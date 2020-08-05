«Циндао» — «Шанхай СИПГ». Прогноз: Халк, Ахмедов, Оскар и Арнаутович уничтожат аутсайдера

6 августа «Циндао Хайню» сыграет с «Шанхай СИПГ» в матче третьего тура чемпионата Китая. Начало встречи — в 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: сделать ставку на победу «Шанхая» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.13. Успех «Циндао» оценён букмекерами коэффициентом 22.0.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Китая «Циндао Хайню» — «Шанхай СИПГ»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Китая «Циндао Хайню» — «Шанхай СИПГ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.34, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.14. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.90

Анализ и прогноз матча «Циндао Хайню» — «Шанхай СИПГ» (06.08.2020)

Чемпионат Китая всё же взял старт, хоть и гораздо позже. Начало сезона было намечено на февраль, но из-за пандемии коронавируса запланированную дату неоднократно сдвигали. Первый тур стартовал только 25 июля, играть решено в двух городах — Сучжоу и Даляне.

«Чикаго» — «Эдмонтон». Прогноз: Макдэвид, Драйзайтль, Кейн и Тэйвз снова зажгут в дебюте Пока первые периоды в этом противостоянии получаются особенно захватывающими.

Формат следующий: 16 клубов поделены на две группы, внутри каждой из них будет сыгран один полный круг. По четыре лучших коллектива выйдут в плей-офф и разыграют чемпионство, а оставшиеся команды сойдутся в утешительном турнире за сохранение прописки в элитном дивизионе

В Сучжое сразятся «Циндао Хайню» и «Шанхай СИПГ». Говорить тут фактически не о чем, поскольку между соперниками пропасть. Она прояляется во всём — от финансовых возможностей и уровня амбиций до качества исполнителей и опыта. Номинальные гости идут явными фаворитами.

«Красные орлы» — один из грандов китайского футбола. В прошлом сезоне они заняли третье место, а теперь постараются вернуть чемпионский титул. Старт получился превосходным — две победы из двух возможных с общим счётом 7:1. Топ-клубов среди соперников не было, но и пассажирами их не назвать.

«Байер» — «Рейнджерс». Прогноз: Хаверц, Фолланд и Бендер выкинут Джеррарда из Лиги Европы В Глазго немецкий клуб победил со счётом 3:1, ответный матч превращается в формальность.

Досталось двум крепким середнякам — «Тяньцзинь Тэда» (3:1) и «Хэбей Чайна Форчун» (4:0). В первом случае «Шанхай» позволил оппоненту открыть счёт, но затем владел полным преимуществом и по делу перевернул ситуацию. В воскресенье ситуация повторилась — долго запрягали, зато потом быстро сняли вопросы.

Первый мяч удалось забить только в компенсированное к первому тайму время. Зато к середине второго игрового отрезка всё уже было ясно. И это без экс-нападающего «Зенита» Халка, который пропустил встречу. Впрочем, Оскар, Марко Арнаутович, Одил Ахмедов, Рикардо Лопес и ряд футболистов сборной Китая справились сами.

«Циндао Хайню» — новичок элитного дивизиона, который в прошлом сезоне стал лучшим в первой лиге. Однако там всё решалось на тоненького — четыре очка от пятого места. Состав тут очень скромный, известных легионеров нет. Определённым именем обладает только главный тренер Пабло Мачин, возглавлявший «Жирону», «Севилью» и «Эспаньол».

«Монреаль» — «Питтсбург». Прогноз: Малкин, Кросби и Летанг захватят лидерство в серии В двух стартовых матчах соперники обменялись победами.

Задача на сезон — избежать вылета, в двух стартовых турах набран лишь один балл. Да и тот — в битве с таким же новичком элитного дивизиона «Шяцзячжуан Эвер Брайт» (2:2), причём уйти от поражения удалось только на 86-й минуте. Сомневаться в победе гранда не приходится, единственный вопрос — сколько именно он отгрузит аутсайдеру.

Букмекеры прекрасно понимают расклад, потому даже П2 с форой (-2) идёт за скромнейший коэффициент 1.57. Мы бы выбирали между двух вариантов: П2 с форой (-2.5) гола за ровную двойку, а также П2 всухую. Здесь коэффициент чуть скромнее, 1.97.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Китая «Циндао Хайню» — «Шанхай СИПГ» 6 августа

Гранд китайского футбола сразится с новичком элитного дивизиона — особой интриги тут не ожидается. Основной вопрос — сколько именно голов забьёт «Шанхай». Пока с результативностью полный порядок: три мяча в первом матче, четыре — во втором. Разница в уровне исполнителей колоссальна, ждём разгрома.

Ставка: победа «Шанхай СИПГ» с форой (-2.5) за 2.00.

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