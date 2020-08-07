Ценность ценнее цены. Как стать членом футбольной семьи ЦСКА

Букмекерская компания «Фонбет» и московский ЦСКА объявили о подписании пятилетнего спонсорского соглашения. О процессе переговоров и о том, чего ждать болельщикам от партнёрства, рассказала директор по маркетингу БК «Фонбет» Алина Якиревич.



— Почему «Фонбет» выбрал именно ЦСКА?

— ЦСКА — самый титулованный российский клуб. Команда уже 19 лет подряд играет в еврокубках, имеет армию преданных болельщиков, придерживается чёткой политики и стратегии как в спортивном плане, так и в целом по развитию клуба.



Нам важно, что клуб имеет свои традиции и чёткие позиции по многим вопросам. Тут футболисты играют десятилетиями, а смена главного тренера — большая редкость. Нам импонирует такой профессиональный подход к ведению дел, мы рады стать частью футбольной семьи ЦСКА.



Важно, что игроки ЦСКА традиционно находятся на ведущих ролях в сборной России. Поэтому соглашение с ЦСКА будет прекрасно дополнять наше партнёрство с национальной командой.

— Сложными ли были переговоры с «армейцами»? Долго ли вы их вели?

— Процесс переговоров прошёл достаточно быстро, учитывая то, какое долгосрочное и объёмное соглашение мы заключили. Хочется поблагодарить менеджмент ЦСКА за их профессионализм и понимание. Мы практически сразу сошлись в наших целях и видении относительно партнёрства.



— На какой срок заключено соглашение?

— На пять лет.



— Какой набор инструментов входит в это соглашение?

— Во-первых, это статус официального партнёра ЦСКА, размещение на форме основной и молодёжной команды.



Кроме того, это брендирование стадиона, совместные акции, проекты, работа с болельщиками и, конечно же, благотворительность. Обо всех наших совместных активностях вы сможете своевременно узнать из наших релизов и соцсетей.

— СМИ назвали сумму контракта в 250 миллионов рублей в год. Эта информация верна?

— Мы не можем комментировать сумму контракта. Здесь важно другое — ценность партнёрства для нас превышает цену. Мы делали оценку эффективности по методологии Nielsen. Исходя из неё, мы и сформировали адекватную для нас сумму контракта.



Стоит отметить, что помимо материального (например, размещения логотипа) контракт предусматривает ценные нематериальные активы. Это статус официального партнёра, право делать совместные акции, создавать уникальный контент.



Конечно, мы будем оценивать эффективность таких опций ближе к концу сезона. Но уже сейчас, пообщавшись с профессиональной командой клуба, могу сказать, что мы сможем создать добавленную ценность для всех болельщиков.

— Планирует ли «Фонбет» предлагать клиентам-болельщикам ЦСКА расширенную линию для ставок? Возможны ли какие-то спецставки, пока их не запретили?

— Да, всё верно, мы будем давать интересные и расширенные линии на игры ЦСКА, клиенты «Фонбет» найдут очень много интересного для себя уже начиная со старта РПЛ.



— Можете уже сейчас приоткрыть завесу для болельщиков?

— К первому матчу с «Химками» мы подготовили акцию с возвратом проигрышных ставок на точный счёт. Если ЦСКА уступит «Химкам» 8 августа, то мы вернём проигрыш по ставкам на точный счёт по линии.



Кроме того, если ЦСКА станет чемпионом в новом сезоне РПЛ, мы вернём все ставки на чемпионство всех других команд, сделанные до 12 сентября.

— ЦСКА – ваш первый партнёр среди клубов РПЛ. Планирует ли компания заключать в ближайшем будущем ещё какие-нибудь соглашения со спортивными клубами?

— Весь рынок в плане заключения новых контрактов скорее живёт сезонами. Это логично. При этом мы всегда открыты для обсуждения новых предложений.



«Фонбет» активно участвует не только в спонсорстве, но и в благотворительных проектах на стыке спорта и социальной ответственности. На данный момент новых договорённостей на стадии подписания нет, но они не исключены в будущем.



Хочу отметить, что во время пандемии и кризиса «Фонбет» не сократил сумму ни одного спонсорского контракта. Мы входим в новый сезон с нашими надёжными партнёрами. И особенно рады приветствовать новых – профессиональный футбольный клуб ЦСКА. Уверена, мы приобрели ещё одно эффективное и крутое партнёрство. Говоря «эффективное», я имею в виду, что от него выиграют в первую очередь зрители и болельщики клуба.