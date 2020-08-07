«Химки» — ЦСКА. Прогноз: Чалов, Влашич и Гончаренко познакомят новичка с прелестями РПЛ

8 августа «Химки» примут ЦСКА в матче 1-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:00 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 6.60.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Химки» — ЦСКА 8 августа

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Химки» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.74. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15.

Анализ и прогноз матча 1-го тура РПЛ «Химки» — ЦСКА (08.08.2020)

Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как пришло время начинать новый. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Последний тур прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги благополучно провели 22 июля, а 8 августа стартует следующий розыгрыш. Пауза составила чуть больше двух недель.

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Откроется программа 1-го тура в субботу, 8 августа, двумя поединками. В одном из них вернувшиеся в сильнейший дивизион страны «Химки» примут московский ЦСКА. Встреча пройдёт на хорошо знакомой «армейцам» «Арене Химки», которая сможет заполниться болельщиками на 30%.



Красно-синие выдали мощную концовку в прошлом сезоне. Разгромное домашнее поражение от «Зенита» (0:4) в первом после паузы матче стало холодным душем. В последующих семи турах они сумели добыть 14 из 21 возможного очка, потерпев только одно поражение, да и то при хорошем качестве футбола.



Подопечные Виктора Гончаренко до последнего боролись за выход в Лигу чемпионов с «Краснодаром», но в итоге остались в зоне Лиги Европы. За 30 туров получилось набрать ровно 50 очков, что соответствует четвёртой строчке. Отставание от краснодарцев составило два пункта.

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«Химки» стали главным выигравшим от досрочного завершения розыгрыша ФНЛ, финишировав на втором месте. За 27 проведённых туров они набрали 54 балла. Однако тут надо бы сказать, что у замыкающего топ-3 «Чертаново» было столько же баллов, а лидер «Ротор» убежал вперёд всего на два.



Красно-чёрные успели вдоволь пошуметь в Кубке России. Они дошли до самого финала, в котором с минимальным счётом проиграли ставшему чемпионом страны «Зениту». Но стоит отметить, что единственный гол в матче петербуржцы забили с пенальти на 84-й минуте, а в оставшееся время аутсайдер угодил в штангу.



При этом надо выделить уверенную серию домашних игр «Химок» в первом дивизионе. За 13 проведённых встреч на своём поле они добыли 11 побед и забили 28 голов. А пропущено было всего семь мячей, что является лучшим показателем в Футбольной Национальной Лиге.

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Однако всё это было под руководством Андрея Талалаева и Сергея Юрана. С последним недавно со скандалом расторгли контракт. Теперь команду будет тренировать Дмитрий Гунько, и как это отразится на качестве футбола — пока непонятно. Так что есть смысл плясать от «армейцев».

ЦСКА едва ли успел растерять свою форму, а эта самая форма была отличная. В семи последних турах прошлого сезона чемпионата России столичный клуб пропустил только три гола, причём все — с пенальти. А забить получилось целых 14 мячей. Мощно.



Также надо сказать, что красно-синие вошли в топ-3 по набранным очкам в гостях по итогам предыдущего розыгрыша, забив 25 мячей за 15 выездов. При таких раскладах можно подумать над комбинированной ставкой Х2 + ИТБ2 1.5 мяча за вполне рабочий коэффициент 1.85. Парочку мячей фаворит наверняка сообразит.

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Интересным вариантом выглядит ещё и победа москвичей по угловым с форой (-1.5) за коэффициент 1.82. «Армейцы» наверняка приберут мяч к рукам и постараются осадить ворота соперника, что должно вызвать массу корнеров. А угловые они подают довольно часто: в среднем в районе шести штук за игру.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Химки» — ЦСКА 8 августа 2020 года

Подмосковные «Химки» успели влюбить в себя много болельщиков, а затем отвернуть их от себя массой скандалов на ровном месте. Перед самым стартом нового сезона РПЛ клуб лишился главного тренера. ЦСКА же в концовке прошлого розыгрыша набрал солидный ход и едва ли его растерял за пару недель. На наш взгляд, красно-синие сумеют заработать первые очки уже в дебютном туре.



Ставка 1: ЦСКА не проиграет и забьёт больше 1.5 мяча за 1.85.



Ставка 2: победа «армейцев» по угловым с форой (-1.5) за коэффициент 1.82.