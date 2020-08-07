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«Чертаново» — «Томь», 8 августа 2020, прогноз и ставка на матч 2-го тура ФНЛ

«Чертаново» — «Томь». Прогноз: Долгов, Арапов и Казанков не дадут развернуться Пиняеву
Алексей Серяков
«Чертаново» — «Томь». Прогноз на матч ФНЛ 8.08
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Обе команды начали сезон с поражений с разницей в один мяч.

8 августа «Чертаново» и «Томь» сыграют в матче второго тура ФНЛ. Начало встречи — в 16:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Томи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех «Чертаново» оценён букмекерами коэффициентом 3.22.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Чертаново» — «Томь» 8 августа

Букмекеры не уверены, что матч ФНЛ «Чертаново» — «Томь» 8 августа получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.17, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.32.

Анализ и прогноз матча ФНЛ «Чертаново» — «Томь» (08.08.2020)

ФНЛ - Первый дивизион . 2-й тур
08 августа 2020, суббота. 16:30 МСК