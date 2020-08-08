«Уфа» — «Краснодар». Прогноз: Евсеев свяжет Вандерсона и Газинского по рукам и ногам

За весь второй круг только в двух матчах с участием «Уфы» было забито больше двух мячей.

9 августа «Уфа» примет «Краснодар» в матче 1-го тура чемпионата России, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.65.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Уфа» — «Краснодар»

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Уфа» — «Краснодар» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23.

Анализ и прогноз матча 1-го тура РПЛ «Уфа» — «Краснодар» (09.08.2020)

Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как уже пришло время начинать новый. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Последний тур прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги благополучно провели 22 июля, а 8 августа стартует следующий розыгрыш. Перерыв составил чуть больше двух недель.

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Первый тур стартует в субботу двумя поединками, а продолжится в воскресенье ещё тремя. В одном из воскресных матчей встретятся «Уфа» и «Краснодар». Встреча пройдёт в Уфе на стадионе «Нефтяник», который заполнится на 25%. Начало — в 17:00 мск.



Уфимцы в прошлом сезоне финишировали на девятой строчке. За 30 туров получилось набрать 38 очков. Столько же у тульского «Арсенала», завершившего сезон строчкой выше, на один балл больше набрал московский «Спартак» и только на три балла больше оказалось в копилке столичного «Динамо», который даже вышел в Лигу Европы.



После паузы, связанной с коронавирусом, игра «Уфы» привычно не отличалась яркостью, однако концовку сезона команда смело может занести в актив. В восьми турах получилось добыть только две победы: над «Тамбовом» (2:1) и «Ростовом» (2:1). Зато поражение на столь внушительном отрезке случилось всего одно — в предпоследнем туре башкирский клуб пропустил с пенальти от московского «Динамо», а забить не смог.

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«Краснодар» завершающую часть прошлого розыгрыша, можно сказать, завалил. На те же восемь матчей пришлось три поражения, одна ничьи и три победы. Но тут надо сказать, что победа над «Оренбургом» оказалась технической, на поле выходить не пришлось.



Впрочем, даже отсутствие стабильности не помешало «быкам» зацепиться за квалификацию Лиги чемпионов. В последнем туре они уверенно обыграли дома «Ахмат» (4:0) и сохранили за собой третью строчку в турнирной таблице. Главный преследователь — московский ЦСКА — остановился лишь в двух очках позади.



Теперь это всё в прошлом, и на носу первый тур нового розыгрыша РПЛ, в котором краснодарцы поедут в Уфу. И без того в столице Башкирии против хозяев тяжело играть абсолютно всем. Так уфимцы ещё и в концовке предыдущего сезона показали себя достойно, продемонстрировали железную стабильность и надёжность в обороне.

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Пусть они забили меньше всех в чемпионате (всего 22 гола — очень скромно), зато с защитой тут полный порядок, в чём многократно убеждались топ-клубы. За 30 туров «Уфа» пропустила всего 24 мяча. Меньше только у «Зенита», ставшего в итоге чемпионом страны.



При этом стоит отметить, что за все 15 матчей во втором круге с участием башкирского клуба только два раза заходила ставка тотал больше 2.5 мяча. А при таких раскладах классический тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.76 смотрится заманчиво. Статистика личных встреч на нашей стороне: в семи из последних восьми игр уфимцы катали «низы» с краснодарцами.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Уфа» — «Краснодар» 9 августа 2020 года

По итогам прошлого сезона РПЛ меньше «Уфы» пропустил только «Зенит», ставший чемпионом. При этом они будут играть на своём поле, а в Уфе тяжело приходится абсолютно всем. «Краснодар» хоть и вышел в Лигу чемпионов, но назвать мощными его последние выступления никак нельзя. Так что мы бы не стали ожидать высокой результативности.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.76.