«Спартак» — «Сочи». Прогноз: триумфальный дебют бесценного Кокорина за народную команду

9 августа «Спартак» примет «Сочи» в матче 1-го тура чемпионата России, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.70.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Спартак» — «Сочи»

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Спартак» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55.

Анализ и прогноз матча 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (09.08.2020)

Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как уже пришло время начинать новый. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Последний тур прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги благополучно провели 22 июля, а 8 августа стартует следующий розыгрыш.

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Перерыв составил чуть больше двух недель. Первый тур стартует в субботу двумя поединками, а продолжится в воскресенье ещё тремя. В одном из воскресных матчей московский «Спартак» примет «Сочи». Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.



Красно-белые после паузы, связанной с коронавирусом, несколько забарахлили, а потому не смогли побороться за еврокубки. Финишировать получилось лишь на седьмой строчке, набрав за 30 туров 39 очков. «Динамо», замкнувшее топ-6 и даже попавшее в Лигу Европы, оказалось впереди только на два пункта. Пробиться в финал Кубка России также не вышло.



Отправной точкой стало поражение в дерби от ЦСКА (0:2). После этого «Спартак» проиграл «Тамбову», ведя в счёте (2:3), скатал ничью в ещё одном дерби с «Локомотивом» (1:1) и забил сам себе в гостях у «Сочи» (0:1). Затем случились две победы на «Ахматом» (3:0) и «Рубином» (2:1), но спасти положение они не помогли.

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«Сочи» в концовке прошлого сезона выглядел довольно неплохо. Вспоминать матч с молодёжкой «Ростова» не будем, но в пяти турах после этого команда из одноименного города набрала шесть очков, пропустив только три мяча. Единственное поражение случилось в гостях у «Зенита» (1:2). Но тут стоит отметить, что сочинцы скатали ничью с «Динамо» (1:1) и «Локомотивом» (0:0), а обыграли как раз-таки «Спартак» (1:0).



В предпоследнем и последнем турах случилось два технических поражения из-за вспышки коронавирусной инфекции в команде. Только это не помешало сохранить прописку в РПЛ на следующий сезон. По итогам 30 туров «барсы» финишировали на 12-й строчке.



В новом же сезоне Российской Премьер-Лиги набрать очки уже в первом туре сочинцам будет не так просто. Дело в том, что у «Спартака» сформировалась добротная атакующая линия. Команду пополнили молодой и техничный Остон Урунов, а также форвард «Сочи» Александр Кокорин, которому есть что доказывать. Также нельзя не отметить возвращение из аренды Георгия Мелкадзе, ставшего лидером в «Тамбове».

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Мы бы подумали над лобовой победой москвичей за коэффициент 1.88. Красно-белые завершили прошлый розыгрыш двумя победами, набрали неплохую форму. Сочинцы же из-за коронавируса лишились игровой практики и тонуса. Легко хозяевам точно не будет, но шансы на три очка хорошие.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Сочи» 9 августа 2020 года

Проверим лобовую победу «Спартака». Красно-белые обзавелись мощной линией атаки, которой есть что доказывать. «Сочи» же из-за коронавируса лишился игровой практики в концовке прошлого сезона, а соответственно — тонуса. Красно-белым не хватает баланса, но в первом туре на эмоциях от приобретения Кокорина они наверняка добудут пусть сумбурную, но победу.



Ставка: победа «Спартака» за коэффициент 1.88.