«Коламбус» — «Торонто». Прогноз: Михеев, Мэттьюс и Таварес захватят лидерство в серии

За 120 минут соперники забросили пять шайб, две из них — в пустые ворота.

7 августа в матче плей-офф НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Торонто» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12, успех «Коламбуса» идёт у букмекеров за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Торонто Мэйпл Лифс»

Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Торонто Мэйпл Лифс» 7 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.01, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.98. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.55.

Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Торонто Мэйпл Лифс» (07.08.2020)

Для любителей хоккея наступили замечательные дни, ведь НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта. Спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явила себя болельщикам. 1 августа стартовал раунд плей-ин.

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Вплоть до конца сезона деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.

По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который будет играться до трёх побед в серии. 7 августа в 3:00 мск на лёд «Скотиабанк-Арены» в Торонто выйдут «Коламбус Блю Джекетс» и «Торонто Мэйпл Лифс».

Соперники не попали в топ-4 Западной конференции по итогам укороченного регулярного чемпионата, а потому вынуждены преодолевать квалификационный раунд. Пока серия получается замечательной, поскольку она предельно близка к полноценному плей-офф. Позади два матча, счёт 1-1.

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Высокой результативности тут нет, атак на встречных курсах — тоже. В первом поединке заброшены всего две шайбы (обе провёл «Коламбус»), во втором — всего три (все на счету «Торонто»). Зато в наличии высочайшая цена ошибки, ведь преимущество в один гол по такому хоккею — это очень много. Накал страстей и нерв, соответственно, ощущаются даже при пустых трибунах.

Здесь много борьбы, единоборств и игры в тело. А ещё — напряжённые концовки с заменой вратаря на шестого полевого и непременным голом в пустые ворота. То есть за практически 120 минут игры вратари пропустили лишь трижды. Всякий раз — в равных составах. Бригады большинства пока откатывают вхолостую.

Голкиперы в полном порядке, нейтрализация лишнего тоже на уровне. В первой игре удалений практически не было, зато во вторник соперники схватили аж 11 малых штрафов. Даже удивительно, что ни один из них не был доведён до ума. Можно проверить гол «Торонто» в большинстве, но букмекеры дают на этот вариант скромный коэффициент 1.68.

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Даже победа «Мэйпл Лифс» с учётом овертайма оценивается серьёзнее (1.73). Думается, на этот раз удалений окажется меньше. Серия получается очень плотной и ровной, каждый малый штраф способен стать ключевым. Судьи наверняка постараются не вмешиваться лишний раз и не портить противостояние, а сами хоккеисты — не подставлять партнёров.

Потому тотал меньше 7.5 малого штрафа за 1.89 смотрится по меньшей мере любопытно. Состав у канадского клуба, естественно, интереснее, ярких исполнителей в атаке гораздо больше. Но почувствовавший запах крови «Коламбус» способен создать серьёзные проблемы любому. Единственное, кое-какие вопросы вызывает планка тотала.

Судя по первым матчам, выставлять 1.98 на тотал меньше 5.5 шайбы — это слишком смело, пока каждый гол даётся соперникам с огромным трудом. В результате даже комбинированная ставка Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы доступна за прекрасные 2.00. Стоит подумать.

Прогноз и ставки на матч «Коламбус Блю Джекетс» — «Торонто Мэйпл Лифс» 7 августа

Серия получается замечательная: очень много нервов и эмоций, высочайшая цена ошибки. Каждый гол имеет огромное значение, ведь пока за 120 минут их случилось всего пять штук. Причём две шайбы влетели в пустые ворота. Голов в неравных составах также не было. Третий матч необычайно важен, каждое удаление рискует оказаться роковым. Скорее всего, судьи постараются не вмешиваться лишний раз, а сами хоккеисты — не подставлять партнёров.

Ставка №1: тотал меньше 7.5 малого штрафа за 1.89.

Ставка №2: итоговая победа «Торонто» за 1.73.