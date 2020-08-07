«Тамбов» — «Ростов». Прогноз: Карпин, Шомуродов, Ерёменко и Ионов не успеют оклематься

8 августа «Тамбов» примет «Ростов» в матче 1-го тура чемпионата России. Начало игры — в 18:30 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.94. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.40.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Тамбов» — «Ростов»

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Тамбов» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21.

Анализ и прогноз матча 1-го тура РПЛ «Тамбов» — «Ростов» (08.08.2020)

Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как пришло время начинать новый. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Последний тур прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги благополучно провели 22 июля, а 8 августа стартует следующий розыгрыш. Пауза составила чуть больше двух недель.

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Откроется программа 1-го тура в субботу, 8 августа, двумя поединками. В одном из них спасшийся от вылета «Тамбов» примет упустивший Лигу чемпионов «Ростов». Встреча состоится в Саранске, где в этом сезоне тамбовцы будут проводить домашние матчи. Болельщики смогут заполнить до 10% от трибун стадиона.



«Волки» за 30 туров набрали только 31 балл, хотя это оказалось достаточно, чтобы сохранить прописку в российской элите. По итогам первенства столько же очков было и у самарских «Крыльев Советов», но те остались в зоне вылета по дополнительным показателям.



За короткий перерыв в «Тамбове» всё же произошли существенные изменения. Клуб покинул один из лидеров — арендованный Георгий Мелкадзе. Зато пополнили стан опытнейший вратарь Сергей Рыжиков, украинский полузащитник Виталий Балашов, выступавший за донецкий «Олимпик», а также экс-форвард «Сочи» Александр Карапетян.

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«Ростов» коронавирус заметно подкосил. Команда до вынужденной паузы в прошлом сезоне вовсю претендовала на место в тройке лидеров, но в итоге финишировала пятой. За 30 туров получилось заработать 45 очков. Отрыв от замкнувшего топ-6 «Динамо» составил четыре пункта, а до занявшего четвёртую строчку ЦСКА не хватило пять.



В межсезонку ростовчане тоже постарались укрепиться. Был сохранен тренерский штаб и лидеры, по возможности произведено точечное усиление. Пришли перспективные Константин Плиев из «Рубина» и Александр Смирнов из «Химок», а также опорник сборной Японии Кенто Хасимото и македонец Давид Тошевски.



Подопечные Валерия Карпина справедливо идут фаворитами в линии букмекеров. Однако, на наш взгляд, у «Тамбова» будут шансы испортить им дебют нового сезона. На то есть сразу несколько причин.

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Дело в том, что «Ростов» после паузы и вынужденного карантина выглядел, откровенно говоря, слабо. За восемь туров прошлого розыгрыша одержал только одну победу, скатал четыре ничьи и проиграл трижды. При этом, не считая голов, пропущенных молодёжкой в матче с «Сочи» (1:10), ростовчане достали шесть мячей из сетки своих ворот.



«Тамбов» концовку тоже завалил: за те же восемь матчей случилось шесть поражений и только две победы, одна из которых — техническая над «Сочи». Но любопытно здесь то, что за всё это время, не считая поединка с сочинцами, клуб сумел оформить целых восемь голов, не забив только московскому ЦСКА в 30-м туре.



При таких раскладах можно подумать над классической ставкой обе забьют за коэффициент 1.90. В двух очных играх тамбовцы одержали две победы, обе со счётом 2:1. Так что забивать ростовчанам они умеют. А оборона у жёлто-синих не самая надёжная.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Тамбов» — «Ростов» 8 августа

Обе команды провели концовку прошлого сезона, мягко говоря, неубедительно. Однако стоит отметить игру «Тамбова», который после паузы заметно прибавил. Он забивал практически в каждом поединке и смотрелся достойно. «Ростов» же сильно подкосил коронавирус. На наш взгляд, ростовчане не сумеют до конца оклематься к старту нового чемпионата.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.90.