«Сент-Луис» — «Даллас». Прогноз: Радулов с Гурьяновым быстро передадут привет Тарасенко

Команды потерпели по два поражения и разыграют третий номер посева.

9 августа в матче кругового турнира НХЛ «Сент-Луис Блюз» встретится с «Даллас Старз». Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Сент-Луиса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Даллас Старз»

Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Даллас Старз» 9 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.36, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.73. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20.

Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Даллас Старз» (09.08.2020)

Хоккейная засуха осталась в прошлом, НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца. 1 августа стартовал раунд плей-ин. Все участники успели провести тренировочные лагери (пусть и довольно короткие), а также сыграли в последние дни июля по одному контрольному матчу.

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Напомним, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев до конца сезона будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто. Некоторые клубы уже успели преодолеть квалификационный раунд и попасть в основной розыгрыш Кубка Стэнли, а некоторые, напротив, завершили сезон.

По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который будет играться до трёх побед в серии. 9 августа в 22:00 мск в Эдмонтоне на лёд арены «Роджерс Плэйс» выйдут «Сент-Луис Блюз» и «Даллас Старз».

Соперники попали в топ-4 Западной конференции по итогам укороченного регулярного чемпионата, а потому напрямую оказались в первом раунде Кубка Стэнли. На кону посев в четвертьфиналах конференций, а они стартуют только 12-13 августа. Две игры позади, осталась последняя.

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Обе команды потерпели два поражения, уступив «Колорадо» и «Вегасу». Теперь они разыграют третье место посева в очной встрече. Расклад уже известен: победитель матча вне зависимости от основного или дополнительного времени попадает в первом раунде Кубка Стэнли на «Калгари», проигравший — на «Ванкувер».

Канадские клубы сопоставимы по классу, так что выпрыгивать из штанов (или, напротив, сливать) и подгадывать удобного соперника смысла нет. Хотя на первый взгляд «Блюз» будет удобнее сражаться с «огоньками», в сезонной серии с которыми удалось одержать три победы из трёх. А вот с «касатками» одна победа, одно поражение и одна ничья в основное время.

Действующий обладатель Кубка Стэнли пока выглядит бледно, но это можно сказать о большинстве фаворитов. Торопиться им некуда: возможность набрать форму через матчи для вернувшегося после травмы Владимира Тарасенко гораздо важнее, чем пара лишних побед, которые забудутся после первой же неудачи.

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С «Колорадо» (1:2) «музыкантам» действительно не повезло, решающую шайбу пропустили в меньшинстве за секунду до сирены. А вот поражение от «Вегаса» вышло справедливым: по счёту всё не так плохо (4:6), хотя на деле «Голден Найтс» имели колоссальное преимущество. При должной реализации они сняли бы вопросы уже к концу второго периода.

«Даллас» движется примерно по той же орбите. Близкое поражение в первом матче, провал во втором. С «Вегасом» не повезло — вели со счётом 3:1 к середине третьего периода, получили три шайбы за пять минут и уступили (3:5). А вот от «Колорадо» отлетели по всем статьям — 0:4, и это ещё Антон Худобин совершил 36 сейвов.

Скорее всего, заключительная игра кругового турнира не будет нужна ни тем, ни другим. Айстайм лидеров получится лимитированным, а дополнительный шанс получат хоккеисты нижних звеньев или даже ближайшего резерва. У «Блюз» наверняка отдых предоставят Джордану Биннингтону, отыгравшему без замен предыдущие поединки.

Потому шансы у «Далласа» появятся. Рискнём проверить гол «Старз» в первом периоде за 1.90. Джейк Аллен заметно уступает Биннингтону, а оборона действующего чемпиона накануне совсем не впечатлила.

Прогноз и ставки на матч «Сент-Луис Блюз» — «Даллас Старз» 9 августа 2020 года

Победитель матча получит третий номер посева в четвертьфинале конференции, хотя особой разницы это не сделает. Скорее всего, обе команды ограничат айстайм лидеров и проверят в деле ближайший резерв. Риск травмы перед первым раундом никому не нужен. У «Блюз» вероятно появление в воротах Джейка Аллена, так как два прошлых матча Джордан Биннингтон провёл от звонка до звонка.

Ставка: гол «Далласа» в первом периоде за 1.90.