«Сент-Луис» — «Вегас». Прогноз: Владимир Тарасенко, Барбашёв и Шенн выбьют десяточку

«Сент-Луис» никогда не проигрывал «Вегасу» в основное время, хотя провёл уже девять матчей.

7 августа в матче кругового турнира НХЛ «Сент-Луис Блюз» встретится с «Вегас Голден Найтс». Начало игры — в 1:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Вегаса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.52, успех «Сент-Луиса» идёт у букмекеров за 2.69.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Вегас Голден Найтс»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Вегас Голден Найтс» 7 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.16, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.85. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.25.

Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Вегас Голден Найтс» (07.08.2020)

Для любителей хоккея наступили замечательные дни, ведь НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта. Спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явила себя болельщикам. 1 августа стартовал раунд плей-ин.

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Вплоть до конца сезона деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.

По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который будет играться до трёх побед в серии. 6 августа в 1:30 мск на лёд арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне выйдут «Сент-Луис Блюз» и «Вегас Голден Найтс».

Соперники попали в топ-4 Западной конференции по итогам укороченного регулярного чемпионата, а потому напрямую оказались в первом раунде Кубка Стэнли. Повестка дня выглядит следующим образом: три матча кругового раунда через два дня на третий. График более чем приятный.

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На кону посев в четвертьфиналах конференций, а они стартуют только 12-13 августа. Один тур остался позади, настало время второго. Соперники выдали накануне крайне драматичные и яркие 60 минут, вот только завершились они противоположным образом. Действующий обладатель Кубка Стэнли уступил «Колорадо» (1:2).

«Музыканты» открыли счёт и пропустили ответную шайбу на 46-й минуте. Игра смотрелась, много выручал Джордан Биннингтон. Поражения в основное время подопечные Крэйга Берюбе точно не заслуживали. Дело катилось к овертайму, а под рёв финальной сирены Назем Кадри всё же реализовал большинство.

«Сент-Луис» на ровном месте оказался у разбитого корыта, поскольку времени отыграться элементарно не осталось. «Вегас», напротив, сумел вытащить себя за волосы из болота. Забил на 64-й секунде «Далласу», затем пропустил три шайбы подряд и горел 1:3 к середине третьего периода. Но сумел вырвать победу в основное время (5:3).

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Три гола за пять минут в ворота одной из лучших оборон НХЛ — это серьёзно. Пятая шайба влетела уже в пустые ворота. «Старз», конечно, раньше времени прижались и напрочь завалили концовку, но напор «рыцарей» достоин уважения. А главное — тут, похоже, полный порядок с уровнем готовности. Даже в заключительные минуты команда бежала, давила и не ослабляла хватку.

В общем, в первом матче обе команды скорее понравились, пусть результаты и оказались противоположными. «Сент-Луис» уже давно доказал, что замечательно умеет работать над ошибками. Та неудача только добавит концентрации. А главное — история противостояния полностью на стороне номинальных хозяев.

Прежде соперники встречались всего девять раз, поскольку «Вегас» — совсем молодая франшиза. Вроде бы итог близкий — пять побед у «Блюз», четыре у «Голден Найтс». Но вот деталь: «музыканты» всякий раз управлялись в основное время, а «рыцари» добивались успеха строго за его пределами.

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Иными словами, в девяти случаях они не разу не победили в основное время. А на 1Х дают не самый стыдный коэффициент 1.64. Если хотите увеличить потенциальный выигрыш, подумайте про 1Х + обе забьют за 1.73 или даже 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.20.

Прогноз и ставки на матч «Сент-Луис Блюз» — «Вегас Голден Найтс» 7 августа 2020 года

Обе команды в первых матчах показали себя довольно здорово, хотя результат получился противоположным. Соперники стоят друг друга, потому будем отталкиваться от очных встреч. История противостояния насчитывает девять матчей, вот только «Блюз» ни разу не уступили в основное время. Поверим в продолжении тенденции.

Ставка: «Сент-Луис» не проиграет + обе забьют за 1.73.