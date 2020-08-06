«Манчестер Сити» — «Реал». Прогноз: Зидан и Гвардиола покажут, что такое Лига чемпионов!

В Испании «горожане» победили со счётом 2:1, но это ничего не значит.

7 августа «Манчестер Сити» примет «Реал Мадрид» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты считают фаворитом англичан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех испанцев оценён букмекерами коэффициентом 4.50.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал»

Букмекеры уверены, что матч плей-офф Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36.

Анализ и прогноз матча «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид» (07.08.2020)

Лига Европы успешно вернулась в строй 5 августа, теперь настал черёд главного блюда — долгожданной Лиги чемпионов. До паузы успела определиться четвёрка четвертьфиналистов, а чуть позже по итогу ответных матчей стадии 1/8 финала определятся ещё четыре счастливчика.

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Как в случае с Лигой Европы, в связи с пандемией коронавируса формат был несколько видоизменён. Все четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в виде одноматчевых противостояний на двух стадионах португальского города Лиссабона. Оставшиеся же ответные встречи 1/8 финала было решено провести на полях номинальных хозяев, чтобы все находились в разных условиях.



Одну из пар, которой предстоит встретиться в ответной игре, составят «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид». Восхитительная вывеска! Первая встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Тогда испанцы даже открыли счёт на 60-й минуте, но умудрились за пять минут пропустить два в ответ.



Хотя, конечно, тут надо отдать должное англичанам. Они смотрелись очень мощно на фоне многократного победителя турнира и обыграли его по делу. Стоит также отметить, что на 86-й минуте капитан и центральный защитник мадридцев Серхио Рамос получил прямую красную карточку и помочь своей команде в предстоящем поединке не сможет.

«Коламбус» — «Торонто». Прогноз: Михеев, Мэттьюс и Таварес захватят лидерство в серии За 120 минут соперники забросили пять шайб, две из них — в пустые ворота.

Это действительно станет серьёзной потерей для команды Зинедина Зидана, поскольку игрок сборной Испании является не только ключевым защитником, но и зачастую помогает атаке. Из 21 гола, который забили белые за 11 последних туров в родной Примере, шесть на счету Рамоса.



Вообще, после паузы мадридский «Реал» показывает удивительно стабильность. Столичный клуб в 11 турах добыл 10 побед и скатал лишь одну ничью. При этом надо сказать, что пропущено было на таком внушительном отрезке только шесть мячей. Команда прагматично делала ровно столько, сколько требовалось для успеха. И не тратила лишних сил.



У «Манчестер Сити» ответный матч 1/8 финала пропустит нападающий Серхио Агуэро, который всё ещё восстанавливается после травмы мениска. Впрочем, как показали последние игры, Хосеп Гвардиола вполне справляется и без него. За восемь туров в АПЛ без аргентинца клуб забил 26 голов, то есть более трёх штук в среднем за игру.

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После выхода с карантина «горожане» в целом показывают мощный футбол, особенно у себя дома. После паузы они успели провести на своём поле шесть встреч, в которых одержали шесть побед с общим счётом 21:1. Хотя среди соперников были «Арсенал» (3:0) и «Ливерпуль» (4:0).



Однако проверять лобовую победу хозяев опасно. Всё же мадридцы показывают крайне стабильный футбол. Даже без капитана они представляют серьёзную угрозу, а подопечные Гвардиолы уже несколько раз пропадали в ключевых поединках.



На наш взгляд, стоит подумать над ставкой второй тайм результативнее первого за коэффициент 2.06. Англичан устроит и ничья, так что поводов для паники у них нет. Для испанцев же ещё не всё потеряно. 1:2 на своём поле — не лучший результат, но необходимости с первой же минуты идти ва-банк и оголять тылы всё же нет.

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Альтернативный вариант — тотал второго тайма больше 1.5 за коэффициент 1.77. С результативностью у соперников проблем нет никаких проблем, а раскрываться раньше времени опасно. Словом, первый тайм может получиться не самым бодрым, а вот концовка способна стать украшением турнира.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Реал Мадрид»

Соперники после паузы выглядят уверенно: порядок и в обороне, и в атаке. Дебют вполне может получиться аккуратным, но дальше игра непременно раскроется. Мадридцам нужно забивать как минимум дважды, а потому после перерыва ждём веселье: открытый футбол, эмоции. И, естественно, голы.



Ставка: тотал второго тайма больше 1.5 мяча за коэффициент 1.77.