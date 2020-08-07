Яна Куницкая — Юлия Столяренко. Прогноз на бой UFC: россиянку ждут огромные проблемы

Бой Яна Куницкая — Юлия Столяренко состоится 9 августа 2020 года. Поединок в легчайшей весовой категории состоится в рамках турнира UFC Fight Night. Начало — не ранее 2:30 мск. Букмекеры считают фаворитом боя Куницкую: поставить на её победу можно с коэффициентом 1.47, успех Столяренко идёт за 2.79. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 51.0.

Прогноз и анализ боя UFC Fight Night Куницкая — Столяренко (09.08.2020)

UFC окончательно набрал обороты и вернулся в колею после пандемии коронавируса. В ближайший выходные в Лас-Вегасе состоится UFC Fight Night. Кард выглядит здорово, по крайней мере для неномерного ивента. Есть сразу несколько действительно интересных поединков.

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В главном бою вечера сойдутся Деррик Льюис и Алексей Олейник, а в андеркарде силами померяются Яна Куницкая и Юлия Столяренко. 30-летняя уроженка Мурманска стабильно выходит в октагон два раза в год. Она провела в UFC четыре боя, результат — две победы и два поражения.



Для начала вышла на коротком уведомлении против самой Крис Сайборг — проиграла в первом раунде. Дальше одержала две победы подряд единогласным решением судей — над Линой Линсберг и Марион Рено. А в прошлом декабре уступила техническим нокаутом Аспен Лэдд.



Опыт здесь присутствует, но поражение от американки вышло разочаровывающим. Куницкая выглядела тяжеловато и безыдейно. Тем не менее она по-прежнему входит в десятку официального рейтинга претендентов UFC, занимая в нём восьмое место. И считается явным фаворитом у букмекеров.

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Однако не всё так очевидно. Юлия Столяренко из Литвы дралась в UFC лишь однажды, в 2018 году. И уступила раздельным решением Лее Летсон. Ей 27 лет, нехватка опыта может сказаться, хотя чемпионский титул в Invicta кому попало не достаётся.



С момента поражения от американки она успела провести пять боёв, одержав победу в каждом из них. Победная серия — это всегда хорошо, да и в США Столяренко дралась дважды. Сюрприз здесь весьма возможен, поскольку мотивация Яны вызывает сомнения, а уровень соперницы хорош.



В стойке Куницкая должна иметь преимущество, а вот в партере литовка чертовски хороша. Дело в том, что лишь одну из девяти побед она одержала решением судей. Все остальные, соответственно, добыла досрочно. В каждом из восьми случаев речь шла о сабмишенах. А это уже любопытно.

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Потому расклад кажется довольно простым: если россиянка не будет попадаться на тейкдауны, то наверняка перебьёт Столяренко и добудет победу. А вот если придётся часто заглядывать в партер, сенсация вполне вероятна. В принципе, с учётом коэффициента можно и рискнуть.



Лобовая победа аутсайдера идёт в букмекерских конторах с мощным коэффициентом 2.79. Вариант попроще — “бой пройдёт всю дистанцию”, на него дают 1.56. Скорее всего, начало получится аккуратным: Куницкой потребуется время, чтобы приспособиться к сопернице. Неоправданная атака может закончиться тейкдауном и дополнительными проблемами.

Прогноз на бой Яна Куницкая — Юлия Столяренко 9 августа 2020

Куницкая сильнее в стойке, но имеет склонность попадаться на тейкдауны. А с борьбой у Столяренко полнейший порядок. Достаточно сказать, что восемь из девяти побед в карьере она одержала приёмами. Шансы Яны, пожалуй, несколько выше, но давать 2.79 на успех литовки — это, пожалуй, перебор. Вероятность апсета тут довольно осязаемая.



Ставка: победа Столяренко за 2.79.