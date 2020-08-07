Возвращение Лиги чемпионов, Суперкубок России и другие матчи. На что ставить 7 августа

Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 7 августа

На что ставить в футболе 7 августа

Сразу два важнейших турнира ворвутся в нашу жизнь в пятницу. Если без РПЛ мы скучали не так долго, то Лиги чемпионов не было целых пять месяцев.



В России сезон откроется матчем за Суперкубок. В 19:00 вступят в бой «Зенит» и «Локомотив». Правда, будут ли составы оптимальными, пока неясно. Вчера пришла информация, что у ряда игроков питерского клуба тесты на коронавирус показали положительный результат.



Ну а в мировом масштабе главное событие – возвращение Лиги чемпионов. В пятницу запланированы 2 ответных матча 1/8 финала. «Ювентус» постарается отыграть выездные 0:1 против «Лиона», а в Англии битва гигантов – «Ман Сити» против «Реала». В первой игре англичане обыграли соперника со счётом 2:1. Начало матчей — в 22:00 мск.



Кроме того, можно сделать ставки на матчи чемпионатов Беларуси, Болгарии, Боснии, Грузии, Ирландии, Катара, Китая, Латвии, Литвы и ряда других стран. Ну а если реальный футбол вас не устраивает, сделайте ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 7 августа

В НХЛ мы совсем скоро узнаем участников розыгрыша Кубка Стэнли. В пятницу могут получить заветную путёвку «Айлендерс», «Аризона» и «Монреаль». Они ведут в сериях до 3 побед со счётом 2-1 соответственно у «Флориды», «Нэшвилла» и «Питтсбурга». Да-да, Евгений Малкин на грани вылета.



Уже в ночь на субботу «Чикаго» может закончить серию с «Эдмонтоном», там счёт 2-1 в пользу «Блэкхоукс». А вот в сериях «Коламбус» — «Торонто» и «Миннесота» — «Ванкувер» счёт равный – 1-1. Там пройдут третьи матчи.

На что ещё ставить 7 августа

Приближается плей-офф НБА. Ряд команд уже обеспечили себе верхний посев в плей-офф и могут экспериментировать. В 20:00 мск начнут играть «Сан-Антонио» и «Юта», а в 23:00 «Мемфис» постарается одержать первую победу после рестарта в игре с «Оклахомой».



В ночь на субботу ещё 4 игры. «Бруклин» сыграет с «Сакраменто», «Филадельфия» — с «Орландо», «Нью-Орлеан» с «Вашингтоном», а «Торонто» — с «Бостоном».



Вернулся и теннис. Мужчины пока ещё тренируются, играют показательные турниры, а вот девушки уже собрались в Палермо. В пятницу там доиграют четвертьфиналы.

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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