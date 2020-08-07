«Химки» — ЦСКА. Прогноз: Чалов, Влашич и Гончаренко познакомят новичка с прелестями РПЛ

8 августа «Химки» примут ЦСКА в матче 1-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:00 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 6.60.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Химки» — ЦСКА 8 августа
Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Химки» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.74. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15.
Анализ и прогноз матча 1-го тура РПЛ «Химки» — ЦСКА (08.08.2020)
Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как пришло время начинать новый. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Последний тур прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги благополучно провели 22 июля, а 8 августа стартует следующий розыгрыш. Пауза составила чуть больше двух недель.
Откроется программа 1-го тура в субботу, 8 августа, двумя поединками. В одном из них вернувшиеся в сильнейший дивизион страны «Химки» примут московский ЦСКА. Встреча пройдёт на хорошо знакомой «армейцам» «Арене Химки», которая сможет заполниться болельщиками на 30%.
Красно-синие выдали мощную концовку в прошлом сезоне. Разгромное домашнее поражение от «Зенита» (0:4) в первом после паузы матче стало холодным душем. В последующих семи турах они сумели добыть 14 из 21 возможного очка, потерпев только одно поражение, да и то при хорошем качестве футбола.
Подопечные Виктора Гончаренко до последнего боролись за выход в Лигу чемпионов с «Краснодаром», но в итоге остались в зоне Лиги Европы. За 30 туров получилось набрать ровно 50 очков, что соответствует четвёртой строчке. Отставание от краснодарцев составило два пункта.
«Химки» стали главным выигравшим от досрочного завершения розыгрыша ФНЛ, финишировав на втором месте. За 27 проведённых туров они набрали 54 балла. Однако тут надо бы сказать, что у замыкающего топ-3 «Чертаново» было столько же баллов, а лидер «Ротор» убежал вперёд всего на два.
Красно-чёрные успели вдоволь пошуметь в Кубке России. Они дошли до самого финала, в котором с минимальным счётом проиграли ставшему чемпионом страны «Зениту». Но стоит отметить, что единственный гол в матче петербуржцы забили с пенальти на 84-й минуте, а в оставшееся время аутсайдер угодил в штангу.
При этом надо выделить уверенную серию домашних игр «Химок» в первом дивизионе. За 13 проведённых встреч на своём поле они добыли 11 побед и забили 28 голов. А пропущено было всего семь мячей, что является лучшим показателем в Футбольной Национальной Лиге.
Однако всё это было под руководством Андрея Талалаева и Сергея Юрана. С последним недавно со скандалом расторгли контракт. Теперь команду будет тренировать Дмитрий Гунько, и как это отразится на качестве футбола — пока непонятно. Так что есть смысл плясать от «армейцев».
ЦСКА едва ли успел растерять свою форму, а эта самая форма была отличная. В семи последних турах прошлого сезона чемпионата России столичный клуб пропустил только три гола, причём все — с пенальти. А забить получилось целых 14 мячей. Мощно.
Также надо сказать, что красно-синие вошли в топ-3 по набранным очкам в гостях по итогам предыдущего розыгрыша, забив 25 мячей за 15 выездов. При таких раскладах можно подумать над комбинированной ставкой Х2 + ИТБ2 1.5 мяча за вполне рабочий коэффициент 1.85. Парочку мячей фаворит наверняка сообразит.
Интересным вариантом выглядит ещё и победа москвичей по угловым с форой (-1.5) за коэффициент 1.82. «Армейцы» наверняка приберут мяч к рукам и постараются осадить ворота соперника, что должно вызвать массу корнеров. А угловые они подают довольно часто: в среднем в районе шести штук за игру.
Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Химки» — ЦСКА 8 августа 2020 года
Подмосковные «Химки» успели влюбить в себя много болельщиков, а затем отвернуть их от себя массой скандалов на ровном месте. Перед самым стартом нового сезона РПЛ клуб лишился главного тренера. ЦСКА же в концовке прошлого розыгрыша набрал солидный ход и едва ли его растерял за пару недель. На наш взгляд, красно-синие сумеют заработать первые очки уже в дебютном туре.
Ставка 1: ЦСКА не проиграет и забьёт больше 1.5 мяча за 1.85.
Ставка 2: победа «армейцев» по угловым с форой (-1.5) за коэффициент 1.82.
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