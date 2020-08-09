Конте и Сульшер приблизятся к эпичному финалу: экспресс на Лигу Европы

У «Интера» четыре сухие победы подряд, а состав «МЮ» в 20 раз дороже «Копенгагена». Ставим на коэффициент 1.94.

10 августа в 1/4 финала Лиги Европы пройдут два матча: «Интер» — «Байер», «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген». Обе встречи начнутся в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз на эти игры: фаворитом идут номинальные хозяева. Победители данных поединков могут столкнутся в финале.

«Интер» — «Байер»: прогноз на матч Лиги Европы 10 августа 2020 года

«Интер» и «Байер» попали в Лигу Европы по одинаковому пути: заняли третье место в своих группах в Лиге чемпионов. Разница лишь в том, что «фармацевты» сыграли в текущем турнире четыре матча, а чёрно-синие провели на один поединок меньше.



В 1/16 финала «Интер» дважды одолел «Лудогорец», а на следующей стадии турнира справился с колючим «Хетафе». У «Байера» также сплошные победы: по две над «Порту» и «Рейнджерс». Букмекеры считают фаворитом противостояния команду Антонио Конте. С аналитиками можно согласиться и взять проход чёрно-синих за коэффициент 1.55.



«Байер» выступает нестабильно. На протяжение десяти матчей подряд «фармацевты» чередуют победы с другими результатами. В составе немецкого клуба немало молодых исполнителей и специфичный тренер Петер Бош, который пока не добился серьёзных успехов.

«Интер» — «Байер». Прогноз: Лукаку, Эриксен, Янг и Хаверц сделают четвертьфинал красивым «Интер» играет в чужой стране, а у «Байера» проблемы со стабильностью.

У «Интера» тоже есть молодые игроки, но их меньше и на этом сходства заканчиваются. В составе чёрно-синих огромное количество опытнейших футболистов и дающий результат тренер. Антонио Конте быстро поставил команде свой фирменный футбол



У «Байера» недостаток соревновательной практики, зато сезон в Серии А завершился совсем недавно — 1 августа. «Интер» находится в прекрасной форме, о чём свидетельствуют четыре победы подряд с общим счётом 9:0. Но брать выигрыш номинальных хозяев в основное время опасно. «Фармацевты» могут дотянуть до серии пенальти, где в случае чего их в одиночку остановит Самир Ханданович.

Ставка на матч «Интер» — «Байер»: проход «Интера» за коэффициент 1.55

«Интер» выиграл в четырёх предыдущих матчах и ни разу не пропустил. «Байер» провёл лишь один поединок, начиная с 5 июля. «Фармацевтам» не хватает практики, тонуса и опыта. За 1.55 поставим на итоговый проход команды Антонио Конте.

«Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»: прогноз на матч Лиги Европы 10 августа 2020 года

«Манчестер Юнайтед» — главный фаворит Лиги Европы, а тут ещё и в соперники по четвертьфиналу достался скромный «Копенгаген». «Красные дьяволы» значительно превосходят датчан по возможностям, составу, таланту, скамейке запасных и уровню мастерства.



Что может противопоставить «Копенгаген»? Датчане еле-еле вышли из группы с «Лугано», киевским «Динамо» и «Мальмё». На стадии плей-офф команда Столе Сольбаккена едва не доигралась до дополнительно времени с «Селтиком» и после гостевых 0:1 сумела пройти «Истанбул Башакшехир».



«Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы играет с огромным запасом. Коллектив Уле-Гуннара Сульшера умудряется побеждать, валяя дурака вторым составом. В АПЛ «красные дьяволы» выполнили задачу сезон, но почётный трофей для уверенности и статуса клубу явно не помешает.

«МЮ» — «Копенгаген». Прогноз: Сульшер и Погба столкнутся с трудностями на пути в полуфинал Манкунианцы сейчас хороши, но датчане способны на сюрприз.

Лига Европы дошла до поздней стадии, поэтому «МЮ» будет играть серьёзно и выйдет на поле в сильнейшем составе. Не будем ломать голову над вариантами фор или комбинированных ставок. Возьмём победу «красных дьяволов» за коэффициент 1.25. Для экспресса сгодится.



«Копенгаген» даже в слабом датском чемпионате занял второе место и отстал от лидера на 14 очков. По стоимости составов «Манчестер Юнайтед» превосходит соперника в 20 раз и обязан реализовать этот перевес на поле.

Ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»: победа «Манчестер Юнайтед» за коэффициент 1.25

За коэффициент 1.25 берём надёжную ставку на победу «Манчестер Юнайтед» в основное время. «Копенгаген» на несколько порядков уступает сопернику по всем индивидуальным характеристикам. У «красных дьяволов» полный порядок с мотивацией, поэтому датчанам не позавидуешь.



Общий коэффициент экспресса: 1.55 х 1.25 = 1.94.



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