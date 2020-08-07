«Чайка» — «Алания». Прогноз: Спартак Гогниев и Глушков дадут зайти коэффициенту 2.99

Обе команды стараются играть в атаку, так что без голов зрители не останутся.

8 августа «Чайка» и «Алания» сыграют в матче второго тура ФНЛ. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Чайки» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Успех «Алании» оценён букмекерами коэффициентом 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Чайка» — «Алания» 8 августа

Букмекеры не уверены, что матч ФНЛ «Чайка» — «Алания» 8 августа получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.27, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.44.

Анализ и прогноз матча ФНЛ «Чайка» — «Алания» (08.08.2020)

Предыдущий розыгрыш ФНЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса: первенство остановили в первой половине марта и решили не доигрывать. Результаты зафиксировали по 27 турам, которые были сыграны на тот момент. «Ротор» попал в РПЛ, «Химки» после мхатовской паузы последовали его примеру.

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По старой традиции вылететь из ФНЛ оказалось практически невозможно, а стыковые матчи с клубами элитного дивизиона отменили. И вот 1 августа лучшая лига мира наконец-то вернулась. Программа второго тура упакована в один день — все 11 матчей состоятся в субботу, 8 августа.

В Песчанокопском местная «Чайка» сразится с «Аланией». Хозяева в прошлом сезоне дебютировали в ФНЛ, сумев здорово проявить себя. Они исправно добивались результата, добавили после неудачного старта и в дальнейшем находились на солидном отдалении от зоны вылета. В результате заняли 10-е место в турнирной таблице.

Старт нового первенства получился хорошим. На выезде удалось отобрать очки у крепкого «Нефтехимика» (1:1), который в минувшем сезоне при доле везения мог зацепиться за стыки. Подопечные Магомеда Эдиева действовали первым номером, но в первом тайме владение было стерильным и моменты возникали редко.

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Дальше конкретики стало больше. Единственный мяч пропустили после стандартного положения, однако не поникли и сравняли счёт. Больше того — в заключительные 10-15 минут имели хорошие возможности вырвать победу. Похоже, «Чайка» рассчитывать улучшить прошлогодний результат.

«Алания» вернулась в ФНЛ шесть лет спустя, причём узнала об этом решении за неделю до первого тура. Нетрудно догадаться, что при таких условиях старт будет трудным. В результате подопечные Спартака Гогниева наломали дров в домашнем поединке со «СКА-Хабаровск», получив два мяча уже к 15-й минуте.

Спастись после такого дебюта не удалось (2:4). «Барсы» оставили впечатление бодрого играющего коллектива, который неплох в позиционном нападении, но пока не имеет баланса, а потому очень часто ошибается в обороне. Котировки букмекеров выглядят логично — на своём поле шансы «Чайки» заметно выше.

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Надо отметить, что обе команды стремятся действовать от себя и владеть мячом, так что игра должна получиться интересной. Состав у хозяев, конечно, интереснее: здесь есть сразу несколько футболистов с неплохим опытом в РПЛ, да и скамейка сильнее. «Алания» пока сыровата.

На тотал больше 2 гола дают нестыдный коэффициент 1.67 — можно не мудрить и взять этот вариант, как минимум возврат практически гарантирован. Варианты посмелее — классический тотал больше 2.5 мяча за 2.27, а также комбинированная ставка 1Х + тотал больше 2.5 гола за великолепный коэффициент 2.99.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Чайка» — «Алания» 8 августа 2020 года

Обе команды стараются играть в атаку, так что футбол должен получиться бодрый. «Алания» узнала о возвращении в ФНЛ за неделю до старта первенства, состав тут сыроват — несколько позиций провисают. У «Чайки» больше опытных футболистов, да ещё и преимущество своего поля. Ждём голов и как минимум одного очка для хозяев.

Ставка: «Чайка» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 2.99.