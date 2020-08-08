«Арсенал» — «Ахмат». Прогноз: Луценко даст зайти коэффициенту 2.75 в матче 1-го тура РПЛ

9 августа тульский «Арсенал» примет «Ахмат» в матче 1-го тура чемпионата России, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты не могут выделить явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.75. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.92.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Арсенал» — «Ахмат»

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Арсенал» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41.

Анализ и прогноз матча 1-го тура РПЛ «Арсенал» Тула — «Ахмат» (09.08.2020)

Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как уже пришло время начинать новый. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Последний тур прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги благополучно провели 22 июля, а 8 августа стартует следующий розыгрыш. Перерыв составил чуть больше двух недель.

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Первый тур стартует в субботу двумя поединками, а продолжится в воскресенье ещё тремя. В одном из воскресных матчей тульский «Арсенал» примет «Ахмат» из Грозного. Встреча состоится на Центральном стадионе областной столицы, который заполнится лишь на 10%. Начало — в 19:00 мск.



Туляки в концовке прошлого сезона попытались выжать максимум и забраться как можно выше. Однако по итогу пришлось довольствоваться лишь восьмым местом. Отставание от московского «Динамо», которое сумело попасть в квалификацию Лигу Европы, составило всего три пункта.



Только вот любопытно здесь то, что в начале июля Игоря Черевченко на посту главного тренера сменил Сергей Подпалый. Под руководством нового специалиста «пушкари» провели пять заключительных туров в прошлом сезоне, в которых набрали 10 из 15 возможных очков. Весьма неплохой результат для начала.

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«Ахмату» же, можно сказать, повезло сохранить прописку в чемпионате России. Команда долгое время находилась в зоне вылета и даже замыкала турнирную таблицу, но за восемь туров после паузы, связанной с коронавирусом, смогла отпраздновать три победы и урвать две ничьи. В итоге она закончила розыгрыш на 13-й строчке, лишь по дополнительным показателям превзойдя конкурентов.



Однако стоит отметить, что это было при Игоре Шалимове. Теперь же грозненцев будет тренировать Андрей Талалаев, который работал в концовке сезона с «Крыльями Советов», а до этого — с «Химками». В обоих случаях проявил себя более чем достойно. В то же время очевидно, что коллективу ещё предстоит адаптироваться к новым требованиям тренера.

Всё же подавляющее большинство футболистов ранее с Талалаевым не работали, а времени у нового наставника практически не было. Как они будут играть — пока неясно, хотя нельзя не учитывать, что в Самаре удалось прибавить фактически на ходу.

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Проверим лобовую победу хозяев за привлекательный коэффициент 2.75. Всё же на заключительном отрезке прошлого сезона «Арсенал» выступил весьма достойно, костяк сохранился, тренер получил шанс. А голов забить получилось целых восемь штук в пяти последних матчах.

Также, на наш взгляд, интересным вариантом выглядит ставка обе забьют. Букмекеры дают на неё довольно крепкий коэффициент 1.97. Несмотря на неплохой результат туляков в концовке, всё-таки за те же пять матчей они пропустили четыре мяча.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Арсенал» — «Ахмат»

Под руководством нового тренера Сергея Подпалова «Арсенал» провел довольно мощную концовку в прошлом сезоне. Мы бы ждали продолжения и в первом туре нового розыгрыша РПЛ. Дело в том, что «Ахмат» тоже сменил тренера, правда, только две недели назад. А потому коллективу ещё предстоит адаптироваться к требованиям Андрея Талалаева. Ждём игру на три результата, где сыгранность даст небольшое преимущество хозяевам поля.



Ставка: победа «Арсенала» за коэффициент 2.75.