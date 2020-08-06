«Севилья» — «Рома» и другие матчи для прогнозов. На что ставить 6 августа

Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 6 августа.

На что ставить в футболе 6 августа

Сегодня, 6 августа, мы узнаем всех четвертьфиналистов Лиги Европы. Впрочем, в двух из четырёх пар исход практически ясен. «Байер» сделал 3:1 на выезде против «Рейнджерс» в первой игре, у «Базеля» фора перед «Айнтрахтом» и вовсе три безответных выездных мяча.



А вот в двух других парах есть интрига. «Вулверхэмптон» до пандемии сыграл в Греции с «Олимпиакосом» вничью – 1:1. Что касается «Севильи» и «Ромы», то они и вовсе не успели сыграть первую встречу. По новому регламенту четвертьфиналиста эти клубы определят в одном матче на нейтральном поле.



Важный матч в чемпионате Беларуси: лидер – солигорский «Шахтёр» — примет брестское «Динамо», которое только-только перенесло вспышку коронавируса. Для брестчан игра против «горняков», возможно, последний шанс вмешаться в борьбу за чемпионство. Кроме того, в Высшей лиги Беларуси сыграют «Белшина» и «Слуцк».



Также можно сделать ставки на матчи чемпионатов Грузии, Ирана, Китая, Швеции и лиги MLS. Ну а если реальный футбол вас не устраивает, сделайте ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой, никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 6 августа

В НХЛ мы совсем скоро узнаем участников розыгрыша Кубка Стэнли. На четверг запланирован третий матч квалификационной серии «Миннесота» — «Ванкувер». Пока в этой паре ничья 1-1. Ранним утром пятницы третий матч при таком же счёте в серии сыграют «Торонто» и «Коламбус». А вот «Виннипег» уже может обеспечить себе кубковый билет, если обыграет «Калгари». Там 2-1 в серии.



В турнире топ-команд за верхний посев «Филадельфия» сыграет с «Вашингтоном», а «Сент-Луис» с «Вегасом».

На что ещё ставить 6 августа

Все ближе плей-офф в НБА. В четверг можно следить за играми начиная с 20:30 мск. «Сакраменто» сыграет с «Новым Орлеаном», «Милуоки» — с «Майами», а «Финикс» — с «Индианой». Чуть позже пройдут матчи «Даллас» — «Клипперс», «Денвер» — «Портленд» и «Хьюстон» — «Лейкерс».

Вернулся и теннис. Мужчины пока тренируются, играют показательные турниры, а вот девушки уже собрались в Палермо. На четверг запланированы четвертьфиналы соревнования.

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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