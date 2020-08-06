«Виннипег» — «Калгари». Прогноз: Куликов, Годро, Ткачук и Коннор снова сыграют в атаку

7 августа в матче плей-офф НХЛ «Виннипег Джетс» встретится с «Калгари Флэймз». Начало игры — в 5:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Калгари» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03, успех «Виннипега» идёт у букмекеров за 3.62.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Виннипег Джетс» — «Калгари Флэймз»

Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Виннипег Джетс» — «Калгари Флэймз» 7 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.18, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.84. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30.

Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Виннипег Джетс» — «Калгари Флэймз» (07.08.2020)

Для любителей хоккея наступили замечательные дни, ведь НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта. Спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явила себя болельщикам. 1 августа стартовал раунд плей-ин.

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Вплоть до конца сезона деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.

По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который будет играться до трёх побед в серии. 7 августа в 5:30 мск на лёд арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне выйдут «Виннипег Джетс» и «Калгари Флэймз».

Соперники не попали в топ-4 Западной конференции по итогам укороченного регулярного чемпионата, а потому вынуждены преодолевать квалификационный раунд. Три матча уже позади, теперь каждый способен оказаться последним. «Огоньки» ведут в серии со счётом 2-1, но тут нужно учитывать контекст.

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В дебюте первого матча Мэттью Ткачук грязным приёмом нанёс тяжелую травму Марку Шайфли, а это лучший бомбардир «Джетс». А в третьем периоде кисть повредил Патрик Лайне. То есть фактически номинальным хозяевам приходится действовать без двух ключевых нападающих, что накладывает сильный отпечаток.

С созиданием по понятным причинам большие проблемы: перетряхивать сочетания, затыкать дыры и менять состав спецбригад уже по ходу серии всегда крайне неприятно. «Виннипег» честно пытается делать всё возможное и навязывать сопернику борьбу. Противостояние обещало быть близким и плотным, но с такими кадровыми потерями «Флэймз» получили огромное преимущество.

На дистанции оно сказывается. «Воздушная армия» утащила второй матч на тоненького (3:2): блистательно сработала в меньшинстве, а победную шайбу забросила в формате «5-на-4». В нужный момент подтащил Коннор Хеллебайк. Но уже в среду соперник вернул себе лидерство, выиграв со счётом 6:2.

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Сразу отметим, что разгромного поражения «Виннипег» никак не заслуживал. Однако в целом расклад ясен: искалеченная атака способна забивать две-три шайбы, а потому всё полностью зависит от обороны и действий вратаря. Хеллебайк тащит — шансы появляются. При любых других вариантах глубина состава «Калгари» проявляется во второй половине, когда лидеры «Джетс» подсаживаются.

Букмекеры это прекрасно понимают, теперь на лобовую победу «Флэймз» дают скромнейший коэффициент 2.03. Спорить с линией сложно. Проверим тотал больше 5 шайбы за 1.78. Соперники достигали заданной планки во всех трёх матчах серии. Хоккей получается довольно бодрый и боевой, да и лишнего соперники реализовывают лихо.

Прогноз и ставки на матч «Виннипег Джетс» — «Калгари Флэймз» 7 августа 2020 года

«Виннипег» по-прежнему обходится без двух ключевых нападающих, что даёт «Калгари» большое преимущество. «Флэймз» находятся в шаге от прохода в первый раунд Кубка Стэнли. Линия позволяет взять тотал больше 5 шайбы за 1.78. Во всех трёх матчах соперники достигали заданной планки, а большинство у них работает здорово. Засухи не ждём.

Ставка: тотал больше 5 шайбы за 1.78.