«Чертаново» — «Томь». Прогноз: Долгов, Арапов и Казанков не дадут развернуться Пиняеву

Обе команды начали сезон с поражений с разницей в один мяч.

8 августа «Чертаново» и «Томь» сыграют в матче второго тура ФНЛ. Начало встречи — в 16:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Томи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех «Чертаново» оценён букмекерами коэффициентом 3.22.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Чертаново» — «Томь» 8 августа

Букмекеры не уверены, что матч ФНЛ «Чертаново» — «Томь» 8 августа получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.17, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.32.

Анализ и прогноз матча ФНЛ «Чертаново» — «Томь» (08.08.2020)

Предыдущий розыгрыш ФНЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса: первенство остановили в первой половине марта и решили не доигрывать. Результаты зафиксировали по 27 турам, которые были сыграны на тот момент. «Ротор» попал в РПЛ, «Химки» после мхатовской паузы последовали его примеру.

«Зенит» — «Локомотив». Прогноз: Дзюба, Азмун и Смолов продолжат удивительную традицию Семь предыдущих очных встреч заканчивались ничьей в первом тайме.

По старой традиции вылететь из ФНЛ оказалось практически невозможно, а стыковые матчи с клубами элитного дивизиона отменили. И вот 1 августа лучшая лига мира наконец-то вернулась. Программа второго тура упакована в один день — все 11 матчей состоятся в субботу, 8 августа.

В Москве «Чертаново» будет выяснять отношения с «Томью». В минувшем сезоне соперники финишировали в верхней половине турнирной таблицы. Клуб из одноимённого района вообще вовсю претендовал на повышение в классе. В итоге остался третьим, уступив «Химкам» только по дополнительным показателям.

Сибиряки звёзд с неба не хватали, однако благодаря надёжной обороне исправно набирали очки. И оказались девятыми, отстав от шестой позиции всего на четыре очка. Долгое время команда находилась выше, однако ближе к зимнему перерыву результаты просели: четыре поражения в шести заключительных турах до приостановки первенства.

«Ювентус» — «Лион». Прогноз: Роналду и Дибала вытащат Сарри в 1/4 финала Лиги чемпионов Туринцы на своём поле крайне хороши, а у «Лиона» не было должной игровой практики.

В первом туре клубы синхронно потерпели поражения. В обоих случаях они получились справедливыми. «Чертаново» совсем недавно лишился главного тренера и восьми футболистов основного состава — Игорь Осинькин перебрался в «Крылья Советов», за ним последовали лидеры.

В результате состав (и без того молодой) стал фактически пионерским. Многие впервые попробовали вкус взрослого футбола. По ходу сезона наверняка удастся добавить, но на первых порах будет сложно. Это было видно даже на фоне «Спартака-2» (1:2), где тоже много юных исполнителей.

«Чертаново» проигрывал в первую очередь в силовой борьбе, раз за разом отдавая единоборства. И слабо переходил из атаки в оборону. Шансы зацепиться всё равно имелись, но в целом красно-белые смотрелись интереснее. А «Томь» тем временем на выезде уступила «Нижнему Новгороду» (0:1).

«Манчестер Сити» — «Реал». Прогноз: Зидан и Гвардиола покажут, что такое Лига чемпионов! В Испании «горожане» победили со счётом 2:1, но это ничего не значит.

Счёт не должен вводить в заблуждение — хозяева полностью превзошли соперника в первом тайме и могли снять все вопросы ещё до перерыва. Подвела реализация, также пару раз выручил Дмитрий Арапов. Дальше томичи добавили, но не более того. По факту они ещё легко отделались.

Словом, обе команды можно назвать проблемными. У «Томи» имелись проблемы с предсезонкой, пришлось сидеть на карантине, да и процесс комплектации состава не закончен. Похоже, нас ожидает сумбурный футбол с большим количеством брака. Скорее всего, голов будет немного.

Шансы гостей, пожалуй, смотрятся чуть выше, всё же опытных футболистов у них заметно больше, в стартовых турах этот фактор способен оказаться ключевым. Потому мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за 1.72, комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.81 и ИТМ 1 гола «Чертаново» за 1.90.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Чертаново» — «Томь» 8 августа 2020 года

Обе стороны находятся в непростом состоянии: «Чертаново» лишился главного тренера и восьми игроков основы, в составе очень много юниоров с минимальным опытом во взрослом футболе. У «Томи» имелись проблемы с предсезонкой (команду даже закрывали на карантин), физическое состояние оставлять желать лучшего. Ждём сумбурного футбола с большим количеством брака и минимумом голов.

Ставка: ИТМ 1 гола «Чертаново» за 1.90.