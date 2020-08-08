«Вашингтон» — «Бостон». Прогноз: Овечкин, Ковальчук и Кузнецов ответят на два поражения

9 августа в матче кругового турнира НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Бостон Брюинз». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Бостона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38, успех «Вашингтона» идёт у букмекеров за 2.79.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» 9 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.96, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.03. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.45.

Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» (09.08.2020)

Хоккейная засуха осталась в прошлом, НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца. 1 августа стартовал раунд плей-ин. Все участники успели провести тренировочные лагери (пусть и довольно короткие), а также сыграли в последние дни июля по одному контрольному матчу.

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Напомним, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев до конца сезона будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто. Некоторые клубы уже успели преодолеть квалификационный раунд и попасть в основной розыгрыш Кубка Стэнли, а некоторые, напротив, завершили сезон.

По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который будет играться до трёх побед в серии. 9 августа в 23:00 мск в Торонто на лёд «Скотиабанк-Арены» выйдут «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз».

Соперники попали в топ-4 Восточной конференции по итогам укороченного регулярного чемпионата, а потому напрямую оказались в первом раунде Кубка Стэнли. Потому никаких игр навылет тут нет — три матча кругового турнира без особой ответственности. На кону посев в четвертьфиналах конференций, а они стартуют только 12-13 августа.

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Обе команды мощно провели регулярку. «Бостон» набрал 100 очков в 70 матчах и почти наверняка стал бы лучшим клубом лиги, если бы не вмешалась пандемия. «Вашингтон» тоже хорош — 90 очков в 69 поединках, третье место в Восточной конференции. У ставшей второй «Тампы» на два балла больше при одной лишней игре.

А вот в круговом турнире результаты гораздо печальнее. Соперники потерпели по два поражения, а потому точно не получат первый номер посева в плей-офф. Его разыграют «Тампа» и «Филадельфия». Правда, раунд плей-ин оказался богатым на сюрпризы, так что оценивать клубы по итогам гладкого первенства смысла немного.

Пожалуй, проблемы у команд похожи. В составах много возрастных хоккеистов, которым трудно выйти на привычный уровень после скомканной подготовки (тренировочные лагери по понятным причинам оказались усечёнными) и пары-тройки игр. Кроме того, оба клуба не так давно играли в финале Кубка Стэнли и знают, что торопиться с выходом на пик нельзя.

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«Брюинз» очков не набрали — 1:4 от «Филадельфии» и 2:3 от «Тампы». Лидеры выглядят тяжеловато, Давид Пастрняк никак не может войти в колею после пропуска тренировочного лагеря, а Туукка Раск выручает не всегда. «Вашингтон» зацепил один балл — 2:3 Б с «Лайтнинг», а затем 1:3 от «Флайерз».

Атака у «Кэпиталз» пока выглядит неприлично вяло, чуть ли не самым активным является 37-летний Илья Ковальчук. А вот у Евгения Кузнецова проблемы — накануне его сняли с игры в середине третьего периода, а затем главный тренер Тодд Рирден публично критиковал хоккеиста («-2» за 13 минут) на пресс-конференции.

Собственно, победа в этом матче ничего особо не изменит, на кону третий и четвёртый номера посева. Проблемы ожидают в любом случае. Вряд ли стороны будут выпрыгивать из штанов, а потому можно просто сыграть по коэффициенту и взять П1 с нулевой форой за отличный коэффициент 2.15.

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Голов, скорее всего, окажется немного, однако любители рисковать могут рассмотреть результативный бросок Евгения Кузнецова за 2.80. Действия Рирдена накануне явно преследовали цель подстегнуть российского центра и придать ему импульс. Вполне возможно, что Кузя ответит на критику игрой.

Прогноз и ставки на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» 9 августа 2020 года

Соперники потерпели по два поражения и теперь разыграют третий номер посева. Проблемы в первом раунде будут в любом случае, так что значимость игры не слишком высока. Евгения Кузнецова накануне усадили в запас по ходу третьего периода, а на пресс-конференции Тодд Рирден публично критиковал россиянина. Надеемся, тот получит импульс и добавит.

Ставка №1: победа «Вашингтона» с нулевой форой за 2.15.

Ставка №2: гол Евгения Кузнецова за 2.80.