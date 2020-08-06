«Ювентус» — «Лион». Прогноз: Роналду и Дибала вытащат Сарри в 1/4 финала Лиги чемпионов

7 августа «Ювентус» примет «Лион» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты считают фаворитом итальянцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех французов оценён букмекерами коэффициентом 8.00.

Букмекерские коэффициенты на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Лион»

Букмекеры считают, что матч плей-офф Лиги чемпионов «Ювентус» — «Лион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Лион» (07.08.2020)

Лига Европы успешно вернулась в строй 5 августа, настал черёд главного блюда — Лиги чемпионов. До паузы успела определиться четвёрка четвертьфиналистов, а чуть позже по итогу ответных матчей стадии 1/8 финала определятся ещё четыре счастливчика.

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Как в случае с Лигой Европы, в связи с пандемией коронавируса был несколько видоизменен формат. Все четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в виде одноматчевых противостояний на двух стадионах португальского города Лиссабона. Оставшиеся же ответные встречи 1/8 финала было решено провести на полях номинальных хозяев. Разумеется, болельщиков на трибунах не будет. При этом командам-участницам разрешено проводить до пяти замен.



Одну из пар, которой предстоит встретиться в ответной игре и определить очередного четвертьфиналиста, составят итальянский «Ювентус» и французский «Лион». Первый поединок соперники успели сыграть даже при болельщиках на трибунах. Дело было во французском Лионе, тогда хозяева выглядели очень уверенно и заслуженно победили с минимальным счётом.



Теперь же «львы» едва ли могут похвастаться былой формой. Дело в том, что французский чемпионат стал одним из немногих (и единственным из топ-5 европейских лиг), который не был доигран из-за пандемии коронавируса. Места распределили по итогам последних сыгранных туров.

«Коламбус» — «Торонто». Прогноз: Михеев, Мэттьюс и Таварес захватят лидерство в серии За 120 минут соперники забросили пять шайб, две из них — в пустые ворота.

Таким образом, единственным официальным матчем, в котором лионцы приняли участие, стал финал Кубка французской лиги с «ПСЖ». Встреча состоялась 31 июля и завершилась победой парижан в послематчевой серии пенальти со счётом 6:5. В основное и дополнительное время голов забито не было. Справедливости ради, аутсайдер здорово смотрелся в обороне, сильно ограничив парижан.



Перед этим команда Руди Гарсии провела серию товарищеских матчей. Она обыграла «Пор-Вале» (12:0), «Ниццу» (1:0), «Селтик» (2:1), «Гент» (3:2) и «Антверпен» (3:2), но уступила «Рейнджерс» (0:2). И всё-таки вряд ли это может заменить полноценные игры чемпионата.



В Италии же сезон завершился в начале августа. «Ювентус» сыграл свой последний матч 1-го числа, а потому едва ли успел выйти из тонуса. Он принимал столичную «Рому», которая набрала под конец мощнейший ход, и проиграл со счётом 1:3, хотя забил первым. Обе команды предоставили отдых ряду исполнителей основы.

«Сент-Луис» — «Вегас». Прогноз: Владимир Тарасенко, Барбашёв и Шенн выбьют десяточку «Сент-Луис» никогда не проигрывал «Вегасу» в основное время, хотя провёл уже девять матчей.

Впрочем, тут надо бы сказать, что это поражение стало первым домашним для подопечных Маурицио Сарри в Серии А за время всего розыгрыша. В пяти же других играх на своем поле после паузы они сумели добыть 13 из 15 возможных очков. Единственная ничья пришлась на «Аталанту», которая во второй половине первенства выглядела просто чудесно.

Любопытно также и то, что за все 19 домашних поединков туринцы добыли 16 побед. При этом они пропустили только 17 мячей, а забили аж 46. То есть около 2,5 гола в среднем за игру. Потому поражение от римлян в уже ничего не значащем поединке вряд ли стоит воспринимать всерьёз.



К слову, после паузы у «старой синьоры» проблем с результативностью тоже нет. За все 12 туров она сумела наколотить 26 мячей. Качество игры по-прежнему оставляет желать лучшего, но 0:1 на чужом поле — это вполне нормальные исходные данные. Если у Сарри не получится в Лиге чемпионов, разговоры об отставке заиграют с новой силой.

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На наш взгляд, «Ювентус» перед ответным матчем с «Лионом» в 1/8 финала Лиги чемпионов смотрится предпочтительнее соперника. Всё-таки у французов не было должной игровой практики, да и на своём поле команда Криштиану Роналду крайне хороша. Мы бы проверили проход туринцев в четвертьфинал за коэффициент 1.81. Это та самая игра, от исхода которой зависит будущее тренера и ряда футболистов.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Лион» 7 августа

«Лион» из-за досрочного завершения чемпионата Франции не имел должной игровой практики перед ответным поединком с «Ювентусом», а потому едва ли может похвастать хорошей формой. Туринцы же после паузы на своём поле играли не лучшим образом, но результата добивались. При этом у них нет проблем с результативностью. Так что, на наш взгляд, они всё же сумеют пройти в 1/4 финала.



Ставка: выход «Ювентуса» в четвертьфинал за коэффициент 1.81.