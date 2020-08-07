Деррик Льюис — Алексей Олейник. Прогноз на бой: Чёрный зверь уложит россиянина спать

Бой Деррик Льюис — Алексей Олейник состоится 9 августа 2020 года. Поединок в тяжёлой весовой категории пройдёт в рамках турнира UFC Fight Night. Начало — не ранее 7:00 мск. Букмекеры считают фаворитом боя Льюиса: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.54, успех Олейника идёт за 2.57. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 51.0.

Прогноз и анализ боя UFC Fight Night Льюис — Олейник (09.08.2020)

UFC окончательно набрал обороты и вернулся в колею после пандемии коронавируса. В ближайшие выходные в Лас-Вегасе состоится UFC Fight Night. Кард выглядит здорово, по крайней мере для неномерного ивента. Есть сразу несколько действительно интересных поединков.

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В главном бою вечера сойдутся Деррик Льюис и Алексей Олейник. Вывеска более чем крепкая: четвёртый номер рейтинга претендентов UFC померяется силами с десятым. Нахождение россиянина в топ-10 в своей весовой категории (в которой хватает ярких персонажей) в 43 года восхищает.



Удав сохраняет звание главного ветерана UFC, а главное — очень часто выходит в октагон и не возится с пассажирами, а сражается с действительно крепкими оппонентами. В ближайшие выходные Алексей проведёт пятый бой с апреля 2019 года. Ещё раз — пятый бой за 15 месяцев!



Это абсолютно логичный шаг: частые поединки позволяют сохранять тонус и не выбиваться из ритма, потому что хоть сколько-нибудь серьёзный простой на пятом десятке может фактически завершить карьеру. Олейник никогда не уклонялся от проблем. Бился с Кёртисом Блэйдсом, выходил на коротком уведомлении против Алистара Оверима.

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Букмекеры практически всегда считают его аутсайдером, но в последнее время часто остаются в дураках. Россиянин идёт на серии из двух побед. Сначала он поймал на болевой приём Мориса Грина во втором раунде, а затем перебил Фабрисиу Вердума. И это смотрелось здорово.



Бразилец, конечно, много пропустил из-за дисквалификации, но в партере он в любом состоянии готов устроить баню любому. Вот только до борьбы не дошло: Олейник чётко следовал выбранному плану, перестрелял именитого оппонента в стойке и победил раздельным решением. Победил по делу.



Впрочем, следующий соперник невероятно опасен. Деррик Льюис — это чистейшая мощь и физическое превосходство. Даже его прозвище (Чёрный зверь) о многом говорит. Достаточно сказать, что американца опасался сам Фрэнсис Нганну, тот бой прошёл очень аккуратно и получился невероятно скучным.

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Оно и понятно — с таким ударом достаточно одного попадания. Перебить в стойке Льюиса практически нереально (поспорить могут разве что всё тот же Нганну и Розенструйк), так что единственный вариант — партер. В ноябре 2018 года это показал Дэниэл Кормье, задушивший Льюиса.

Тот пришёл в себя после двух поражений и выдал две победы подряд — над Благоем Ивановым и Илиром Латифи. Предыдущий бой получился невероятно зрелищным и ярким. Выдержать такой напор мог только обладатель чугунной челюсти — швед вдоволь напропускал, но каким-то непостижимым образом выстоял.



Расклад очевиден: в стойке Льюис гораздо опаснее, в партере преимущество будет у Олейника. Проблема лишь в том, что просто так переводить столь мощного оппонента вниз не получится. А главное — бой будет состоять из пяти раундов. Понятно, что 43-летнему россиянину этот формат явно не на руку.

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С учётом всех фактором логичнее отталкиваться от фаворита. В принципе, на лобовую победу Льюиса дают не самый стыдный коэффициент 1.54 — можно не мудрить и взять его. Если хотите увеличить потенциальный выигрыш, рассмотрите досрочную победу американца за 1.82. За пять ударов тот наверняка найдёт возможность хорошенько вмазать.

Прогноз на бой UFC Деррик Льюис — Алексей Олейник 9 августа 2020

Олейник привык удивлять букмекеров. Против Льюиса вариантов немного: слишком уж мощный у того удар, даже Фрэнсис Нганну действовал против американца крайне аккуратно. В партере россиянин сильнее, но бой будет состоять из пяти раундов. На фоне усталости 43-летнему Олейнику придётся особенно сложно. Шансы Деррика заметно выше.



Ставка: досрочная победа Льюиса за 1.82.