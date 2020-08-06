«Зенит» — «Локомотив». Прогноз: Дзюба, Азмун и Смолов продолжат удивительную традицию

7 августа «Зенит» и «Локомотив» сыграют в матче за Суперкубок России. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом петербуржцев: сделать ставку на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех «Локомотива» оценён букмекерами коэффициентом 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Зенит» — «Локомотив» 7 августа

Букмекеры не уверены, что матч Суперкубка России 7 августа «Зенит» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.93, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.06. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.88.

Анализ и прогноз матча Суперкубка России «Зенит» — «Локомотив» (07.08.2020)

Многострадальный чемпионат России сезона-2019/2020 завершился во второй половине июля, следом настал черёд финала Кубка России. Из-за пандемии коронавируса и вынужденного уплотнения календаря пришлось обойтись без паузы — футболисты получили считаное количество дней на отдых, а теперь снова возвращаются в бой.

«Базель» — «Айнтрахт». Прогноз: море веселья в ответном матче в 1/8 финала Лиги Европы Чтобы отыграть разницу в три мяча, «Айнтрахту» необходимо с первых минут идти в атаку.

По традиции начнут с матча за Суперкубок России. Формально хозяином поля будет считаться «Зенит», хотя на деле играть снова предстоит в Москве, теперь на стадионе «ВЭБ Арена». Сине-бело-голубые увенчали предыдущий сезон вторым золотым дублем в истории клуба. А потому сыграют за Суперкубок с «Локомотивом», который взял серебро в РПЛ.

«Железнодорожники» делали всё возможное, чтобы сползти вниз после отставки Юрия Сёмина, однако «Краснодар» снова не упустил возможность упустить возможность. «Быки» допустили огромное количество осечек, не сумев наказать оппонента за серию из четырёх ничьих. Потому подопечные Неманьи Николича напрямую попали в Лигу чемпионов.

Новый тренер москвичей уже начал стелить соломку, заяявляя, что его подопечным будет сложно удержаться в тройке сильнейших. Конкуренция действительно серьёзная: сразу несколько клубов неплохо укрепляются, а вот красно-зелёные за межсезонье сильнее определённо не стали.

«Вулверхэмптон» — «Олимпиакос». Прогноз: Хименес, Адама Траоре и Вальбуэна забудут о голах В девяти матчах АПЛ после паузы с участием «волков» лишь однажды пробивался верх.

Пока список трансферов выглядит так: ушёл один из героев прошлого сезона Джефферсон Фарфан, который очень много пропустил, но забил важнейший гол в концовке уфимцам. Закончилась аренда Жоау Мариу, завершил карьеру надёжный резервист Александр Коломейцев. Два игрока основной обоймы — это серьёзно.

Из «Сельты» возвращается Фёдор Смолов, из «Крыльев Советов» приобрели защитника Виталия Лысцова (при Андрее Талалаеве выглядел здорово, но до того не блистал), из «Бунедкора» — Джасура Джалолиддинова. Никаких вопросов нет только по Смолову — в нормальном состоянии он будет стабильно появляться в основе.

Руководство «Локомотива» вызвало серьёзное изумление, вслух допустив мысль о возможном участии дублирующего состава в матче за Суперкубок России в связи с плотным календарём. Разумеется, обошлось. Но даже основа уступает «Зениту», а потому перевес в котировках в пользу действующего чемпиона видится абсолютно оправданным.

«Севилья» — «Рома». Прогноз: Джеко, Мхитарян и Коларов накажут недоверчивых букмекеров «Севилья» хороша, но римляне под конец сезона набрали страшный ход.

Справедливости ради, у сине-бело-голубых также хватает непростых моментов. Уход Шатова, Смольникова и Кокорина скажется скорее по ходу сезона, когда будет важна длина скамейки. А вот завершение контракта Бранислава Ивановича — это серьёзно. На замену приобретён Деян Ловрен из «Ливерпуля» — для РПЛ это однозначно топовый трансфер.

Однако сам футболист говорит, что находится не в лучшей форме, хоть и постарается набрать кондиции за неделю тренировок. Кроме того, у защитников петербуржцев в последнее время прослеживается традиция: даже самые надёжные из них привозят гол в первом матче за новую команду.

Лезть в исход не рискнём. «Зенит», конечно, сильнее, но несколько дней отпуска и полторы недели без игровой практики — это серьёзно, темп вряд ли окажется высоким. Кроме того, «железнодорожники» крайне удачно играли против сине-бело-голубых. Две победы и две ничьи в четырёх предыдущих поединках. Непонятно только, как изменится эта статистика с уходом Юрия Сёмина.

«Байер» — «Рейнджерс». Прогноз: Хаверц, Фолланд и Бендер выкинут Джеррарда из Лиги Европы В Глазго немецкий клуб победил со счётом 3:1, ответный матч превращается в формальность.

Любопытно другое. В семи последних очных встречах к перерыву на табло горел ничейный счёт. Удивительная статистика. А самое забавное, что на ничью в первом тайме дают замечательный коэффициент 2.26. Всякое может случиться, однако точки зрения математики это настоящий подарок.

«Зенит» в заключительной части сезона довольно часто брал время на разгон, добавляя уже во второй половине. Полторы недели простоя рискуют закрепить этот эффект, ведь «Локомотив» прекрасно понимает баланс сил и вряд ли станет куда-то торопиться. Потому дебют вряд ли получится событийным, но постепенно преимущество сине-бело-голубых будет увеличиваться.

Прежде всего — за счёт глубины скамейки и возможностей для ротации. Любители рисковать могут проверить ставку «ничья в первом тайме и итоговая победа петербуржцев», букмекеры дают на неё сумасшедшие 5.10.

Прогноз и ставки на Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» 7 августа 2020

Лезть в исход опасно: «Зенит» сильнее, но на итоговый успех чемпиона дают скромный коэффициент 1.46, а дотерпеть до ничьей «Локомотиву» по силам. Да и полторы недели простоя запутывают ситуацию. Сине-бело-голубые в заключительной части сезона часто добавляли после перерыва, а дебюты проводили не лучшим образом. Кроме того, в семи предыдущих очных встречах первый тайм завершался вничью. Проверим любопытный тренд.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.26.

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