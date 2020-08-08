«Арсенал» — «Ахмат». Прогноз: Луценко даст зайти коэффициенту 2.75 в матче 1-го тура РПЛ

9 августа тульский «Арсенал» примет «Ахмат» в матче 1-го тура чемпионата России, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты не могут выделить явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.75. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.92.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Арсенал» — «Ахмат»
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Арсенал» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41.
Анализ и прогноз матча 1-го тура РПЛ «Арсенал» Тула — «Ахмат» (09.08.2020)
Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как уже пришло время начинать новый. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Последний тур прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги благополучно провели 22 июля, а 8 августа стартует следующий розыгрыш. Перерыв составил чуть больше двух недель.
Первый тур стартует в субботу двумя поединками, а продолжится в воскресенье ещё тремя. В одном из воскресных матчей тульский «Арсенал» примет «Ахмат» из Грозного. Встреча состоится на Центральном стадионе областной столицы, который заполнится лишь на 10%. Начало — в 19:00 мск.
Туляки в концовке прошлого сезона попытались выжать максимум и забраться как можно выше. Однако по итогу пришлось довольствоваться лишь восьмым местом. Отставание от московского «Динамо», которое сумело попасть в квалификацию Лигу Европы, составило всего три пункта.
Только вот любопытно здесь то, что в начале июля Игоря Черевченко на посту главного тренера сменил Сергей Подпалый. Под руководством нового специалиста «пушкари» провели пять заключительных туров в прошлом сезоне, в которых набрали 10 из 15 возможных очков. Весьма неплохой результат для начала.
«Ахмату» же, можно сказать, повезло сохранить прописку в чемпионате России. Команда долгое время находилась в зоне вылета и даже замыкала турнирную таблицу, но за восемь туров после паузы, связанной с коронавирусом, смогла отпраздновать три победы и урвать две ничьи. В итоге она закончила розыгрыш на 13-й строчке, лишь по дополнительным показателям превзойдя конкурентов.
Однако стоит отметить, что это было при Игоре Шалимове. Теперь же грозненцев будет тренировать Андрей Талалаев, который работал в концовке сезона с «Крыльями Советов», а до этого — с «Химками». В обоих случаях проявил себя более чем достойно. В то же время очевидно, что коллективу ещё предстоит адаптироваться к новым требованиям тренера.
Всё же подавляющее большинство футболистов ранее с Талалаевым не работали, а времени у нового наставника практически не было. Как они будут играть — пока неясно, хотя нельзя не учитывать, что в Самаре удалось прибавить фактически на ходу.
Проверим лобовую победу хозяев за привлекательный коэффициент 2.75. Всё же на заключительном отрезке прошлого сезона «Арсенал» выступил весьма достойно, костяк сохранился, тренер получил шанс. А голов забить получилось целых восемь штук в пяти последних матчах.
Также, на наш взгляд, интересным вариантом выглядит ставка обе забьют. Букмекеры дают на неё довольно крепкий коэффициент 1.97. Несмотря на неплохой результат туляков в концовке, всё-таки за те же пять матчей они пропустили четыре мяча.
Прогноз и ставки на матч РПЛ «Арсенал» — «Ахмат»
Под руководством нового тренера Сергея Подпалова «Арсенал» провел довольно мощную концовку в прошлом сезоне. Мы бы ждали продолжения и в первом туре нового розыгрыша РПЛ. Дело в том, что «Ахмат» тоже сменил тренера, правда, только две недели назад. А потому коллективу ещё предстоит адаптироваться к требованиям Андрея Талалаева. Ждём игру на три результата, где сыгранность даст небольшое преимущество хозяевам поля.
Ставка: победа «Арсенала» за коэффициент 2.75.
- 8 августа 2020
-
18:30
-
18:25
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:53
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:35
-
12:30
-
12:25
-
12:20
-
12:15
-
12:05