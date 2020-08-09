«Торонто» — «Коламбус». Прогноз: Торторелла, Михеев и Гавриков выдадут знатную зарубу

10 августа в матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» встретится с «Коламбус Блю Джекетс». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Торонто» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.19, успех «Коламбуса» идёт у букмекеров за 3.10.
Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс»
Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс» 10 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.12, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.88. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.45.
Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс» (10.08.2020)
Хоккейная засуха осталась в прошлом, НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца. 1 августа стартовал раунд плей-ин. Все участники успели провести тренировочные лагери (пусть и довольно короткие), а также сыграли в последние дни июля по одному контрольному матчу.
Напомним, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев до конца сезона будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто. Некоторые клубы уже успели преодолеть квалификационный раунд и попасть в основной розыгрыш Кубка Стэнли, а некоторые, напротив, завершили сезон.
По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который играется до трёх побед в серии. 10 августа в 3:00 мск в Торонто на лёд «Скотиабанк-Арена» выйдут «Торонто Мэйпл Лифс» и «Коламбус Блю Джекетс».
Соперники не попали в топ-4 Восточной конференции по итогам укороченного регулярного чемпионата, а потому вынуждены преодолевать квалификационный раунд. Собственно, из восьми пар раунда плей-ин семь уже завершены. Там победители управились за три-четыре матча. Сенсаций хватало, но решающий поединок будет только один.
То есть серию «листьев» и «мундиров» вполне можно считать лучшей в квалификационном раунде. Изначальные расклады подтверждаются: состав у канадского клуба заметно интереснее, но в первую очередь это касается линии атаки. Проблема одна — Джон Торторелла всегда умел ограничивать звёзд соперника.
Главное преимущество «Коламбуса» заключается в системности и организованности. Грубо говоря, это ещё одна вариация на тему порядка и класса. Вот только абсолютно непонятно, что из этого перевесит. Накануне «Торонто» прошёл по краю пропасти и даже заглянул в неё, однако всё же сумел спастись.
К старту 57-й минуты «Мэйпл Лифс», отдавшие прошлый матч с 3:0 в овертайме, горели со счётом 0:3. Фредерик Андерсен уже убежал на лавку, но казалось, что здесь всё ясно. А потом бело-синие забили одну. И вторую. И третью, за 23 секунды до сирены. После такого они были просто обязаны победить в овертайме.
Так и вышло — Ник Фолиньо схватил малый штраф, а Остон Мэттьюс спустя 10 секунд сравнял счёт в серии (4:3 ОТ). Самое интересное, что букмекеры не меняют котировок с самого начала противостояния. На победу хозяев всё так же дают в районе 2.20, а успех гостей оценивается чуть выше тройки.
Вроде бы логика тут железная — уровень исполнителей у «листьев» выше, накануне они фактически пережили клиническую смерть и будут в состоянии эйфории, плюс родной лёд. Вот только «Коламбус» накопил кубкового опыта в прошлом году, не испугавшись самой «Тампы». И самое главное — он имеет очевидный перевес на тренерском мостике.
39-летний Шелдон Киф уступает старомодному, но матёрому Джону Торторелле. В принципе, можно взять Х2 за 1.81, однако мы пойдём другим путём. Логика следующая: цена ошибки огромная, в матчах с участием «Коламбуса» даже преимущество в одну шайбу можно отыгрывать очень долго. После двух ярких камбэков в обе стороны хоккеисты должны сделать выводы.
Потому ждём аккуратного дебюта, при котором никто не рискнёт раскрываться, а шайба станет часто гостить в средней зоне. Выбор, следовательно, делаем между двумя ставками: «гол в первые 9 минут — нет» за 1.94 и тотал меньше 1.5 шайбы в первом периоде за 1.88. Ждём море единоборств и жаркую концовку.
Прогноз и ставки на матч «Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс» 10 августа
Решающий матч серии, победитель забирает всё. Два предыдущих поединка завершились огненными камбэками, цена ошибки невероятно высока. Ждём закрытого хоккея и аккуратного дебюта, опасных моментов вряд ли будет много. Ставка «гол в первые 9 минут — нет» за 1.94 смотрится интересно.
Ставка: гол в первые 9 минут — нет за 1.94.
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