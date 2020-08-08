«Тампа» — «Филадельфия». Прогноз: Проворов станет проблемой для Кучерова и Василевского

8 августа в матче кругового турнира НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Филадельфией Флайерз». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22, успех «Филадельфии» идёт у букмекеров за 3.05.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Филадельфия Флайерз»

Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Филадельфия Флайерз» 8 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.04, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.95. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.45.

Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Филадельфия Флайерз» (08.08.2020)

Хоккейная засуха осталась в прошлом, НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца. 1 августа стартовал раунд плей-ин. Все участники успели провести тренировочные лагери (пусть и довольно короткие), а также сыграли в последние дни июля по одному контрольному матчу.

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Напомним, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев до конца сезона будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто. Некоторые клубы уже успели преодолеть квалификационный раунд и попасть в основной розыгрыш Кубка Стэнли, а некоторые, напротив, завершили сезон.

По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который будет играться до трёх побед в серии. 8 августа в 23:00 мск в Торонто на лёд «Скотиабанк-Арены» выйдут «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Филадельфия Флайерз».

Соперники попали в топ-4 Восточной конференции по итогам укороченного регулярного чемпионата, а потому напрямую оказались в первом раунде Кубка Стэнли. На кону посев в четвертьфиналах конференций, а они стартуют только 12-13 августа. Собственно, эта игра будет главной во всём круговом турнире на Востоке.

Обе команды одержали по две победы, разобравшись с «Вашингтоном» и «Бостоном». Так что расклад максимально прост — победитель получает первое место посева в первом раунде Кубка Стэнли, проигравший остаётся вторым. Вне зависимости от того, хватит ли для выяснения сильнейшего 60 минут.

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«Лайтнинг» оба раза выиграли на тоненького. Битва с «Кэпиталз» вообще получилась равной и справедливо дошла до серии буллитов, где Кучеров и Пойнт всё решили (3:2 Б). С «Брюинз» был мощнейщий дебют — две шайбы к исходу 11-й минуты. Дальше соперник встрепенулся и отыгрался, но за 87 секунд до сирены отличился Тайлер Джонсон (3:2).

«Филадельфия» справилась увереннее. Не заметила сопротивления «мишек» — 4:1, все шайбы заброшены в равных составах, причём в основном когда на льду находилось ведущее звено действующего финалиста Кубка Стэнли. А затем задушила «Вашингтон» — 3:1. Тоже голы в равных составах (один в формате «4-на-4»), дважды пострадала тройка Евгения Кузнецова.

Букмекеры отдают предпочтение «молниям», что на первый взгляд вполне логично. Состав у них покрепче, а главное — семь предыдущих очных встреч завершились в их пользу. Цифры серьёзные. И всё же «лётчики» сейчас великолепно готовы физически — «Бостон» и «Кэпс» ничего не могли создать в атаке.

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Потому ждём настоящей зарубы, в которой многое решится в концовке. Проверим ИТМ 3 шайбы «Тампы» за достойный коэффициент 1.77. Картер Харт уже доказал, что по-прежнему находится в порядке, а защита у «Флайерз» нынче хороша. Никите Кучерову придётся постараться.

Прогноз и ставки на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Филадельфия Флайерз» 9 августа 2020 года

Битва за первый номер посева в Восточной конференции. Соперники добыли по две победы. «Филадельфия» чертовски хороша в обороне — «Бостон» и «Вашингтон» смогли отличиться лишь по разу. «Тампа» пока так и не забросила больше трёх шайб, так что ИТБ 3 гола «Лайтнинг» за 1.77 смотрится интересно. Голевого парада не ждём.

Ставка: ИТМ 3 шайбы «Тампы» за 1.77.