа, а последние матчи состоялись ещё 12 марта, то есть практически четыре месяца назад. Первыми после длительной паузы нас порадуют встречи в Лиге Европы, а затем подключится и Лига чемпионов.

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В связи с нестабильными условиями из-за пандемии коронавируса было решено несколько видоизменить формат турнира. Полуфиналы, четвёртьфиналы и 1/8 финала в парах, где первый матч был перенесен («Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома»), пройдут в виде одноматчевых противостояний на четырёх стадионах в Германии.



Шесть оставшихся игр в парах, которые уже провели первые встречи, будут сыграны на полях номинальных хозяев. Все поединки будут проходить без болельщиков на трибунах до дальнейших указаний УЕФА. А участницы-команды смогут сделать по пять замен.



Паре «Базель» — «Айнтрахт» предстоит завершить программу 1/8 финала Лиги Европы 6 августа. Команды уже успели провести первый поединок до карантина. Тогда встреча проходила в Германии, а гости выиграли со счётом 3:0. Хотя стоит отметить, что результат не по игре. Даже по сухой статистике видно, что разгрома клуб из Франкфурта не заслуживал.

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Во втором по значимости клубом турнире Европы «Базель» начал путь с группового этапа, выйти из которого для него не составило особенного труда. К слову, единственное поражение за шесть поединков пришлось на выезд к российскому «Краснодару». А в предыдущей стадии швейцарский клуб уверенно прошёл кипрский АПОЭЛ с общим счётом 4:0.



После паузы же красно-синие возобновили сезон родного чемпионата победой в четвертьфинале Кубка Швейцарии. В 13 последних матчах национального первенства они потерпели три поражения и финишировали за пределами топ-2. От взявшего золото «Янг Бойз» базельцы отстали на 14 очков. Разумеется, это неудовлетворительный результат.



Путешествие «Айнтрахта» к ответному поединку в 1/8 финала Лиги Европы с «Базелем» получилось длительным и крайне непростым. Клуб стартовал со второго квалификационного раунда и провел 15 встреч. По пути удалось собрать пять поражений, всего лишь одну ничью и девять побед, этого оказалось достаточно.

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Немцы вернулись в большой футбол двумя поражениями в родной Бундеслиге от «Боруссии» из Мёнхенгладбаха и «Баварии». Впрочем далее франкфуртцы выдали удачный отрезок из восьми матчей, в которых проиграли лишь однажды. При этом побед было одержано пять штук.

Только вот оборона «Айнтрахта» по-прежнему нестабильна. За 10 туров в чемпионате Германии после паузы было пропущено целых 19 голов. «Базель», конечно, последнее время выступал не так хорошо, но с результативностью у него проблем не возникало. За 13 игр в родной Швейцарии получилось забить 26 мячей, ровно по две штуки за 90 минут.



При таких раскладах ИТБ1 1.5 мяча за коэффициент 2.14 смотрится интересно. Также можно проверить комбинированную ставку «обе забьют» + тотал больше 2.5 мяча. За неё букмекеры дают вполне рабочие 1.84.

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После возвращения с карантина франкфуртцы заметно поправили свою результативность. За 10 игр в Бундеслиге у них получилось оформить 21 гол. К тому же фора в три мяча сама себя не отыграет, так что идти в атаку и открывать зоны неизбежно придётся. А там уж как повезёт, выбора теперь не осталось.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Базель» — «Айнтрахт» 6 августа

После возвращения с карантина «Айнтрахт» заметно прибавил в атаке. Однако с обороной дела обстоят куда хуже. «Базель», хоть и далековат от былых кондиций, всё же с результативностью тоже проблем не имеет. Запас у швейцарцев крайне солидный (они забили три безответных мяча в гостях), а потому немецкому клубу неизбежно придётся идти в атаку и открывать тылы. Так что ждём от команд много голов.



Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.84.