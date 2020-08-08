«Барселона» — «Наполи», старт РПЛ и другие матчи. На что ставить 8 августа

Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 8 августа.
На что ставить в футболе 8 августа
В субботу мы узнаем ещё двух четвертьфиналистов Лиги чемпионов. Правда, одного можно наверняка назвать уже сейчас. «Бавария» в первом матче разгромила «Челси» 3:0, ответная встреча – практически наверняка формальность. А вот в игре «Барселоны» и «Наполи» варианты возможны, первый матч завершился вничью – 1:1. Начало игр – в 22:00.
Стартует новый сезон РПЛ! На субботу запланированы 2 матча. В 16:00 свой первый матч в новом статусе начнут «Химки», им предстоит встреча с ЦСКА. В 18:30 «Тамбов» начнёт игру против «Ростова».
Кроме того, пройдут матчи второго тура ФНЛ и в ряде европейских и азиатских чемпионатов. Ну а если реальный футбол вас не устраивает, сделайте ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.
Матчи по хоккею для ставок 8 августа
В НХЛ мы совсем скоро узнаем участников розыгрыша Кубка Стэнли. В субботу пройдут два матча команд, уже попавших в плей-офф и разыгрывающих места в посеве. «Колорадо» сыграет с «Вегасом», а «Тампа-Бэй» — с «Филадельфией».
На что ещё ставить 8 августа
Приближается плей-офф НБА. Ряд команд уже обеспечили себе верхний поев в плей-офф и могут экспериментировать. «Портленд» постарается одержать очень важную для себя победу в игре с «Клипперс», а «Денвер» сыграет с «Ютой». В ночь на воскресенье пройдут матчи «Индиана» — «Лейкерс», «Майами» — «Финикс» и «Даллас» — «Милуоки»,
Вернулся и теннис. Мужчины пока еще тренируются, играют показательные турниры, а вот девушки уже собрались в итальянском Палермо. В субботу пройдут полуфинальные матчи.
Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!
Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
Читайте обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
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