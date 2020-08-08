«Вашингтон» — «Бостон». Прогноз: Овечкин, Ковальчук и Кузнецов ответят на два поражения

9 августа в матче кругового турнира НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Бостон Брюинз». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Бостона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38, успех «Вашингтона» идёт у букмекеров за 2.79.
Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз»
Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» 9 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.96, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.03. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.45.
Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» (09.08.2020)
Хоккейная засуха осталась в прошлом, НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца. 1 августа стартовал раунд плей-ин. Все участники успели провести тренировочные лагери (пусть и довольно короткие), а также сыграли в последние дни июля по одному контрольному матчу.
Напомним, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев до конца сезона будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто. Некоторые клубы уже успели преодолеть квалификационный раунд и попасть в основной розыгрыш Кубка Стэнли, а некоторые, напротив, завершили сезон.
По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который будет играться до трёх побед в серии. 9 августа в 23:00 мск в Торонто на лёд «Скотиабанк-Арены» выйдут «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз».
Соперники попали в топ-4 Восточной конференции по итогам укороченного регулярного чемпионата, а потому напрямую оказались в первом раунде Кубка Стэнли. Потому никаких игр навылет тут нет — три матча кругового турнира без особой ответственности. На кону посев в четвертьфиналах конференций, а они стартуют только 12-13 августа.
Обе команды мощно провели регулярку. «Бостон» набрал 100 очков в 70 матчах и почти наверняка стал бы лучшим клубом лиги, если бы не вмешалась пандемия. «Вашингтон» тоже хорош — 90 очков в 69 поединках, третье место в Восточной конференции. У ставшей второй «Тампы» на два балла больше при одной лишней игре.
А вот в круговом турнире результаты гораздо печальнее. Соперники потерпели по два поражения, а потому точно не получат первый номер посева в плей-офф. Его разыграют «Тампа» и «Филадельфия». Правда, раунд плей-ин оказался богатым на сюрпризы, так что оценивать клубы по итогам гладкого первенства смысла немного.
Пожалуй, проблемы у команд похожи. В составах много возрастных хоккеистов, которым трудно выйти на привычный уровень после скомканной подготовки (тренировочные лагери по понятным причинам оказались усечёнными) и пары-тройки игр. Кроме того, оба клуба не так давно играли в финале Кубка Стэнли и знают, что торопиться с выходом на пик нельзя.
«Брюинз» очков не набрали — 1:4 от «Филадельфии» и 2:3 от «Тампы». Лидеры выглядят тяжеловато, Давид Пастрняк никак не может войти в колею после пропуска тренировочного лагеря, а Туукка Раск выручает не всегда. «Вашингтон» зацепил один балл — 2:3 Б с «Лайтнинг», а затем 1:3 от «Флайерз».
Атака у «Кэпиталз» пока выглядит неприлично вяло, чуть ли не самым активным является 37-летний Илья Ковальчук. А вот у Евгения Кузнецова проблемы — накануне его сняли с игры в середине третьего периода, а затем главный тренер Тодд Рирден публично критиковал хоккеиста («-2» за 13 минут) на пресс-конференции.
Собственно, победа в этом матче ничего особо не изменит, на кону третий и четвёртый номера посева. Проблемы ожидают в любом случае. Вряд ли стороны будут выпрыгивать из штанов, а потому можно просто сыграть по коэффициенту и взять П1 с нулевой форой за отличный коэффициент 2.15.
Голов, скорее всего, окажется немного, однако любители рисковать могут рассмотреть результативный бросок Евгения Кузнецова за 2.80. Действия Рирдена накануне явно преследовали цель подстегнуть российского центра и придать ему импульс. Вполне возможно, что Кузя ответит на критику игрой.
Прогноз и ставки на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» 9 августа 2020 года
Соперники потерпели по два поражения и теперь разыграют третий номер посева. Проблемы в первом раунде будут в любом случае, так что значимость игры не слишком высока. Евгения Кузнецова накануне усадили в запас по ходу третьего периода, а на пресс-конференции Тодд Рирден публично критиковал россиянина. Надеемся, тот получит импульс и добавит.
Ставка №1: победа «Вашингтона» с нулевой форой за 2.15.
Ставка №2: гол Евгения Кузнецова за 2.80.
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