«Торонто» — «Коламбус». Прогноз: Торторелла, Михеев и Гавриков выдадут знатную зарубу

Лишь одна из восьми серий раунда плей-ин дошла до решающего матча. Победитель забирает всё.

10 августа в матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» встретится с «Коламбус Блю Джекетс». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Торонто» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.19, успех «Коламбуса» идёт у букмекеров за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс»

Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс» 10 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.12, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.88. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.45.

Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс» (10.08.2020)

Хоккейная засуха осталась в прошлом, НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца. 1 августа стартовал раунд плей-ин. Все участники успели провести тренировочные лагери (пусть и довольно короткие), а также сыграли в последние дни июля по одному контрольному матчу.

«Вашингтон» — «Бостон». Прогноз: Овечкин, Ковальчук и Кузнецов ответят на два поражения Команды дважды уступили в круговом турнире и разыграют третье место посева.

Напомним, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев до конца сезона будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто. Некоторые клубы уже успели преодолеть квалификационный раунд и попасть в основной розыгрыш Кубка Стэнли, а некоторые, напротив, завершили сезон.

По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который играется до трёх побед в серии. 10 августа в 3:00 мск в Торонто на лёд «Скотиабанк-Арена» выйдут «Торонто Мэйпл Лифс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Соперники не попали в топ-4 Восточной конференции по итогам укороченного регулярного чемпионата, а потому вынуждены преодолевать квалификационный раунд. Собственно, из восьми пар раунда плей-ин семь уже завершены. Там победители управились за три-четыре матча. Сенсаций хватало, но решающий поединок будет только один.

«Арсенал» — «Ахмат». Прогноз: Луценко даст зайти коэффициенту 2.75 в матче 1-го тура РПЛ Туляки выдали мощную концовку в прошлом сезоне. Это только начало.

То есть серию «листьев» и «мундиров» вполне можно считать лучшей в квалификационном раунде. Изначальные расклады подтверждаются: состав у канадского клуба заметно интереснее, но в первую очередь это касается линии атаки. Проблема одна — Джон Торторелла всегда умел ограничивать звёзд соперника.

Главное преимущество «Коламбуса» заключается в системности и организованности. Грубо говоря, это ещё одна вариация на тему порядка и класса. Вот только абсолютно непонятно, что из этого перевесит. Накануне «Торонто» прошёл по краю пропасти и даже заглянул в неё, однако всё же сумел спастись.

К старту 57-й минуты «Мэйпл Лифс», отдавшие прошлый матч с 3:0 в овертайме, горели со счётом 0:3. Фредерик Андерсен уже убежал на лавку, но казалось, что здесь всё ясно. А потом бело-синие забили одну. И вторую. И третью, за 23 секунды до сирены. После такого они были просто обязаны победить в овертайме.

«Спартак» — «Сочи». Прогноз: триумфальный дебют бесценного Кокорина за народную команду «Спартак» укрепил атаку, а «Сочи» лишился игровой практики в конце прошлого сезона.

Так и вышло — Ник Фолиньо схватил малый штраф, а Остон Мэттьюс спустя 10 секунд сравнял счёт в серии (4:3 ОТ). Самое интересное, что букмекеры не меняют котировок с самого начала противостояния. На победу хозяев всё так же дают в районе 2.20, а успех гостей оценивается чуть выше тройки.

Вроде бы логика тут железная — уровень исполнителей у «листьев» выше, накануне они фактически пережили клиническую смерть и будут в состоянии эйфории, плюс родной лёд. Вот только «Коламбус» накопил кубкового опыта в прошлом году, не испугавшись самой «Тампы». И самое главное — он имеет очевидный перевес на тренерском мостике.

39-летний Шелдон Киф уступает старомодному, но матёрому Джону Торторелле. В принципе, можно взять Х2 за 1.81, однако мы пойдём другим путём. Логика следующая: цена ошибки огромная, в матчах с участием «Коламбуса» даже преимущество в одну шайбу можно отыгрывать очень долго. После двух ярких камбэков в обе стороны хоккеисты должны сделать выводы.

«Уфа» — «Краснодар». Прогноз: Евсеев свяжет Вандерсона и Газинского по рукам и ногам За весь второй круг только в двух матчах с участием «Уфы» было забито больше двух мячей.

Потому ждём аккуратного дебюта, при котором никто не рискнёт раскрываться, а шайба станет часто гостить в средней зоне. Выбор, следовательно, делаем между двумя ставками: «гол в первые 9 минут — нет» за 1.94 и тотал меньше 1.5 шайбы в первом периоде за 1.88. Ждём море единоборств и жаркую концовку.

Прогноз и ставки на матч «Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс» 10 августа

Решающий матч серии, победитель забирает всё. Два предыдущих поединка завершились огненными камбэками, цена ошибки невероятно высока. Ждём закрытого хоккея и аккуратного дебюта, опасных моментов вряд ли будет много. Ставка «гол в первые 9 минут — нет» за 1.94 смотрится интересно.

Ставка: гол в первые 9 минут — нет за 1.94.